Les Pays-Bas prennent le contrôle du fabricant de puces chinois Nexperia en vertu d'une loi datant de la guerre froide, le pays européen invoque une loi très exceptionnelle pour protéger sa sécurité économique

Les Pays-Bas ont récemment invoqué une loi datant de la guerre froide pour prendre le contrôle de Nexperia, un fabricant de semi-conducteurs détenu par des intérêts chinois. Invoquant de « graves lacunes en matière de gouvernance », le gouvernement néerlandais entend ainsi protéger la sécurité économique européenne et garantir l'approvisionnement en semi-conducteurs. Cette décision, qui intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, a suscité de vives protestations de la part de la Chine, ce qui pourrait aggraver davantage les relations déjà instables entre l'Occident et Pékin.
Nexperia est un fabricant de semi-conducteurs dont le siège social est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Il s'agit d'une filiale de Wingtech Technology, une société cotée à la bourse de Shanghai et détenue en partie par la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil d'État, une structure détenue par l'État chinois. Elle possède des usines de fabrication à Hambourg, en Allemagne, et dans le Grand Manchester, en Angleterre. Il s'agit de l'ancienne division Produits standard de NXP Semiconductors (anciennement Philips Semiconductors). La gamme de produits de la société comprend des transistors bipolaires, des diodes, des protections ESD, des diodes TVS, des MOSFET et des dispositifs logiques.
Le 12 octobre 2025, le gouvernement néerlandais a pris le contrôle du fabricant de puces chinois Nexperia en invoquant une loi d'urgence datant de la guerre froide. Cette décision survient alors que le marché mondial des semi-conducteurs est fragilisé par un risque de pénurie, accentué par des tensions géopolitiques. Déjà en 2022, le fabricant de puces de premier plan Infineon Technologies prévoyait une pénurie de puces à long terme, soulignant l'impact sur des secteurs clés comme l'automobile.
Les Pays-Bas ont affirmé que cette décision « tout à fait exceptionnelle » d'invoquer la loi sur la disponibilité des biens était rendue nécessaire par de « graves lacunes en matière de gouvernance » chez le fabricant de semi-conducteurs, détenu par Wingtech Technology (Chine) et dont le siège social se trouve à Nimègue.
Cette mesure visait également à garantir la continuité de l'approvisionnement européen en semi-conducteurs et à protéger la sécurité économique de l'Europe, a déclaré le gouvernement néerlandais dans un communiqué.
« Nous protestons vigoureusement contre le traitement discriminatoire dont font l'objet les entreprises chinoises », a répondu Wingtech dans un communiqué publié le 13 octobre sur le réseau social chinois WeChat. La société a déclaré qu'elle prenait des mesures diplomatiques et juridiques pour remédier à la situation et a appelé le gouvernement néerlandais à revenir sur sa décision.
La décision du gouvernement néerlandais a été prise au lendemain de l'extension spectaculaire des sanctions américaines à l'encontre des entreprises chinoises et de la riposte de Pékin, qui a renforcé les contrôles à l'exportation des terres rares. La mesure risque d'aggraver encore davantage les tensions commerciales entre l'Occident et le géant économique asiatique.
La loi sur la disponibilité des biens, adoptée il y a plus de 70 ans, habilite le gouvernement à intervenir dans les entreprises privées afin de maintenir l'accès à des produits essentiels dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace pour la sécurité économique.
Le gouvernement néerlandais a déclaré que « c'est uniquement en raison de l'ampleur et de l'urgence des lacunes en matière de gouvernance chez Nexperia que la décision d'appliquer la loi a été prise ».
« Il s'agit d'une mesure que le gouvernement n'utilise qu'en cas d'absolue nécessité », a déclaré le gouvernement néerlandais. « L'application de cette loi dans ce cas vise uniquement à prévenir les lacunes en matière de gouvernance dans l'entreprise concernée et ne vise pas d'autres entreprises, le secteur ou d'autres pays. »
Nexperia est l'un des principaux fournisseurs de composants essentiels utilisés dans les voitures, les smartphones et les équipements industriels.
Les actions de Wingtech, la société mère de Nexperia cotée à la bourse de Shanghai, ont chuté de 10 % le lundi 13 octobre au matin.
En décembre 2024, le gouvernement américain a inscrit Wingtech sur sa « liste des entités », identifiant la société comme une menace pour la sécurité nationale. Cela a empêché les entreprises américaines d'exporter des produits fabriqués aux États-Unis vers des entreprises affiliées à la société chinoise sans autorisation spéciale.
Au Royaume-Uni, Nexperia a été contrainte de vendre son usine de puces en silicium à Newport après que des ministres et des députés aient exprimé des inquiétudes en matière de sécurité nationale. La société exploite toujours une usine à Stockport.
L'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs a déclaré le mardi 14 octobre qu'elle était « gravement préoccupée » par la décision du gouvernement néerlandais de prendre le contrôle de Nexperia.
Elle a qualifié cette décision de « sélective et discriminatoire » à l'égard des filiales étrangères des entreprises chinoises, affirmant qu'elle portait atteinte aux principes du libre-échange.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a également dénoncé la décision néerlandaise. « La Chine s'oppose toujours à l'extension excessive du concept de sécurité nationale et aux mesures discriminatoires qui visent les entreprises de certains pays », a déclaré le lundi 11 octobre le porte-parole du ministère, Lin Jian, lors d'une conférence de presse. « La Chine est fermement résolue à défendre ses droits et intérêts légitimes et légaux. »
Si Nexperia est autorisée à maintenir une production normale, le gouvernement néerlandais dispose désormais du pouvoir de bloquer ou d'annuler ses décisions.
Wingtech a déclaré avoir reçu l'ordre de suspendre toute modification des actifs, des activités ou du personnel de Nexperia pendant une période pouvant aller jusqu'à un an. « Nexperia se conforme à toutes les lois et réglementations en vigueur, aux contrôles à l'exportation et aux régimes de sanctions », a déclaré la société dans un communiqué.
