RISC-V : Une norme ouverte – soutenue par une communauté mondiale – pour permettre l'informatique ouverte pour tous

Les normes ouvertes sont essentielles à l'innovation technologique, à l'adoption et à la croissance depuis des décennies. Les normes ouvertes créent des opportunités et stimulent la croissance pour un large éventail de parties prenantes (emplois, consommateurs, recherche, universités, industrie, etc.) RISC-V est l'architecture d'instruction standard ouverte définie pour l'informatique.

L'ensemble de l'écosystème technologique bénéficie de l'ouverture des normes, qu'il s'agisse de RISC-V ou d'autres normes populaires telles que Ethernet, HTTPS, JPEG ou USB.Trois raisons essentielles pour lesquelles RISC-V est stratégiquement importantTout au long de l'histoire, les normes interopérables ont incité un plus grand nombre de clients à acheter de nouveaux types de produits, créant ainsi des opportunités supplémentaires pour un plus grand nombre de vendeurs de les fournir, en se faisant concurrence sur les caractéristiques et les services à valeur ajoutée. La compatibilité basée sur de telles normes est essentielle pour l'innovation à l'échelle mondiale au sein de l'écosystème technologique élargi. La concurrence ne repose pas sur des normes partagées, mais plutôt sur la valeur unique que chaque fournisseur ajoute à la couche normalisée.La participation à l'élaboration de normes mondiales est depuis longtemps une caractéristique des leaders techniques aux États-Unis et dans le monde entier, qui ont non seulement participé à l'ensemble des organisations de normalisation traditionnelles, mais ont également ouvert la voie à la création de plus d'un millier de consortiums, d'alliances et de forums qui ont mis sur le marché certaines des normes les plus importantes en matière de technologies de l'information et de la communication.L'engagement dans les normes ouvertes a ouvert et créé de nouvelles opportunités pour s'engager dans des chaînes d'approvisionnement mondiales, des partenariats de développement et des marchés pour toutes sortes de produits et de services. L'engagement et le leadership dans les normes mondiales est un modèle éprouvé, réussi et nécessaire pour les entreprises du monde entier afin de prospérer sur les marchés mondiaux.La capacité à participer et à tirer profit des normes ouvertes est beaucoup plus large, car les diverses communautés peuvent être composées de tout, des grandes entreprises multinationales aux jeunes pousses, en passant par les étudiants et les universités, les gouvernements, les chercheurs et même les particuliers.Les mesures envisagées par les gouvernements en vue d'une restriction sans précédent des normes ouvertes auront pour conséquence de réduire l'accès au marché mondial des produits, des solutions et des talents. Une bifurcation au niveau des normes conduirait à un monde de solutions incompatibles qui dupliquent les efforts et ferment les marchés.RISC-V est là pour rester. Son adoption et son influence en tant que norme ouverte pour l'informatique ont déjà connu une croissance considérable au niveau mondial. RISC-V est une norme ouverte qui a intégré des contributions significatives du monde entier. En tant que norme mondiale, RISC-V n'est pas contrôlé par une seule entreprise ou un seul pays.Le développement des spécifications RISC-V est basé sur des contributions qui ont été mises à disposition sur une base non propriétaire ou cultivées de manière ouverte par les membres du RISC-V répartis uniformément en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. RISC-V International ne fournit pas de conception de puces, de noyaux à source ouverte, de propriété intellectuelle ou d'implémentations, mais publie plutôt un ensemble de normes ouvertes mondiales couramment utilisées. Ces normes publiées ne contiennent pas plus d'informations que celles déjà publiées par les architectures propriétaires. La seule différence est que le marché est autorisé à utiliser ces normes sans licence propriétaire d'une société de contrôle. La concurrence ne s'exerce pas au niveau des normes, mais plutôt au niveau de la mise en œuvre.RISC-V a ouvert la voie à un potentiel énorme pour les entreprises du monde entier qui souhaitent participer à l'espace des semi-conducteurs en pleine croissance. Freiner l'adoption de RISC-V par les entreprises, les fonderies, les gouvernements et les instituts de recherche les priverait de la possibilité de bénéficier de normes ouvertes qu'ils ont contribué à financer et à créer, tout en permettant aux concurrents mondiaux de prendre de l'avance avec leurs propres implémentations.L'accès aux normes ouvertes permet aux entreprises d'innover plus rapidement et de consacrer leur temps à la création de produits différenciés, plutôt que d'essayer de réinventer la roue. Tout comme les entreprises ont adopté les normes Ethernet, HTTPS, JPEG et USB, nous observons une tendance similaire pour RISC-V en tant que norme ouverte. La flexibilité, l'extensibilité et l'évolutivité de RISC-V offrent aux développeurs une liberté de conception inégalée.