Intel va investir jusqu'à 100 milliards de dollars pour construire le "plus grand site de fabrication de puces de la planète" dans l'Ohio, afin de rétablir la domination d'Intel dans la production de puces



Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie du président-directeur général Pat Gelsinger visant à rétablir la domination d'Intel dans la production de puces et à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard des centres de production asiatiques, qui ont la mainmise sur le marché.Un investissement initial de 20 milliards de dollars - le plus important de l'histoire de l'Ohio - sur un site de 1 000 acres à New Albany permettra de créer 3 000 emplois, a déclaré M. Gelsinger, ajoutant qu'il pourrait à terme s'étendre sur 2 000 acres avec huit fabs. Cet investissement, qui pourrait atteindre 100 milliards de dollars avec huit usines de fabrication au total, est le plus important de l'histoire de l'Ohio, a-t-il déclaré. Intel prévoit également d'investir environ 100 millions de dollars en partenariat avec des universités et des collèges de l'Ohio et la National Science Foundation des États-Unis pour encourager les nouveaux talents.Surnommé le "", l'Ohio pourrait devenir "", a-t-il ajouté.Alors que les fabricants de puces se démènent pour augmenter leur production, les projets de nouvelles usines d'Intel ne résoudront pas la pénurie actuelle de l'offre, car la construction de tels complexes prend des années.M. Gelsinger a répété vendredi qu'il s'attendait à ce que la pénurie de puces persiste jusqu'en 2023.Afin d'augmenter considérablement la production de puces aux États-Unis, l'administration Biden fait de gros efforts pour convaincre le Congrès d'approuver le financement de 52 milliards de dollars de subventions.M. Biden prévoit de vanter l'investissement d'Intel vendredi lors d'un événement à la Maison-Blanche avec M. Gelsinger et de plaider à nouveau en faveur d'une action du Congrès.", a déclaré M.Gelsinger, dans un communiqué. "", a déclaré Don Graves, secrétaire adjoint au commerce, dans un communiqué distinct.M. Gelsinger a déclaré que sans financement du gouvernement, "".Intel a cédé la place de premier fournisseur de semi-conducteurs à Samsung Electronics en 2021, tombant à la deuxième place avec une croissance de seulement 0,5 %, le taux le plus faible des 25 premiers, selon les données de Gartner.Dans le cadre de son plan de redressement visant à devenir un important fabricant de puces pour des clients extérieurs, Intel a commencé à construire deux usines en Arizona en septembre. Ces usines, dont le coût s'élève à 20 milliards de dollars, porteront à six le nombre total d'usines Intel sur son campus de Chandler, dans la banlieue de Phoenix.Gelsinger a déclaré qu'il espérait toujours annoncer un autre site de fabrication important en Europe dans les mois à venir.L'investissement d'Intel dans l'Ohio devrait attirer des partenaires et des fournisseurs. Air Products, Applied Materials, LAM Research et Ultra Clean Technology ont manifesté leur intérêt à s'implanter dans la région, a déclaré Intel.La construction des deux premières usines devrait commencer à la fin de 2022 et la production en 2025.Les concurrents d'Intel, TSMC et Samsung, ont annoncé de nouveaux investissements dans la fabrication aux États-Unis, respectivement en Arizona et au Texas. Mais aux yeux de certains responsables, Intel a l'avantage d'être une entreprise américaine locale, tandis que la proximité de TSMC avec la Chine inquiète les responsables du Pentagone.Source : IntelQu'en pensez-vous ?Avec la construction de ces usines dans l'Ohio, Intel pourra-t-il reprendre sa place de leader dans la fabrication de puces ?Que pensez-vous d'un éventuel site de fabrication en Europe ?