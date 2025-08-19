L'administration Trump est en pourparlers pour acquérir une participation de 10 % dans Intel en convertissant tout ou une partie des subventions accordées à l'entreprise en difficulté au titre du Chips Act.

L'administration Trump serait en pourparlers pour prendre une participation de 10 % dans Intel en convertissant tout ou une partie des subventions accordées à l'entreprise en difficulté au titre du Chips Act en actions. Intel devrait ainsi recevoir un total de 10,9 milliards de dollars de subventions au titre du Chips Act pour la production commerciale et militaire, un montant qui suffirait à peu près à financer la participation du gouvernement. Du point de vue du libre marché, cela est préoccupant, selon un analyste.
Intel est une multinationale américaine et une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et commercialise des composants informatiques tels que des unités centrales de traitement (CPU) et des produits connexes destinés aux marchés professionnels et grand public. Elle était le troisième fabricant mondial de puces semi-conductrices en termes de chiffre d'affaires en 2024 et figure depuis 2007 dans la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires.
Mais la société est confronté à une crise financière et a été contraint de supprimer des milliers d'emplois au cours des douze derniers mois. En novembre 2024, le fabricant de puces a décidé de supprimer 15 000 emplois, soit environ 10 % de ses effectifs mondiaux. Les plans d'expansion d'Intel aux États-Unis ont pris du retard et l'entreprise se laisse distancer par ses rivaux. Un récent rapport avait révélé que le gouvernement américain serait en pourparlers avec Intel en vue d'acquérir une participation dans l'entreprise en difficulté.
Le président Donald Trump et le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, auraient examiné cette option lors d'une réunion à la Maison Blanche. Un accord permettrait à Intel de consolider son projet d'usine centrale dans l'Ohio. Intel avait promis de transformer ce site en la plus grande usine de fabrication de puces au monde, mais le projet a été reporté à plusieurs reprises. La société est en perte de vitesse et a reconnu avoir perdu la course aux puces d'IA. Intel a perdu 60 % de sa valeur en 2024, sa pire performance annuelle jamais enregistrée.
Un rapport de Bloomberg a révélé de nouvelle information concernant la situation. Ainsi, l'administration Trump serait en pourparlers pour prendre une participation de 10 % dans Intel en convertissant tout ou une partie des subventions accordées à l'entreprise en difficulté au titre du Chips Act en actions. Le rapport de Bloomberg cite un responsable de la Maison Blanche et d'autres personnes proches du dossier.
Une participation de 10 % dans le fabricant américain de puces représenterait environ 10 milliards de dollars. Intel devrait ainsi recevoir un total de 10,9 milliards de dollars de subventions au titre du Chips Act pour la production commerciale et militaire, un montant qui suffirait à peu près à financer la participation du gouvernement. Selon les analystes, le soutien fédéral pourrait donner à Intel plus de marge de manuvre pour relancer son activité de fonderie déficitaire, mais l'entreprise souffre toujours d'une feuille de route produit faible et de difficultés à attirer des clients dans ses nouvelles usines.
« Le fait que le gouvernement américain intervienne pour sauver une entreprise américaine de premier ordre signifie probablement que la position concurrentielle d'Intel était bien pire que ce que tout le monde craignait », a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, actionnaire d'Intel. Aptus Capital Advisors détient 80 581 actions Intel. Wagner a ajouté que, bien qu'il soit sceptique quant à l'investissement de l'argent des contribuables américains dans des entreprises américaines par le gouvernement américain, cela valait mieux que de voir Intel devenir une entité publique.
Trump, qui a qualifié la réunion avec Tan de « très intéressante », a adopté une approche sans précédent en matière d'interventions dans les entreprises. Il a poussé à la conclusion d'accords gouvernementaux de plusieurs milliards de dollars dans le domaine des semi-conducteurs et des terres rares, tels qu'un accord de paiement à la performance avec Nvidia et un accord avec le producteur de terres rares MP Materials afin de garantir l'approvisionnement en minéraux essentiels.
« Le gouvernement américain joue ici la carte chinoise et tente d'exercer un peu plus de contrôle sur une partie de la production de ces entreprises », a déclaré Clark Geranen, stratège en chef des marchés chez CalBay Investments. Geranen a ajouté que, du point de vue du libre marché, cela était préoccupant, mais que les entreprises coopéraient de manière pragmatique avec la nouvelle administration, s'attendant à ce que cette situation soit de courte durée.
Le gouvernement américain a déjà pris des participations dans des entreprises en difficulté. Pendant la crise financière de 2007-2009, il a pris une participation dans General Motors, qu'il a ensuite cédée en 2013.
L'année dernière, Intel a obtenu près de 8 milliards de dollars de subventions, la plus importante dépense au titre de cette loi, pour construire de nouvelles usines dans l'Ohio et d'autres États, l'ancien PDG Pat Gelsinger ayant misé sur celles-ci pour restaurer l'avantage concurrentiel de l'entreprise en matière de fabrication. Tan a toutefois revu ses ambitions à la baisse, ralentissant la construction dans l'Ohio. Il prévoit de construire des usines en fonction de la demande de services, ce qui, selon les analystes, pourrait le mettre en porte-à-faux avec la volonté de Trump de soutenir l'industrie manufacturière américaine.
En effet, le nouveau PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, avait déclaré que l'entreprise accuse un retard considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et a chuté de manière significative dans le classement des entreprises de semi-conducteurs. Intel, longtemps considéré comme un pilier incontournable du hardware, reconnaît ainsi avoir raté le virage le plus décisif de la décennie.
Le PDG aurait également déclaré qu'Intel n'était plus un leader dans la fabrication de puces, une position qu'elle détenait il y a 20 à 30 ans. Pire encore, il aurait affirmé que l'entreprise est sortie du « top 10 des entreprises de semi-conducteurs » : « Il y a 20 ou 30 ans, nous étions vraiment le leader. Aujourd'hui, je pense que le monde a changé. Nous ne faisons pas partie des 10 premières entreprises de semi-conducteurs ».
