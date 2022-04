Cela signifie qu'ils ont besoin d'une liaison de données constante pour fonctionner efficacement, ce qui entraîne ses propres problèmes. La société technologique Cognifiber a annoncé le développement d'une "puce photonique" à base de verre qui a le potentiel de révolutionner l'informatique de périphérie.", déclare le Dr Eyal Cohen, cofondateur et PDG de Cognifiber. "."Les futures puces photoniques en verre, au-delà de leur réduction de taille, pourraient remplacer celles en silicium d'aujourd'hui, tout en ayant le potentiel de multiplier par 100 les capacités de calcul et de réduire de 80 % les coûts de formation de l'IA/ML, ainsi que de réduire les coûts de fabrication, la consommation d'énergie et de supprimer les goulets d'étranglement de la bande passante.En remplaçant les anciens semi-conducteurs à base de silicium, cette technologie pourrait redéfinir la loi de Moore. L'entreprise est déjà à un stade avancé du développement du traitement dans les fibres, qui minimise la dépendance à l'égard des puces en effectuant des calculs complexes dans des fibres optiques spéciales.", déclare le professeur Ze'ev Zalevsky, cofondateur et directeur technique de Cognifiber. "."Source : Cognifiber Que pensez-vous des puces en verre de Cognifiber ?Cette technologie pourrait-elle également être la solution à la pénurie actuelle de puces ?