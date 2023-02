En 2022, un seul disque n'a connu aucune défaillance, le Seagate 8 To (modèle : ST8000NM000A). Ce "zéro" s'accompagne de quelques réserves : Backblaze n'avait que 79 disques en service et le disque a un nombre limité de jours de fonctionnement - 22 839. Ces disques sont utilisés comme pièces de rechange pour remplacer les disques de 8 To qui sont tombés en panne ;

le disque Seagate de 6 To (modèle : ST6000DX000) est le plus ancien du parc, avec un âge moyen de 92,5 mois. En 2021, son taux de défaillance annualisé (AFR) n'était que de 0,11 %, mais il a légèrement baissé à 0,68 % pour 2022. De l’avis de Backblaze, après près de huit ans de service, ce chiffre devrait être respecté ;

les disques Toshiba de 4 To (modèle MD04ABA400V) ont un âge moyen de 91,3 mois. En 2021, ce disque avait un taux de défaillance annualisé de 2,04 % et ce chiffre est passé à 3,13 % pour 2022, qui comprenait trois défaillances de disque. Compte tenu du nombre limité de disques et de jours de fonctionnement de ce modèle, s'il n'y avait que deux défaillances de disque en 2022, l'AFR serait de 2,08 %, soit presque le même qu'en 2021 ;

ces deux modèles de disques ont un nombre relativement faible de jours de fonctionnement, la confiance dans les chiffres du taux de défaillance annualisé serait donc discutable. Cela dit, les deux disques ont été performants tout au long de leur durée de vie.

Âge moyen (en mois) des modèles de disques durs Backblaze

Backblaze Quarterly Taux de défaillance annualisé des disques durs par fabricant

B2 Cloud Storage : un service de stockage d'objets similaire à S3 d'Amazon ;

