Intel manque les prévisions de BPA au deuxième trimestre 2025 : l'entreprise va supprimer 15 % de ses effectifs dans le cadre de sa stratégie de relance

Intel manque les prévisions de BPA au deuxième trimestre 2025 malgré la suppression de 15 % de ses effectifs dans le cadre de sa stratégie de relance.



Intel Corporation, l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs, est réputé pour ses solutions technologiques innovantes qui équipent une large gamme d'appareils informatiques, des ordinateurs personnels aux systèmes d'intelligence artificielle avancés. L'entreprise est un acteur clé du secteur technologique, qui ne cesse de faire progresser la conception et la fabrication de semi-conducteurs afin de relever les défis mondiaux.Confronté à des défis sans précédent, notamment un retard significatif dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et une chute de son classement parmi les entreprises de semi-conducteurs, Intel Corporation est désormais sous la houlette d'un nouveau PDG, Lip-Bu Tan, dont la mission est claire : redresser la barre avec détermination et discipline. Une de ses premières actions marquantes est l'annonce d'une réduction drastique des effectifs.Cependant, le rapport financier d’Intel Corporation pour le T2 2025 a révélé un écart significatif par rapport aux attentes de bénéfice par action (BPA), avec un BPA réel de -0,10$ contre une prévision de 0,01$, soit une surprise de -1.100%. Malgré un chiffre d’affaires dépassant les prévisions à 12,9 milliards $ contre 11,95 milliards $ attendus, l’action d’Intel a chuté de 3,66% lors des échanges après la clôture, terminant à 23,49$.Dans son rapport financier du deuxième trimestre 2025, Intel a annoncé un chiffre d'affaires de 12,9 milliards de dollars, stable par rapport à l'année précédente. La société a déclaré une perte GAAP par action de 0,67 dollar, influencée par d'importantes charges de restructuration et de dépréciation. Malgré ces défis, Intel se concentre sur l'amélioration de son exécution et de son efficacité afin de renforcer sa situation financière.Parmi les principaux faits marquants financiers, citons une charge de restructuration de 1,9 milliard de dollars ayant un impact de (0,45) dollar sur le BPA selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP) et une charge de dépréciation de 800 millions de dollars affectant à la fois le BPA selon les principes GAAP et non GAAP. Les initiatives stratégiques d'Intel comprennent l'optimisation de sa présence mondiale et la réduction de ses dépenses d'exploitation, avec un objectif de 17 milliards de dollars de dépenses d'exploitation non GAAP pour 2025. La société a également annoncé le lancement de nouveaux processeurs et la nomination de nouveaux dirigeants afin de renforcer ses portefeuilles de produits d'intelligence artificielle et de produits de base.Pour l'avenir, Intel prévoit un chiffre d'affaires compris entre 12,6 et 13,6 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2025, avec un bénéfice par action (BPA) selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP) de -0,24 dollar. La société reste déterminée à renforcer sa position concurrentielle et sa rentabilité grâce à des mesures stratégiques visant à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires.En outre, Intel a récemment déclaré avoir presque achevé le plan annoncé au trimestre dernier visant à réduire ses effectifs de 15 % . Ces licenciements, mentionnés dans le rapport sur les résultats du deuxième trimestre d'Intel, constituent l'une des premières décisions majeures prises par le nouveau PDG Lip-Bu Tan, qui a pris la tête de l'entreprise en mars. "", a déclaré Tan dans un communiqué de presse annonçant les résultats financiers.L'action Intel a progressé de 3 % après la clôture de la bourse à la suite de cette annonce, bien que la société ait enregistré une perte nette trimestrielle de 2,9 milliards de dollars, soit près du double de sa perte sur la même période l'année précédente. Le titre a progressé de près de 12 % depuis le début de l'année, ce qui suggère que, même si l'avenir d'Intel est loin d'être certain, les investisseurs ont confiance en Tan.Intel a déclaré que la réduction des effectifs était "". La société a déclaré compter 108 900 employés à la fin de 2024, tous postes confondus, chez Intel et ses filiales, dont la société de conduite autonome Mobileye. La société a déclaré qu'elle prévoyait de terminer l'année 2025 avec 75 000 employés dans sa division principale Intel, hors filiales, en raison de "". Intel a déposé une notification de licenciement dans l'Oregon au début du mois, indiquant son intention de supprimer près de 2 400 emplois, mais on ne sait pas si ces licenciements font partie des 15 %.La société a également déclaré qu'elle abandonnait des projets en Allemagne et en Pologne dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts et qu'elle ralentirait la construction de ses usines de puces en Ohio "afin de s'assurer que les dépenses correspondent à la demande du marché". Intel est l'un des nombreux géants technologiques à avoir procédé à des licenciements cette année. Microsoft a licencié environ 9 000 employés début juillet, tandis que Meta a supprimé environ 5 % de ses effectifs en janvier.Intel a connu une série d'années difficiles qui ont vu l'ancien leader du secteur prendre du retard sur ses concurrents après avoir échoué à anticiper deux transformations technologiques majeures : les appareils mobiles et l'intelligence artificielle. Cela a donné lieu à des rumeurs de rachat et à un remaniement de la direction. Dans le même temps, la capitalisation boursière de son concurrent Nvidia a brièvement dépassé les 4 000 milliards de dollars au début du mois, ce qui en fait la première société cotée en bourse à atteindre ce seuil.