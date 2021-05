Les GPU excellent dans l'exécution de calculs en parallèle, ce qui les rend plus efficaces dans le traitement de grandes quantités de données pour les modèles d'apprentissage automatique, le rendu de scènes et l'analyse de données. Le géant de la conception de puces a développé un micrologiciel pour détecter lorsque son matériel était utilisé pour des algorithmes de preuve de travail utilisés dans le minage de cryptomonnaies comme Ethereum. L'efficacité du minage ou le taux de hachage est réduit de 50 % dans ces cas-là, ce qui rend les cartes moins intéressantes pour les mineurs et, en théorie, plus accessibles aux joueurs de jeux vidéo sur PC.« Aujourd'hui, nous prenons des mesures supplémentaires en appliquant un taux de hachage réduit de l'ETH aux cartes graphiques GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti nouvellement fabriquées », a déclaré dans un billet de blog Matt Wuebbling, responsable mondial du marketing GeForce chez NVIDIA. « Comme ces GPU ont été lancés à l'origine avec un taux de hachage complet, nous voulons nous assurer que les clients savent exactement ce qu'ils obtiennent lorsqu'ils achètent des produits GeForce », a ajouté Wuebbling.« Pour nous aider, nos partenaires GeForce étiquettent les cartes GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti avec un identificateur "Lite Hash Rate" ou "LHR". Cet identificateur figurera dans les listes de produits vendus au détail et sur la boîte. « Nous pensons que cette étape supplémentaire permettra de mettre plus de cartes GeForce à des prix plus avantageux entre les mains des joueurs du monde entier ».Cette annonce intervient après que NVIDIA ait également réduit le taux de hachage d'Ethereum sur toutes les cartes GeForce RTX 3060 livrées à partir de février dans le but d'empêcher les mineurs de s'emparer de ces cartes abordables dès leur lancement. « Pour aider à mettre les GPU GeForce entre les mains des joueurs, nous avons annoncé en février que toutes les cartes graphiques GeForce RTX 3060 étaient livrées avec un taux de hachage Ethereum réduit », a déclaré Wuebbling.Avant le lancement de ce GPU, qui s'accompagnait de la promesse que ses taux de minage d'Ethereum avaient été réduits de moitié par rapport à leur plein potentiel, Bryan Del Rizzo, directeur des relations publiques de NVIDIA, a affirmé sur Twitter que « ce n'est pas seulement une question de pilote. Il existe une handshake sécurisée entre le pilote, le processeur du RTX 3060 et le BIOS (micrologiciel) qui empêche la suppression du limiteur de taux de hachage ».Pourtant, peu de temps après le lancement commercial de cette carte, comme on pouvait si attendre, une astuce bien que limitée, impliquant un pilote bêta de NVIDIA a été découverte, qui pouvait être utilisée pour contourner la limite de hachage. Il s'agit finalement d'un micrologiciel, et pas d'une réécriture du BIOS ou de quoi que ce soit de particulièrement invasif. Le RTX 3060 a fini par devenir pour toujours une option de minage d'Ethereum.Tout cela nous amène aux nouvelles de mardi et à la nouvelle assurance de NVIDIA que cette fois, une fuite de pilote bêta ne fera pas la même chose aux versions LHR de la RTX 3060 Ti, RTX 3070 ou RTX 3080. NVIDIA n’a pas cité la RTX 3090 à 1499 $ dans la liste des cartes qui vont recevoir l’identificateur LHR. Et Wuebbling a précisé que « Ce taux de hachage réduit ne s'applique qu'aux cartes nouvellement fabriquées avec l'identifiant LHR et non aux cartes déjà achetées ».Il faut noter que NVIDIA n'a une fois de plus mentionné que l'Ethereum dans ses appels contre le minage, ce qui rappelle que d'autres algorithmes existent dans la nature et ne sont sans doute pas aussi affectés par la mise à jour matérielle de haut niveau de NVIDIA. Dans une interview mardi, Del Rizzo a précisé que « l'Ethereum représente plus de 90 % des récompenses en pièces minables par le GPU, c'est donc là-dessus que nous nous concentrons actuellement ». Il a également indiqué que le taux de hachage des nouvelles cartes est affecté par « un processus similaire à celui que nous avons annoncé avec le RTX 3060 original, en ce sens que le lite hash rate utilise une handshake sécurisée entre le pilote, le processeur du GPU RTX et le BIOS (firmware)] ».Pendant ce temps, NVIDIA a présenté une marque de cartes GPU, nommée collectivement CMP HX , spécifiquement destinée aux cryptomineurs. Ces cartes seraient disponibles en