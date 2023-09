Toutes les régions ont connu une contraction par rapport à l'année précédente, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale affichant les baisses les plus importantes. Bien que les performances du marché mondial aient été supérieures aux prévisions, des défis persistent, ce qui a conduit IDC à ajuster ses prévisions de marché. Une nouvelle baisse de 10,3 % des livraisons est prévue pour 2023 en raison de la faiblesse de la demande et des incertitudes macroéconomiques qui prévalent.Une reprise est attendue en 2024, car la demande des consommateurs se redresse et les entreprises migrent vers les PC Windows 11, ce qui devrait stimuler les achats d'écrans de bureau. Toutefois, ce rebond sera progressif et les volumes ne devraient pas dépasser les niveaux de 2019 avant 2025. Au-delà de 2025, IDC prévoit une stabilisation du marché, grâce à une base installée plus importante résultant du modèle de travail hybride et de la croissance continue des moniteurs de jeux.Les années de pandémie ont également entraîné des changements durables dans le paysage du marché des moniteurs, avec un passage notable d'un marché essentiellement commercial à un marché de plus en plus influencé par les consommateurs. Avant la pandémie, les entreprises représentaient 61 % des ventes de moniteurs en 2019. Cependant, en raison de la montée des modèles de travail hybrides, de la baisse des taux d'occupation des bureaux et de la popularité croissante des jeux et des écrans plus grands, IDC prévoit maintenant que les parts commerciales conserveront une faible majorité d'environ 53% dans un avenir prévisible.", a déclaré Jay Chou, directeur de recherche, Worldwide Client Devices Tracker chez IDC. "".Source : IDCPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?