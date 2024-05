Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) est une société multinationale taïwanaise de conception et de fabrication sous contrat de semi-conducteurs. Elle est la deuxième société de semi-conducteurs la plus valorisée au monde, la plus grande fonderie de semi-conducteurs indépendante ("pure-play") au monde et la plus grande société de son pays, son siège et ses principales activités étant situés à Taïwan.La plupart des grandes entreprises de semi-conducteurs sans usine, telles que AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek, Qualcomm et Nvidia, sont clientes de TSMC, tout comme des entreprises émergentes telles que Allwinner Technology, HiSilicon, Spectra7 et UNISOC. Les grandes entreprises de dispositifs logiques programmables Xilinx et auparavant Altera utilisent également les services de fonderie de TSMC ou y ont eu recours. Certains fabricants de dispositifs intégrés qui disposent de leurs propres installations de fabrication, comme Intel, NXP, STMicroelectronics et Texas Instruments, externalisent une partie de leur production à TSMC.La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré qu'une invasion chinoise de Taïwan et la saisie du fabricant de puces TSMC seraient "absolument dévastatrices" pour l'économie américaine. Interrogée lors d'une audition à la Chambre des représentants des États-Unis, Mme Raimondo a déclaré que "", refusant de s'exprimer sur la manière dont cela se produirait ou si cela se produirait, ajoutant : "Le mois dernier, Mme Raimondo a annoncé que le ministère du commerce accorderait à l'unité américaine de TSMC une subvention de 6,6 milliards de dollars pour sa production de semi-conducteurs la plus avancée à Phoenix, en Arizona, et jusqu'à 5 milliards de dollars de prêts publics à faible taux d'intérêt. TSMC a accepté d'augmenter son investissement prévu de 25 milliards de dollars pour le porter à 65 milliards de dollars et d'ajouter une troisième usine en Arizona d'ici à 2030, a déclaré le ministère du commerce en annonçant l'attribution préliminaire de la subvention.L'entreprise taïwanaise produira la technologie de 2 nanomètres la plus avancée au monde dans sa deuxième usine d'Arizona, dont la production devrait commencer en 2028, a précisé le ministère. TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple et de Nvidia, avait déjà annoncé son intention d'investir 40 milliards de dollars en Arizona. TSMC prévoit de commencer la production à haut volume dans sa première usine américaine d'ici le premier semestre 2025, a indiqué le ministère du commerce.En 2022, le Congrès a approuvé la loi sur les puces et la science (Chips and Science Act), qui vise à stimuler la production nationale de semi-conducteurs grâce à 52,7 milliards de dollars de subventions à la recherche et à la fabrication, afin d'affranchir les États-Unis de leur dépendance vis-à-vis de l'Asie en ce qui concerne les puces. Les législateurs ont également approuvé une autorisation de prêt de 75 milliards de dollars. Selon un document du gouvernement américain datant de 2023, une perturbation majeure de la production à Taïwan pourrait entraîner une augmentation de 59 % du prix des puces logiques aux États-Unis, que les producteurs nationaux en aval devraient payer.Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?