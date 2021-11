Les données sont préliminaires et sujettes à changement.

Les expéditions comprennent les expéditions aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.

La "Société" représente la société mère actuelle (ou la société holding) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.

Les chiffres relatifs aux Chromebooks comprennent les ordinateurs portables fonctionnant sous Chrome OS.

Depuis que Huawei a vendu son activité Honor, les données pour Huawei dans la ligne supérieure excluent le volume de Honor pour les troisièmes trimestres 2021 et 2020.

Pour une comparaison d'une année sur l'autre, une ligne supplémentaire a été ajoutée sous le tableau pour montrer ce qu'aurait été la croissance de Huawei en incluant le volume de Honor au troisième trimestre 2020.

Les expéditions de Chromebooks ont diminué de 29,8 % en glissement annuel au troisième trimestre de 2021, les volumes tombant à 6,5 millions d'unités, tandis que les expéditions de tablettes ont enregistré une baisse de 9,4 % en glissement annuel, tombant à 42,3 millions d'unités, selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d'International Data Corporation (IDC). L'assouplissement des restrictions dans de nombreuses zones géographiques a entraîné une augmentation des dépenses dans d'autres catégories, ce qui a affaibli la demande de Chromebook et de tablettes. La baisse s'explique également par la comparaison avec un fort troisième trimestre en 2020, lorsque les expéditions d'appareils grand public ont atteint un sommet.", a déclaré Anuroopa Nataraj, analyste de recherche principal au sein de Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "."Les ventes de tablettes ont augmenté l'année dernière en raison de nombreux facteurs, notamment leur polyvalence, la pénurie de composants du côté des PC et un prix de vente comparativement plus bas. Malgré le ralentissement de la demande, l'utilisation commerciale des tablettes dans des secteurs verticaux tels que la logistique, les soins de santé et la banque devrait persister, car la pandémie a changé la façon dont nombre de ces entreprises mènent leurs activités quotidiennes.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les Trackers de la mobilité et des appareils grand public d'IDC. "Notes du tableau :Notes du tableau :Sur le marché total des PC (comprenant les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes), Lenovo a maintenu sa position de leader avec une augmentation de sa part de marché de plus de 1 %, atteignant 24,4 millions d'unités livrées. Apple est resté en deuxième position avec une croissance modeste de 5 % pour des livraisons totales de 23 millions d'unités. HP a ressenti l'impact des contraintes d'approvisionnement, avec une baisse de 6 % des livraisons annuelles. En quatrième position, Dell a enregistré une hausse spectaculaire de 27 % de ses livraisons et une augmentation de près de 3 % de sa part de marché. Samsung complète le top cinq, comme il l'avait fait au deuxième trimestre 2021.Sources : IDC, CanalysQu'en pensez-vous ?