Les livraisons totales d'ordinateurs portables et de bureau ont fortement chuté à 12,3 millions d'unités, soit une baisse de 18 % en glissement annuel. Les ordinateurs portables ont été les plus durement touchés, avec une baisse de 26 % des livraisons en glissement annuel, à 9,5 millions d'unités. À l'inverse, les ordinateurs de bureau se sont bien mieux comportés, avec une croissance de 22 % en glissement annuel pour atteindre 2,7 millions d'unités au deuxième trimestre 2022, la demande commerciale accrue ayant maintenu la catégorie à flot. Le marché des tablettes, orienté vers le grand public, a été durement touché, diminuant de 24 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 5,9 millions d'unités.Une importante perturbation de la chaîne d'approvisionnement a été la principale raison de la baisse drastique du T2, car les régions et les villes clés de Chine ont été verrouillées pendant une grande partie du trimestre. Les fermetures ont entravé les usines et les ports le long du corridor Beijing-Shanghai. Bien que la production ait recommencé à augmenter à la fin du mois de mai, ce rebond n'a pas été suffisant pour compenser le mauvais début du trimestre. Après que les vendeurs aient attendu les retards dans les délais de commande, ils ont été frappés par des vents contraires macroéconomiques croissants, les consommateurs réduisant leurs dépenses en raison de la hausse de l'inflation.", a déclaré Kieren Jessop, analyste de recherche chez Canalys. Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, a indiqué que les taux d'inflation dans la zone euro se sont élevés en moyenne à environ 8 % au cours du deuxième trimestre. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des coûts de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine, qui a vu l'inflation des prix de l'énergie dans la zone euro atteindre 42 % en glissement annuel en juin.Lenovo est resté le premier choix de l'Europe occidentale pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Bien que ses livraisons aient chuté de 8 % à 3,8 millions d'unités au deuxième trimestre 2022, il est le fournisseur le plus performant parmi les cinq premiers et a gagné plus de trois points de pourcentage de parts de marché par rapport à l'année précédente. HP et Dell ont également subi des baisses au deuxième trimestre, respectivement de 17 % et 18 %.HP a conservé une confortable deuxième place, avec 3 millions d'unités livrées, contre 1,7 million pour Dell, troisième du classement. Apple a subi la plus forte baisse des cinq principaux fournisseurs, en raison de ses prix élevés et de l'interruption de ses activités de fabrication en Chine. La société a livré un peu moins de 800 000 unités au deuxième trimestre, soit une baisse de 42 % par rapport à l'année dernière. Acer s'est hissé à la quatrième place pour la première fois depuis le T2 2021, bien qu'il ait également subi une baisse significative de 30 %, expédiant un peu plus d'un million d'unités.Apple a conservé une avance confortable en tant que premier fournisseur de tablettes en Europe occidentale pour le huitième trimestre consécutif, même si ses expéditions en glissement annuel ont chuté de 20 % pour atteindre 2,2 millions au deuxième trimestre. La part de marché de Samsung a augmenté d'un impressionnant quatre points de pourcentage au deuxième trimestre, ses expéditions totales ayant atteint 1,3 million d'unités. Lenovo, troisième, et Huawei, cinquième, ont le plus souffert au T2 2022, avec une baisse de 38 % et 56 % respectivement, tandis qu'Amazon a pris la quatrième place avec une baisse relativement modeste de 7 %.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?