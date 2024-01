Plainte majeure pour entrave technologique et contrôle des imprimantes

L'action en justice demande également des dommages-intérêts de plus de 5 millions de dollars et souligne le manque d'information des utilisateurs sur les conséquences des mises à jour du micrologiciel. Cette affaire s'inscrit dans une série de litiges contre HP pour des pratiques similaires, mettant en lumière les tensions croissantes entre la société et ses clients. Le procès se concentre sur les mises à jour du micrologiciel des imprimantes HP publiées fin 2022 et début 2023 qui ont laissé les utilisateurs voir le message ci-dessous, sur leurs imprimantes lorsqu'ils ont essayé d'imprimer avec de l'encre d'une autre marque que HP.En 2022, HP a réglé un litige de 1,3 million de dollars impliquant des utilisateurs européens mécontents de l'enfermement induit par une mise à jour secrète du micrologiciel sur certains modèles d'imprimantes. Cette mise à jour, introduisant la fonction de sécurité dynamique, restreignait l'utilisation de fournitures tierces avec les imprimantes HP. Les problèmes d'enfermement des utilisateurs sont fréquents dans l'industrie des imprimantes. En 2016, HP avait déployé une mise à jour liée à une puce de sécurité pour maintenir des communications sécurisées entre les cartouches et le matériel, rendant nécessaire l'utilisation de cartouches avec une puce de sécurité HP d'origine pour que les appareils fonctionnent.HP suscite des critiques pour son service d'abonnement de renouvellement de cartouches, où l'utilisation de cartouches est liée à un abonnement. En cas de refus de paiement , même pour des frais additionnels, l'imprimante cesse de fonctionner, indépendamment du niveau d'encre restant.Cette pratique rappelle les plaintes antérieures concernant des mises à jour de firmware en 2016 limitant l'utilisation de cartouches tierces. D'autres fabricants, tels que Epson, Canon et Brother, ont également été critiqués pour des pratiques similaires. Certains utilisateurs signalent qu'il est possible de contourner ces restrictions en désactivant les mises à jour automatiques et en installant un firmware plus ancien. Ces pratiques soulèvent des préoccupations quant à la préservation des droits de propriété des utilisateurs par les fabricants d'imprimantes.« Je me suis retrouvé avec un message d’erreur sur mon ordinateur m’indiquant que mon imprimante HP Office Jet Pro a été désactivée à distance par le constructeur. Quand je suis allé sur le site de HP pour vérifier, il en est ressorti que la carte de crédit que j’utilise pour l’abonnement au service HP Instant Ink avait expiré, raison pour laquelle HP l’a mise hors service », rapporte un internaute possesseur d’imprimante HP.HP désactive également les imprimantes des clients qui font usage de cartouches d’encre d’entreprises concurrentes. Le constructeur procède par l’application à distance de mises à jour qui ont pour effet d’empêcher les imprimantes de fonctionner si elles ne sont pas équipées de cartouches d'encre approuvées. L’entreprise le justifie par la nécessité d’assurer la sécurité des consommateurs.La plainte, déposée en janvier et cherchant une certification d'action collective, accuse HP d'entraver le fonctionnement des imprimantes qui utilisent une encre sans le logo HP. Présentée devant le tribunal de première instance du district nord de l'Illinois par 11 plaignants, l'action en justice demande une injonction pour désactiver les mises à jour du micrologiciel et réclame des dommages-intérêts de plus de 5 millions de dollars.Parallèlement, HP fait par ailleurs face à d'autres litiges, notamment une plainte en Californie pour omission d'informations sur Dynamic Security, ainsi que des actions liées au refus de certaines imprimantes de fonctionner sans encre HP chargée, soulevant des préoccupations sur la volonté de HP de contrôler l'utilisation des imprimantes malgré des litiges antérieurs et des appels à l'éviction de certaines pratiques.Malgré la controverse, l'activité d'impression reste cruciale pour HP, représentant 32 % du chiffre d'affaires net et 57 % du bénéfice d'exploitation non GAAP en 2023, avec des marges d'exploitation passant de 14 % en 2016 à 18,9 % en 2023. HP identifie les abonnements de consommateurs, y compris le programme Instant Ink, comme un secteur clé de croissance.Selon HP, la sécurité dynamique repose sur la capacité de l'imprimante à communiquer avec les puces de sécurité ou les circuits électroniques des cartouches. HP utilise des mesures de sécurité dynamique pour protéger la qualité de l'expérience de ses clients, maintenir l'intégrité de ses systèmes d'impression et protéger sa propriété intellectuelle.Les imprimantes dotées de mesures de sécurité dynamiques sont conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches dotées de puces ou de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Les imprimantes utilisent les mesures de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant des puces non-HP ou des circuits électroniques modifiés ou non-HP. Les cartouches réutilisées, remises à neuf et rechargées qui réutilisent la puce ou les circuits électroniques HP ne sont pas affectées par la sécurité dynamique.L'utilisation de mises à jour du micrologiciel pour limiter l'usage d'encre tierce soulève des préoccupations éthiques, notamment en ce qui concerne le libre choix des consommateurs. La demande d'une injonction visant à empêcher HP de restreindre l'utilisation d'encre tierce suggère que les plaignants estiment que l'entreprise a volontairement restreint les options des utilisateurs, les obligeant ainsi à opter exclusivement pour des cartouches d'encre de la marque, potentiellement à des prix plus élevés.Cette affaire reflète les tensions grandissantes entre l'entreprise et sa clientèle. Il sera intéressant de suivre l'évolution de cette affaire et de voir comment elle influencera les pratiques futures de l'industrie des imprimantes ainsi que la perception des consommateurs à l'égard des grandes marques.Source : Court action against HP Partagez-vous l'idée selon maquelle l'utilisation des mises à jour du micrologiciel "Dynamic Security" par HP pour restreindre l'utilisation d'encre tierce soulève des questions éthiques ?Quel est votre avis sur les pratiques controversées de HP, telles que le blocage à distance des imprimantes en cas de non-paiement d'abonnements ou de frais additionnels ?Utilisez-vous des imprimantes HP ou celles des concurrents ? Ces concurrents tels qu'Epson, Canon et Brother, sont-ils également impliqués dans des pratiques similaires, ou s'agit-il une tendance plus large dans l'industrie?Quelles solutions alternatives pourraient être envisagées pour concilier les intérêts des fabricants d'imprimantes et la liberté de choix des consommateurs en matière d'encre ?