Renforcer la souveraineté technologique : les objectifs de la loi CHIPS

Le Texas se positionne en avant-garde de la production de puces

Samsung a annoncé pour la première fois son intention de construire une usine à Taylor, au Texas, en 2021. À l'époque, l'entreprise avait déclaré qu'elle réalisait un investissement de 17 milliards de dollars. Le projet comprend désormais également l'agrandissement d'une installation existante à Austin. Le financement annoncé lundi par le ministère du commerce porte l'investissement total à plus de 40 milliards de dollars.L'aide gouvernementale provient de la loi CHIPS and Science Act, que le président Biden a promulguée en 2022 dans le but déclaré de relancer la production de puces informatiques de pointe sur le territoire national. La loi Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act of 2022 (CHIPS Act), promulguée le 9 août 2022, vise à stimuler la compétitivité, l'innovation et la sécurité nationale des États-Unis. La loi vise à catalyser les investissements dans les capacités nationales de fabrication de semi-conducteurs. Elle vise également à stimuler la R&D et la commercialisation de technologies de pointe, telles que l'informatique quantique, l'IA, l'énergie propre et les nanotechnologies, et à créer de nouveaux pôles régionaux de haute technologie ainsi qu'une main-d'œuvre plus nombreuse et plus inclusive dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM). Voici un aperçu des principales dispositions de la loi.La loi CHIPS prévoit des dépenses de 280 milliards de dollars pour les dix prochaines années. La majeure partie de cette somme - 200 milliards de dollars - est destinée à la R&D scientifique et à la commercialisation. Quelque 52,7 milliards de dollars sont destinés à la fabrication de semi-conducteurs, à la R&D et au développement de la main-d'œuvre, auxquels s'ajoutent 24 milliards de dollars de crédits d'impôt pour la production de puces. Trois milliards de dollars sont prévus pour des programmes visant les technologies de pointe et les chaînes d'approvisionnement sans fil.En 2022, plusieurs entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs examinaient les moyens de s'opposer à un ensemble de subventions destinées à l'industrie des puces si le texte final de la législation favorisait de manière disproportionnée des fabricants tels qu'Intel. Le projet de loi CHIPS Act vise à renforcer la compétitivité de l'industrie des puces aux États-Unis face à la montée en puissance de l'industrie chinoise des puces. Cette législation, qui prévoit 52 milliards de dollars de subventions, comprend une disposition interdisant aux entreprises bénéficiant d'une aide du gouvernement américain d'augmenter leur capacité de production en Chine.Malgré des préoccupations antérieures concernant une préférence excessive pour le géant Intel, les principales entreprises américaines de semi-conducteurs ont exprimé leur soutien à un ensemble de subventions pour l'industrie. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a informé les législateurs lundi que le vote sur un ensemble réduit de projets de loi visant à soutenir l'industrie des semi-conducteurs américaine pourrait avoir lieu dès aujourd'hui, après que les démocrates ont dissocié ces projets de loi d'un projet de loi plus large et plus controversé.Ces projets de loi visent à accroître la compétitivité des États-Unis face à une Chine en pleine expansion, dont l'industrie des semi-conducteurs a connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années, représentant près de 10 % des ventes mondiales. Les mesures proposées comprennent 52 milliards de dollars de subventions ainsi qu'un crédit d'impôt sur l'investissement pour stimuler l'industrie manufacturière américaine. Le sénateur républicain John Cornyn a annoncé sur Twitter que les travaux sur le projet de loi avaient reçu un « feu vert » après que les démocrates aient réduit leurs ambitions pour les projets de loi sur les dépenses non liées. En mars 2024, Intel a reçu une aide de 3,5 milliards de dollars du gouvernement américain pour la fabrication de puces destinées à l'armée, ce qui renforcera sa position de leader sur le marché de la défense.Selon les statistiques du gouvernement américain, les États-Unis produisent 12 % des semi-conducteurs dans le monde, contre 37 % dans les années 1990. De nombreuses entreprises américaines dépendent de puces fabriquées à l'étranger, et la fragilité de ces chaînes d'approvisionnement a été mise à nu au cours des 18 derniers mois. En outre, les recherches de McKinsey estiment que la demande mondiale va continuer à croître, les semi-conducteurs étant sur le point de devenir une industrie de 1 000 milliards de dollars d' ici la fin de la décennie.Lors d'une conférence de presse, la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a affirmé que le projet proposé propulserait le Texas dans un écosystème de semi-conducteurs de pointe, mettant ainsi l'État sur la voie pour atteindre l'objectif ambitieux de produire 20 % des puces de pointe aux États-Unis d'ici la fin de la décennie. Raimondo prévoit que le projet générera au moins 17 000 emplois dans le secteur de la construction et plus de 4 500 emplois dans le secteur manufacturier.Le sénateur texan John Cornyn, à l'origine de la loi, a souligné l'importance de ces investissements dans la fabrication de semi-conducteurs de pointe pour renforcer la sécurité nationale, accroître la compétitivité mondiale et créer des opportunités d'emploi pour les Texans. La directrice du Conseil économique national de la Maison Blanche, Lael Brainard, a souligné que Samsung serait en mesure de produire des puces directement à Austin pour le ministère de la Défense, soulignant l'importance critique de l'accès aux technologies de pointe pour la sécurité nationale dans un contexte de rivalité avec la Chine.En plus des 6,4 milliards de dollars alloués à Samsung, l'entreprise a également prévu de demander un crédit d'impôt à l'investissement au département du Trésor américain. Le gouvernement a également annoncé son soutien à