quatre versions – 30 HX, 40 HX, 50 HX et 60 HX – et disposeraient de caractéristiques de refroidissement spécifiques. Elles fonctionneraient à des tensions et des fréquences de pointe inférieures pour maintenir une faible consommation d'énergie, afin de répondre aux besoins des mineurs.Alors que NVIDIA n'a pas officiellement annoncé les prix et la disponibilité des cartes CMP (Cryptocurrency Mining Processors), un média aurait repéré une NVIDIA CMP d'entrée de gamme avec un taux de hachage comparable à celui d'une RTX 3060 bridée (dont le prix de détail suggéré par fabricant est de 329 $) à un prix d'environ 720 $ chez un revendeur roumain.Bien que NVIDIA fasse des efforts – en essayant de s'assurer qu'au moins une partie de ses cartes se retrouvent dans les PC de jeu à un prix équitable plutôt que d'être happées par des mineurs bien armés – cette manipulation des taux de hachage n'est peut-être pas si efficace que cela et n'est pas non plus très bonne pour l'environnement. Les mineurs pourraient tout de même acheter les cartes RTX LHR dans l'espoir de trouver une solution viable pour contourner les limites.La manière dont NVIDIA répartit la capacité de production entre les lignes RTX et CMP HX n'est pas non plus claire. Ces dernières ne peuvent pas être connectées aux ordinateurs de bureau et ne peuvent donc pas être recyclées en cartes de jeu lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour le minage, ce qui signifie qu'il est possible que le nombre de GPU qui finissent dans les systèmes de jeu n'augmente pas ou peu. D'un autre côté, les lignes d'assemblage RTX et CMP HX pourraient être équilibrées de manière à ce que la grande majorité des GPU issus des fabriques aillent dans les cartes RTX, et quelques-uns dans les CMP HX, afin de satisfaire les joueurs et les mineurs.Ce que NVIDIA semble faire pour le moins, c'est essayer de baisser le prix de détail de ses GPU très demandés par les amateurs de jeux vidéo. Pendant ce temps, les GPU RTX non bridés risquent d'être encore plus chers et recherchés ; ils sont déjà vendus jusqu'à trois fois leur prix de vente recommandé. On espère que les cartes LHR ne seront pas aussi chères. La demande pour ces composants est élevée et l'offre est faible, et NVIDIA veut voir ses cartes graphiques RTX dans les mains de l'une de ses bases de clients de longue date et de long terme : les joueurs sur PC. Ces joueurs se plaignent depuis longtemps, à juste titre, que les cartes sont difficiles à obtenir et qu'elles sont chères.L'annonce de NVIDIA se termine par l'assurance que « nous pensons que cette étape supplémentaire permettra de mettre plus de cartes GeForce à de meilleurs prix entre les mains des joueurs du monde entier ». Mais dans un marché ravagé par les pénuries de puces et les revendeurs agressifs, et avec une gamme de produits qui a déjà pris un coup de poignard dans un premier effort de découragement des cryptominneurs , il n’est pas certain que les mineurs ne vont pas se précipiter pour acheter les modèles LHR de NVIDIA et tenter leur chance.« Cela ne fera pas grand-chose pour la disponibilité ou la réduction des prix des revendeurs. Les mineurs représentent une proportion non négligeable des ventes, mais loin d'être la majorité. Les joueurs pourront acheter davantage de ces GPU, mais moins de GPU non LHR ou AMD. Les prix des GPU ne changeront pas réellement », a écrit un commentateur. Il poursuit en disant :« La véritable raison pour laquelle NVIDIA fait cela est que lorsque la rentabilité de l'exploitation minière chutera inévitablement, que ce soit en raison d'un effondrement du prix des cryptomonnaies ou du passage de l'Ethereum au Proof of Stake, les mineurs inonderont le marché de l'occasion et ruineront les bénéfices de NVIDIA pendant quelques trimestres ».« NVIDIA essaie d'inciter les mineurs à acheter des cartes exclusivement destinées au minage, car celles-ci ne pourront pas être vendues aux joueurs par la suite. Ils préfèrent que les cartes minières deviennent des déchets électroniques dans quelques années plutôt que d'être revendues ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : NVIDIA Que pensez-vous des nouvelles cartes RTX de NVIDIA marquées LHR ?Pensez-vous que le hachage des cartes graphiques résoudra le problème de pénurie de cartes et de la flambée de prix pour les joueurs sur PC ?Pensez-vous vous aussi que les efforts de NVIDIA c’est pour éviter que les mineurs revendent leurs cartes sur le marché, en cas de chute de la rentabilité de l'Ethereum ?