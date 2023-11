Face aux nouvelles critiques concernant la quantité insuffisante de RAM dans ses iMac et MacBook, Apple insiste sur le fait que 8 Go de mémoire unifiée équivalent à 16 Go de RAM normale

L'un des changements de conception apportés par le passage d'Intel à Apple Silicon en 2020 concernait la mémoire vive. Dans l'Apple Silicon, la mémoire est câblée dans le processeur à l'aide de l'architecture de mémoire unifiée (UMA), ce qui élimine les goulets d'étranglement traditionnels.L'accès à la mémoire dans l'Apple Silicon est plus rapide que dans les conceptions précédentes, car la RAM est intégrée au processeur et ne doit pas être atteinte par le bus traditionnel et la méthode des puces séparées. Il existe des problèmes potentiels, mais Apple a raison de dire qu'il s'agit d'une amélioration significative.Cependant, l'une des principales revendications d'Apple est que cette conception améliorée signifie que les Mac ont besoin de moins de mémoire vive qu'auparavant.", a déclaré Bob Borchers, vice-président d'Apple chargé du marketing mondial des produits, dans une nouvelle interview, "".", poursuit-il. "Plusieurs années après l'utilisation de l'Apple Silicon, on constate également une augmentation de l'utilisation des grands modèles de langage de l'IA. Parallèlement, les utilisateurs ont de plus en plus l'impression qu'Apple néglige ses utilisateurs Pro en rendant les mises à niveau de la mémoire vive coûteuses.", a poursuivi Borchers. "", a-t-il ajouté. "L'affirmation de M. Borchers est valable pour une utilisation normale, comme le surf, la retouche d'images légère, etc. Cependant, il existe plusieurs flux de travail professionnels qui ont été mis en évidence dans des tests de l'Apple Silicon Mac Pro juste après la WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), et qui seront repris dans le test du M3 Max MacBook Pro, et qui exigent de la RAM. Ses commentaires ne seront probablement pas très convaincants pour ces utilisateurs.On peut dire qu'Apple est à nouveau sous pression en ce qui concerne la mémoire vive, car le nouveau MacBook Pro 14 pouces est livré par défaut avec 8 Go de RAM, tout comme le nouveau MacBook Air 15 pouces. Ces derniers, ainsi que le nouvel iMac 24 pouces, peuvent passer à 16 Go de RAM pour 200 $, ou à 24 Go de RAM pour 400 $.Bob Borchers, vice-président d'Apple chargé de la commercialisation des produits au niveau mondialQuel est votre avis sur le sujet ?