d'autres fabricants de puces tels que Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing, dans le cadre de projets répartis dans tout le pays. Samsung prévoit de commencer la production en 2026, avec des analystes estimant que l'entreprise débutera probablement par la fabrication de puces de 4 nanomètres sur sa ligne de production pilote avant de passer aux puces de 2 nanomètres.Cette annonce fait de Samsung le troisième bénéficiaire du Chips Act et représente la dernière initiative de l'administration Biden visant à développer l'industrie de la fabrication de puces aux États-Unis. »L'objectif est de réduire la dépendance à l'égard de la Chine et de Taïwan, étant donné que la part des États-Unis dans la capacité mondiale de fabrication de semi-conducteurs est passée de 37 % en 1990 à 12 % en 2020, selon l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA). Les législateurs ont averti que la dépendance des États-Unis à l'égard des puces fabriquées à Taïwan par TSMC, le premier fabricant mondial de puces sous contrat, est risquée, car la Chine revendique l'île autogouvernée comme son territoire et s'est réservé le droit d'utiliser la force pour la reprendre.L'allocation de 6,4 milliards de dollars à Samsung pour la construction d'usines de puces au Texas suscite à la fois des éloges et des interrogations légitimes. D'un côté, cette initiative pourrait indéniablement contribuer à renforcer l'indépendance des États-Unis dans le domaine des semi-conducteurs, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations étrangères, notamment de Taïwan, tout en créant un nombre significatif d'emplois dans un secteur clé de l'économie. La perspective de voir le Texas émerger en tant que centre de pointe dans le domaine des semi-conducteurs est également prometteuse, tant sur le plan économique que sur celui de l'innovation technologique.Cependant, certaines préoccupations méritent d'être abordées. Tout d'abord, il est important de s'assurer que cet investissement massif dans une seule entreprise est équitablement réparti et bénéficie réellement à l'économie dans son ensemble, plutôt qu'à des intérêts particuliers. De plus, il est crucial de garantir que ces fonds publics sont utilisés de manière transparente et efficace, sans gaspillage ni abus.Par ailleurs, bien que la stimulation de la production nationale de semi-conducteurs soit une initiative louable, il est essentiel de ne pas perdre de vue les questions environnementales et sociales qui pourraient découler de la construction et de l'exploitation de ces usines. Des mesures robustes doivent être mises en place pour minimiser l'impact sur l'environnement local et garantir le respect des normes de travail équitables et sécuritaires pour les employés.Enfin, il convient d'examiner de près le rôle du gouvernement fédéral dans ces partenariats public-privé. Alors que le soutien financier peut être nécessaire pour stimuler l'innovation et renforcer la compétitivité économique, il est crucial de s'assurer que les intérêts publics sont protégés et que les décisions ne sont pas prises uniquement dans l'intérêt des grandes entreprises.La dépendance des États-Unis à l'égard des fabricants étrangers de puces, en particulier de Taïwan et de la Chine, est une préoccupation légitime qui soulève des questions importantes en matière de sécurité nationale et de compétitivité économique. Taïwan abrite notamment Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Cette dépendance à l'égard de TSMC pour une grande partie de la fabrication de puces stratégiques expose les États-Unis à des risques considérables en cas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en raison de tensions géopolitiques, de catastrophes naturelles ou d'autres événements imprévus.De même, la Chine occupe une position centrale dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, tant en tant que producteur majeur que comme marché de consommation important. Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine soulignent l'urgence de réduire cette dépendance et de renforcer la capacité nationale de production de puces pour garantir la sécurité technologique et économique à long terme.L'allocation de fonds pour la construction d'usines de puces aux États-Unis, comme celle accordée à Samsung pour le Texas, est une étape importante dans la réduction de cette dépendance. Cependant, il est également crucial d'investir dans la recherche et le développement pour promouvoir l'innovation et la fabrication avancée de semi-conducteurs sur le sol américain. De plus, des partenariats internationaux et des alliances stratégiques peuvent contribuer à diversifier les sources d'approvisionnement et à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.La réduction de la dépendance des États-Unis aux fabricants étrangers de puces, en particulier à Taïwan et à la Chine, est cruciale pour assurer la sécurité nationale, protéger les intérêts économiques et maintenir la compétitivité technologique mondiale. Cela demande des efforts conjoints dans l'investissement, la recherche et le développement, ainsi que des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs clés de l'industrie des semi-conducteurs. Bien que la construction d'usines de puces au Texas offre des avantages économiques et sécuritaires significatifs, elle soulève également des questions sur la gouvernance, la durabilité et l'équité. Il est crucial d'aborder ces défis de manière proactive pour s'assurer que cette initiative contribue véritablement au bien-être de tous les citoyens et à la compétitivité à long terme des États-Unis sur la scène mondiale.Source : CNBCQuel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les avantages et les inconvénients de concentrer une part importante de la production mondiale de semi-conducteurs dans une seule région, en l'occurrence le Texas ?Comment ce projet pourrait-il affecter les relations commerciales et politiques entre les États-Unis et Taïwan, un fournisseur majeur de puces électroniques ? Y a-t-il des préoccupations géopolitiques à prendre en compte ?