Intel Corporation est une société de technologie qui conçoit, fabrique et vend des composants informatiques et des produits connexes pour les marchés professionnels et grand public. Elle est considérée comme l'un des plus grands fabricants de puces à semi-conducteurs au monde en termes de chiffre d'affaires. Intel fournit des microprocesseurs à la plupart des fabricants de systèmes informatiques et est l'un des développeurs de la série x86 de jeux d'instructions que l'on trouve dans la plupart des ordinateurs personnels (PC).Selon un nouveau rapport, Intel a vendu l'intégralité de sa participation dans la société britannique de semi-conducteurs Arm Holdings (ARM) au cours du dernier trimestre, dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts. Les documents réglementaires montrent que l'entreprise technologique basée à Santa Clara, en Californie, n'a plus aucune participation dans Arm. En mai, Intel détenait environ 1,18 million d'actions de la société.Au début du mois, Intel a annoncé qu'elle s'engageait dans un plan d'économie de 10 milliards de dollars en 2025. Il s'agit notamment de réduire ses effectifs d'environ 15 000 postes, soit 15 % de sa main-d'œuvre, de suspendre son dividende en actions et de réduire ses dépenses d'investissement de plus de 20 %. Cette vente d'actions pourrait rapporter environ 147 millions de dollars, selon les calculs basés sur un prix moyen de l'action d'Arm de 124 dollars entre avril et juin.Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a déclaré qu'il s'agissait des "" de l'histoire de l'entreprise. Cody Acree, analyste chez Benchmark Co, a déclaré que la vente "".La société n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices et de revenus au cours du dernier trimestre. M. Gelsinger a attribué les résultats plus faibles que prévu en partie à la décision d'Intel d'accélérer la montée en puissance de ses processeurs d'intelligence artificielle Core Ultra, ou unités de traitement centrales, qui peuvent gérer des applications d'intelligence artificielle. Le fabricant de puces a fixé ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars.À la fin du mois de juin, Intel disposait de 11,3 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et d'un passif total de 32 milliards de dollars. L'action Intel a perdu 57 % de sa valeur de marché depuis le début de l'année, s'échangeant à 20,47 dollars à la clôture du marché mardi. Le fabricant de puces a eu du mal à suivre la demande croissante en matière d'intelligence artificielle et le rythme rapide de l'évolution de l'industrie des puces.La société Arm, basée à Cambridge, au Royaume-Uni, a quant à elle augmenté la valeur de son action de près de 80 % depuis le début de l'année, clôturant à 123,79 dollars après cette vente. Le fabricant de puces serait en train de mettre sur pied une unité de puces d'IA, avec pour objectif le lancement d'un prototype au printemps 2025 et une production de masse à l'automne de la même année.Contrairement à Intel, qui a déclaré qu'il n'avait pas encore pleinement profité du boom de l'IA, Arm bénéficie déjà de "", a déclaré le PDG de l'entreprise, René Haas, lors d'un appel avec des analystes en février.Pensez-vous que cette vente est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?