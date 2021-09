À l'approche de la fin de l'année 2021, la croissance devrait se poursuivre, bien qu'à un rythme plus faible qu'au cours des derniers trimestres. Le troisième trimestre de 2021 devrait connaître une croissance de 6,1 % en glissement annuel, tandis que le quatrième trimestre de 2021 devrait connaître une hausse de 4,8 % en glissement annuel. Bien que la dynamique se stabilise, une croissance à long terme est toujours attendue. En 2025, le marché des jeux sur PC devrait atteindre 11,4 millions d'unités, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 % sur cinq ans.En Europe de l'Ouest, au premier semestre 2021, la demande a été stimulée par les consommateurs travaillant à domicile, malgré le relâchement des périodes de confinement. Avec les prochaines sorties de jeux prévues au deuxième semestre, qui devraient augmenter les exigences graphiques, davantage de joueurs chercheront à rafraîchir leur PC pour jouer au plus haut niveau. Par conséquent, l'accélération du nombre de joueurs nouveaux/retournés devrait se poursuivre en 2021. Cependant, les problèmes d'approvisionnement en composants et de logistique se poursuivant, la production de PC de jeu sera également affectée.En raison de la disponibilité limitée des composants et des arriérés, les fournisseurs se sont de plus en plus réorientés vers les ordinateurs de bureau de jeu pour satisfaire la demande. Cela s'est traduit par une croissance annuelle de 14,7 % pour les ordinateurs de bureau, tandis que les ordinateurs portables ont connu une croissance plus faible de 4,9 % en glissement annuel. Les joueurs continueront probablement à rafraîchir leurs plates-formes avec de nouveaux GPU haut de gamme, bien que l'augmentation du prix des composants puisse inciter certains consommateurs à reporter leurs décisions d'achat.Outre la pandémie, la croissance de la demande de jeux peut également être attribuée au streaming et aux esports, tous deux de plus en plus populaires.Outre la pandémie, la croissance de la demande de jeux peut également être attribuée au streaming et aux esports, tous deux de plus en plus populaires., a déclaré Marko Mihailovic, analyste de recherche principal, IDC Europe occidentale.Le marché du jeu sur PC dans les régions CEE et MEA a continué à augmenter, avec une croissance solide à deux chiffres au deuxième trimestre de 2021 et des augmentations annuelles de 10,9 % et 17,9 % respectivement., a déclaré Dmitry Ilyin, analyste de recherche principal chez IDC.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions d'IDC ?