Le rapport de Backblaze se concentre sur ses lecteurs de données. Ils ont examiné les taux de défaillance des disques durs pour 2022, comparé ces taux aux années précédentes et présenté les statistiques de défaillance à vie pour tous les modèles de disques durs actifs dans son centre de données à la fin de 2022.Lorsqu’elle examine la corrélation entre l'âge du disque et la défaillance du disque, Backblaze conclu que les disques tombent généralement en panne plus souvent lorsqu'ils vieillissent. Pour voir si cela est important ici, dans son analyse des résultats, Backblaze indique que le graphique ci-dessous « montre que les disques les plus anciens, lorsqu'ils sont regroupés par taille, tombent fréquemment en panne ».À l'exception des disques Seagate de 8 To (modèle : ST8000NM000A), que Backblaze dit avoir acheté pour remplacer des disques de 8 To défectueux, les disques se classent dans les deux groupes mentionnés ci-dessus : 10 To et moins et 12 To et plus.En regroupant les modèles de disques individuels en cohortes définies par la taille du disque. Les modèles de disques 6TB et 10TB ont un nombre relativement faible de disques et de jours de disque par rapport aux autres groupes de disques. De plus, les cohortes de disques 6TB et 10TB sont constituées d'un seul modèle de disque, alors que les autres groupes de disques ont au moins quatre modèles de disques différents. Backblaze a donc inclus des tableaux avec et sans les cohortes de disques 6TB et 10TB.Chaque tableau montre la relation, pour chaque taille de disque, entre l'âge moyen des disques et leur AFR associé. Le tableau de droite (V2) montre clairement que les disques les plus anciens, lorsqu'ils sont regroupés par taille, tombent plus souvent en panne. Cette augmentation à mesure qu'un modèle de disque vieillit suit une courbe en baignoire.Ci-dessous, l'AFR trimestriel sur les trois dernières années par fabricant :En commençant par le premier trimestre de 2021 et en continuant jusqu'à la fin de 2022, Backblaze montre que l'augmentation globale du taux de défaillance annualisé sur cette période semble être tirée par Seagate et, dans une moindre mesure, par Toshiba, bien que HGST contribue fortement à l'augmentation du premier trimestre de 2022. Selon l’entreprise de sauvegarde en cloud, dans le cas de Seagate, cela est logique car la plupart de nos disques Seagate sont nettement plus anciens que ceux des autres fabricants.« Avant de jeter vos disques Seagate et Toshiba à la poubelle, vous pouvez considérer le coût du cycle de vie d'un modèle de disque dur donné par rapport à son taux de défaillance. Nous avons examiné cette question dans notre rapport Q3 2022 Drive Stats, et avons souligné les compromis entre le coût du disque et le taux de défaillance ». Backblaze indique que les disques Seagate sont moins chers et leur taux de défaillance est généralement plus élevé dans son environnement. « Mais leur taux de défaillance n'est généralement pas assez élevé pour les rendre moins rentables sur toute leur durée de vie », précise-t-elle.« On pourrait dire que pour nous, de nombreux modèles de disques Seagate sont tout aussi rentables que les disques plus chers. Le fait que notre plateforme de stockage en cloud B2 ait été conçue en tenant compte des pannes de disque est un atout, mais nous admettons que moins de pannes de disque n'est jamais une mauvaise chose », ajoute l’entreprise qui propose deux produits :En septembre de l’année dernière, Backblaze a publié des données comparant la fiabilité à long terme des disques de stockage à l'état solide et des disques durs rotatifs traditionnels dans son centre de données. Sur la base des données recueillies depuis que l'entreprise a commencé à utiliser des SSD comme lecteurs de démarrage fin 2018, l'évangéliste du stockage en cloud de Backblaze, Andy Klein, montre que les SSD de l'entreprise tombent en panne à un taux beaucoup plus faible que ses disques durs à mesure que les disques vieillissent.« Dans notre environnement, les disques d'amorçage font bien plus que démarrer les serveurs de stockage : ils stockent également les fichiers journaux et les fichiers temporaires produits par le serveur de stockage. Chaque jour, un lecteur de démarrage lira, écrira et supprimera des fichiers en fonction de l'activité du serveur de stockage lui-même. Dans nos premiers serveurs de stockage, nous utilisions exclusivement des disques durs pour le démarrage. Nous avons commencé à utiliser des disques SSD à ce titre au quatrième trimestre 2018. Depuis lors, tous les nouveaux serveurs de stockage, et tous ceux dont le disque de démarrage HDD était défaillant, ont été équipés de SSD. »Les SSD et les disques durs ici sont tous utilisés comme lecteurs de démarrage, plutôt que les disques utilisés pour stocker les données, et Backblaze a commencé à passer aux SSD au quatrième trimestre 2018, ce qui signifie que les deux ensembles de disques sont à des points différents dans leurs courbes de durée de vie respectives. Pour compenser cela, l'entreprise n'a comparé que les SSD qui avaient en moyenne un an avec les disques durs qui avaient en moyenne un an, et ainsi de suite.Samsung prévoit d’« empiler plus de 1 000 couches » dans sa puce NAND la plus avancée d'ici 2030 . La technologie TLC V-NAND de 1 To sera bientôt disponible, Samsung accélérant la transition vers la technologie QLC.Bien qu'elle n'ait pas révélé s'il s'agirait de produits réels disponibles dans les rayons, de produits expédiés aux clients (comme Teamgroup) ou d'échantillons dans ses laboratoires. Quoi qu'il en soit, la perspective de disposer d'un SSD doté de 1 000 couches NAND est particulièrement séduisante à l'heure où de nombreuses technologies de stockage (disques durs, silice, bandes, ADN, etc.) tentent de supplanter le support comme propriété la plus chaude dans le monde des bits et des octets.Avec Samsung, la multiplication des couches ne signifie pas seulement des produits moins chers, mais aussi des densités de stockage plus élevées. Actuellement, le plus grand SSD du monde est un modèle de 3,5 pouces de 100 To de Nimbus Data, qui utilise une puce MLC à 64 couches. Une puce TLC/QLC à 1024 couches comporterait 16 fois plus de couches, ce qui place un SSD de 1 Po (1000 To) dans le domaine des possibilités avant la fin de cette décennie.« Nous pensons qu'il est possible de faire évoluer cet espace de conception avec des supports granulaires dans la gamme de 4 Tb/in2 à 6 Tb/in2, et nous prévoyons alors d'ajouter des motifs dans une dimension en utilisant des supports à grains ordonnés », a déclaré John Morris, directeur de la technologie chez Seagate.« Nous pensons qu'il s'agira d'un tremplin pour les supports permettant d'ouvrir la gamme de 5 à 7 Tb/in2. Ensuite, nous passerons à des supports entièrement structurés pour atteindre des densités de 8 To/in2 et même plus. Avec le TCAC de la densité surfacique qui vient d'être présenté, nous avons la possibilité d'atteindre 10 To par disque d'ici 2030. Cela représente donc nos perspectives en matière de limites technologiques pour les 10 à 15 prochaines années. » Mais qui a besoin d'une telle capacité ? Les entreprises de stockage en cloud comme iDrive ou BackBlaze, les hyperscalers comme Google ou Microsoft, les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook.Selon Trendfocus, Microsoft exigerait bientôt des disques SSD pour les nouveaux PC . Les fabricants d'équipement d'origine ou OEM (Original Equipment Manufacturer), auraient révélé que Microsoft les pousse à abandonner les disques durs en tant que périphérique de stockage principal dans les PC Windows 11 préfabriqués et à utiliser des disques SSD à la place, les délais actuels pour la transition étant fixés à 2023.Ces actions de Microsoft ne sont pas accompagnées d'exigences fermes en matière de SSD pour les PC Windows 11, et les OEM auraient repoussé les échéances. Le vieillissement du parc de disques durs de Backblaze semble être la raison la plus logique de l'augmentation des pannes en 2022. Nous pourrions creuser davantage, mais c'est probablement discutable à ce stade.