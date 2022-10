Le risque élevé de fuite de données et leur vente sur le marché est la la principale raison pour laquelle des milliers de dispositifs de stockage de données sont détruits chaque année

Selon le Financial Times, certains des plus grands centres de données du monde, comme Amazon et Microsoft, finissent par se débarrasser physiquement du matériel dans lequel sont stockées des données.De nombreuses entreprises technologiques mondiales ont choisi de s'en débarrasser parce qu'elles n'ont plus l'intention de les utiliser après un certain temps.La principale raison est liée au risque élevé de fuite de données que représente le nettoyage des appareils et leur vente sur le marché. Comme l'a révélé un employé d'Amazon, une seule petite erreur peut entraîner des fuites de données et ruiner la réputation de l'entreprise. Et les répercussions qui y sont liées ?Il vaut mieux prévenir que guérir et l'effacement de disque est certainement dangereux. Les entreprises liées à l'exploitation de centres de données ne sont pas les seules à courir un risque : celles du secteur public, des forces de l'ordre, des ministères, etc. sont également concernées. Ils seraient tous impliqués dans la destruction physique du matériel pour des raisons similaires.D'un autre côté, l'actualité du démantèlement des équipements de centres de données a fini par se transformer en une gigantesque industrie. De nombreux professionnels y travaillent et affirment que de telles pratiques doivent être éliminées.Le fait de se débarrasser des terminaux et de permettre ensuite leur revente sur des marchés secondaires présente de nombreux avantages avec peu ou pas de risques. Mais le point clé ici est que cela doit être fait avec précision.Beaucoup de composants nécessaires à la production de centres de stockage de données sont difficiles à trouver. De même, certains éléments, comme les équipements rénovés, ne sont pas aussi peu performants que les équipements plus récents. Par conséquent, dans l'ensemble, cela a beaucoup de sens en ce qui concerne le domaine de la performance. Par-dessus tout, les coûts sont moindres et c'est aussi plus sain pour l'environnement.Pour cela, il faut des experts, car si ce n'est pas fait correctement, les conséquences sous forme de catastrophe sont nombreuses.Par exemple, des entreprises comme Morgan Stanley ont reçu une énorme amende en septembre après avoir passé un accord avec une entreprise inexpérimentée pour s'occuper des disques durs.Non seulement la société n'a pas réussi à éradiquer correctement les données stockées sur les disques, mais les responsables ont fini par vendre les appareils en ligne. Et ceux-ci contenaient encore beaucoup de données. Le résultat final, sous forme de conséquences, a été dévastateur.Il a déclenché une réponse très douloureuse de la part de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes. Et pour mettre fin à la bataille juridique, un versement de près de 35 millions de dollars a été demandé à titre de règlement.Source : The Financial TimesQu'en pensez-vous ?