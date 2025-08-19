L'administration Trump est en pourparlers pour acquérir une participation de 10 % dans Intel en convertissant tout ou une partie des subventions accordées à l'entreprise en difficulté au titre du Chips Act.

0 1

C'est un bel exemple de la différence entre le libéralisme classique et le néo-libéralisme version école de Chicago.Dans le libéralisme classique, on laisse le marché se débrouiller. C'était la vision des premiers libéraux (Adam Smith, Benjamin Constant, ...).Les néo-libéraux ont trouvé ça trop dangereux et ont accepté que l'état puisse intervenir (on voit ça dès Von Mises). Le rôle de l'état étant, pour ces gens, de faire en sorte que le marché puisse être débridé. Par exemple en faisant appliquer des lois qui empêcheraient des formes de concurrences déloyales.En fait, on pourrait considérer comme un paradoxe le fait que les Chicago Boys ont travaillé très tôt avec des régimes autoritaires, mais lorsqu'on prend du recul on se rend compte que ce n'en est pas un. L'exemple le plus connu et le plus éclairant étant évidemment le régime chilien de Pinochet.Tout ceci est la théorie, mais en réalité la droite étasunienne n'a jamais été très libérale de toutes façons. Les USA ont imposé une forme de libéralisme au reste du monde via des institutions telles que le FMI, l'OCDE, etc. Mais eux-même ont toujours été très protectionnistes et interventionnistes. Par exemple, les GAFAMs sont tous des constructions de l'état américain.Donc oui, à l'Ouest rien de nouveau.