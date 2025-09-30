L'administration Trump fait pression sur Taïwan pour qu'elle transfère rapidement 50 % de sa production de puces électroniques aux États-Unis si elle souhaite bénéficier d'une protection garantie

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que Taïwan devait aider les États-Unis à produire la moitié de leurs semi-conducteurs. TSMC s'est engagé à investir jusqu'à 165 milliards de dollars dans des usines américaines, mais la migration complète de la chaîne d'approvisionnement pose des défis importants. Taïwan s'est toutefois montré réticent à cette demande, s'engageant à conserver sa production de puces la plus avancée sur son territoire dans le cadre de sa politique N-1.
Les droits de douane constituent le principal cheval de bataille de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Le président américain a imposé des droits élevés à presque tous les pays dans le but de : réduire le déficit commercial des États-Unis et réindustrialiser le pays en forçant les entreprises à installer leurs usines dans le pays et à produire localement. En avril, un rapport a révélé que Donald Trump a déclaré qu'il avait dit à la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui s'est engagée à construire de nouvelles usines aux États-Unis, qu'elle paierait une taxe allant jusqu'à 100 % si elle ne construisait pas ses usines dans le pays.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC ou Taiwan Semiconductor) est une multinationale taïwanaise spécialisée dans la fabrication et la conception de semi-conducteurs. Elle est l'une des entreprises de semi-conducteurs les plus cotées au monde, la plus grande fonderie indépendante (« pure-play ») de semi-conducteurs au monde. La plupart des entreprises de semi-conducteurs sans usine, telles que AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek, Qualcomm et Nvidia, sont clientes de TSMC, tout comme les entreprises émergentes telles que Allwinner Technology, HiSilicon, Spectra7 et UNISOC.
En août, Donald Trump a continué de faire pression sur TSMC. Le président américain aurait proposé de réduire à 15 % les droits de douane sur Taïwan à seulement deux conditions : « TSMC doit acquérir une participation de 49 % dans Intel et investir 400 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis ». Au total, TSMC prévoit d'investir 165 milliards de dollars aux États-Unis. Ainsi, selon les experts, la demande du président Donald Trump d'investir 400 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis en plus d'acheter une participation dans Intel semble improbable d'un point de vue purement financier.
Récemment, les États-Unis ont accru la pression sur Taïwan pour qu'il délocalise une partie de sa production de semi-conducteurs vers le pays. Howard Lutnick a déclaré que Taïwan devait aider les États-Unis à produire jusqu'à la moitié des puces nécessaires à la consommation intérieure. Les États-Unis ont invoqué les menaces géopolitiques et les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement pour justifier leur volonté de réduire leur dépendance vis-à-vis de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Lors d'une interview, Lutnick a fait valoir que le transfert d'une partie importante de la production de semi-conducteurs vers les États-Unis était nécessaire pour contrer le risque d'agression chinoise envers Taïwan. Howard Lutnick a souligné lors de son interview que Taïwan devrait laisser les États-Unis produire 50 % des puces et des plaquettes destinées à la consommation locale. Lutnick est allé plus loin en suggérant que la coopération de Taïwan serait directement liée au soutien des États-Unis en matière de défense. Il a soulevé une question : comment les États-Unis protégeront-ils Taïwan si celle-ci détient 95 % de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs ?
Washington encourage la fabrication nationale de puces électroniques par le biais de subventions, d'accords d'investissement et de pressions réglementaires. En mars, Trump a annoncé un accord avec TSMC pour un investissement américain de 100 milliards de dollars dans des usines de fabrication, des installations d'emballage et des centres de R&D, s'appuyant sur l'engagement précédent de 65 milliards de dollars. TSMC a engagé jusqu'à présent environ 165 milliards de dollars dans ses activités aux États-Unis.
L'administration Trump envisage également des mesures commerciales supplémentaires, telles que des droits de douane élevés et une éventuelle obligation de production 1:1, qui obligerait les entreprises à fabriquer aux États-Unis autant de puces qu'elles en importent. Cette escalade pourrait contribuer à rapatrier la fabrication de semi-conducteurs de pointe dans le pays.
Les États-Unis produisent actuellement moins de 10 % des puces mondiales et une proportion encore plus faible des dispositifs logiques les plus avancés. Pour atteindre au moins 40 % de l'offre mondiale, Lutnick estime qu'un investissement d'environ 500 milliards de dollars serait nécessaire. Le rapport de Bloomberg souligne que le transfert de la production vers les États-Unis serait coûteux, long et perturbateur en raison de la nature complexe des processus industriels liés aux semi-conducteurs, qui reposent sur des composants et des matériaux spécialisés provenant d'entreprises spécialisées.
Karen Kuo, porte-parole du bureau présidentiel, a indiqué en mars que TSMC ne transférerait pas sa production de puces les plus avancées vers des installations étrangères, invoquant la politique N-1 du gouvernement, qui exige que les usines étrangères restent au moins une génération en retard par rapport aux usines nationales. Taïwan a également modifié en avril le projet de loi sur l'innovation industrielle afin d'imposer des amendes pouvant atteindre 10 millions de nouveaux dollars taïwanais (310 000 dollars américains) pour les investissements étrangers non autorisés. Cet amendement permet au gouvernement de bloquer les projets jugés risqués pour la sécurité nationale et la stabilité économique.
Dans le même temps, TSMC a renforcé sa présence aux États-Unis, avec des activités en Arizona pour son usine de fabrication de puces de 4 nanomètres et une usine de fabrication de puces de 3 nanomètres dont le lancement est prévu en 2028. Elle prévoit également de lancer une usine de fabrication de puces de 2 nanomètres d'ici 2029. L'entreprise exploite des centres de conception au Texas, en Californie et à Washington.
L'action TSMC est en baisse de 1,5 % aujourd'hui, cotée à 1 300 dollars contre 1 320 dollars à la clôture précédente. Cependant, la performance de l'action depuis le début de l'année, en hausse de 22,07 %, montre que les investisseurs ont maintenu une forte confiance dans le secteur des semi-conducteurs.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les risques liés à la concentration de la production de puces, qui peut perturber des secteurs allant de l'automobile à l'IA et à la défense en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Lutnick a souligné qu'il était essentiel de réduire la dépendance excessive à l'égard de Taïwan afin d'éviter des vulnérabilités similaires à l'avenir.
Cependant, en mars, un rapport a révélé que l'opinion publique taïwanaise est réticente à l'idée que TSMC transfère ses technologies de pointe vers les États-Unis. Selon un sondage, 84,8 % des Taïwanais sont opposés à ce transfert, 60,8 % exprimant une forte désapprobation. Les Taïwanais craignent que les États-Unis cessent de les protéger face à la Chine une fois qu'ils auront mis la main sur les processus de fabrication les plus avancés de TSMC.
Une bonne partie des répondants (52,8 %) prennent au sérieux la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur puces taïwanaises. Toutefois, ils pensent qu'il est primordial que l'île protège son « bouclier de silicium ». Malgré la résistance de Taïwan, Lutnick a révélé que le succès des États-Unis serait un choc pour tout le monde. À l'heure actuelle, il n'est pas certain que Washington parvienne à mener à bien ce projet.
