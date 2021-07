Estimations préliminaires des expéditions unitaires des fournisseurs de PC aux États-Unis pour le 2T21 (milliers d'unités)

Une demande élevée de PC combinée à des pénuries qui ont fortement impacté l'offre d'ordinateurs portables a conduit à une croissance des ordinateurs de bureau supérieure à celle des ordinateurs portables au cours du trimestre.Les livraisons d'ordinateurs portables et de stations de travail mobiles ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 66,7 millions d'unités, tandis que les livraisons d'ordinateurs de bureau et de stations de travail de bureau ont augmenté de 6 %, pour atteindre 15,6 millions d'unités., a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les Mobile and Consumer Device Trackers d'IDC.Bien que la croissance annuelle reste assez élevée, elle a commencé à se tasser puisque le taux de croissance de 13% au 2T21 est bien inférieur à la croissance de 55,9% au 1T21 et de 25,8% au 4T20., a déclaré Neha Mahajan, analyste de recherche senior au sein du groupe Devices and Displays d'IDC.Les cinq principaux fournisseurs de PC ont tous réussi à maintenir la croissance de leurs livraisons au deuxième trimestre 2021, la demande commerciale des entreprises en reprise étant le principal moteur. Lenovo a conforté sa position de leader, avec une croissance annuelle impressionnante de 14,7 % et des livraisons dépassant la barre des 20 millions d'unités pour un troisième trimestre consécutif. HP se maintient à la deuxième place, mais avec la plus faible croissance du volume des expéditions parmi les cinq premiers, en hausse de seulement 2,8 %, en raison d'un ralentissement dans la région EMEA et au Japon. Dell a affiché une croissance saine de 16,5 % pour s'approcher des deux premiers, sa force dans le secteur commercial ayant été mise en évidence par la reprise des affaires qui a stimulé les nouvelles commandes. Apple et Acer complètent le top 5 avec une croissance à deux chiffres, affichant des livraisons de 6,4 millions et 6,0 millions d'unités respectivement., a déclaré Rushabh Doshi, directeur de recherche de Canalys.Après trois trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, le marché américain des PC a reculé de 3,7 % au deuxième trimestre 2021. Ce déclin est principalement dû aux pénuries de composants, qui ont fortement impacté le marché des PC mobiles d'entreprise. Les livraisons de PC mobiles aux États-Unis ont diminué pour la première fois en quatre trimestres, avec une baisse de 9,5 % en glissement annuel.HP s'est assuré la première place sur le marché américain des PC en termes de livraisons, avec 28,4 % de parts de marché. Dell suit de près avec 27,7 % du marché américain des PC (voir tableau).Après une année de demande de PC extrêmement forte, le marché des PC de la région EMEA s'est trouvé dans une phase de transition au cours du deuxième trimestre de 2021, les expéditions totales de PC de la région EMEA ayant diminué de 1,9 % en glissement annuel., a déclaré Mikako Kitagawa, directrice de recherche chez Gartner.La demande de PC des marchés grand public et professionnels est restée forte en Asie-Pacifique, ce qui a entraîné une croissance de 16,5 % d'une année sur l'autre. À l'instar des tendances mondiales, les PC de bureau ont connu une croissance plus forte que les PC mobiles dans la région Asie-Pacifique. Notamment, le marché japonais des PC a connu une baisse significative de 22,4 % ce trimestre. L'initiative gouvernementale relative aux appareils éducatifs (Global Innovation Gateway for All, ou GIGA), qui a été un moteur de croissance important sur le marché japonais des PC au cours des 12 derniers mois, a terminé sa première phase au 1er trimestre 21.Source : IDC, Canalys, GartnerQu'en pensez-vous ?