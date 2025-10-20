Nvidia et TSMC ont produit la première puce Blackwell aux États-Unis, fabriquée chez TSMC Arizona, alors que Jensen Huang, PDG de NVIDIA, visitait l'usine de fabrication de semi-conducteurs de TSMC à Phoenix.

Les moteurs de l'intelligence artificielle made in USA : NVIDIA et TSMC célèbrent la première puce NVIDIA Blackwell produite aux États-Unis. Cette célébration a montré comment la fabrication de la pile technologique mondiale d'IA en Amérique va stimuler l'innovation et renforcer la chaîne d'approvisionnement américaine.
Pour 2025, les États-Unis se sont lancés dans un pari ambitieux pour relocaliser la fabrication de semi-conducteurs avancés, symbolisé par louverture de la première usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) en Arizona. Ce projet, soutenu par la loi CHIPS and Science Act de 2022, vise à réduire la dépendance critique envers Taïwan, où 90 % des puces de pointe sont actuellement produites. Alimentée en énergie solaire et affichant des rendements déjà prometteurs, cette usine marque une avancée stratégique dans la sécurisation des chaînes dapprovisionnement, tout en répondant aux besoins de grandes entreprises américaines comme Apple et Nvidia.
Récemment, le fondateur et PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a visité l'usine de fabrication de semi-conducteurs de TSMC à Phoenix pour célébrer la première plaquette NVIDIA Blackwell produite sur le sol américain, marquant ainsi le passage de Blackwell à la production en série. Sur scène, lors de la cérémonie, Huang s'est joint à Y.L. Wang, vice-président des opérations chez TSMC, pour signer la plaquette Blackwell, commémorant ainsi une étape importante qui montre comment les moteurs de l'infrastructure mondiale d'IA sont désormais construits au niveau national.
« C'est un moment historique pour plusieurs raisons. C'est la toute première fois dans l'histoire récente des États-Unis que la puce la plus importante est fabriquée ici, aux États-Unis, par l'usine la plus avancée, TSMC, ici même aux États-Unis », a déclaré Huang lors de l'événement. « C'est la vision du président Trump en matière de réindustrialisation : ramener la fabrication en Amérique, créer des emplois, bien sûr, mais aussi développer l'industrie manufacturière la plus vitale et l'industrie technologique la plus importante au monde. »
« Passer de l'arrivée en Arizona à la livraison de la première puce NVIDIA Blackwell fabriquée aux États-Unis en seulement quelques années représente le meilleur de TSMC », a déclaré Ray Chuang, PDG de TSMC Arizona. « Cette étape importante repose sur trois décennies de partenariat avec NVIDIA, qui nous a permis de repousser ensemble les limites de la technologie, et sur le dévouement sans faille de nos employés et des partenaires locaux qui ont contribué à rendre TSMC Arizona possible. »
La plaquette, matériau de base des semi-conducteurs, sera soumise à un processus complexe de stratification, de structuration, de gravure et de découpage avant de prendre la forme de la puce IA accélérée ultra-performante offerte par l'architecture NVIDIA Blackwell. TSMC Arizona produira des technologies de pointe, notamment des puces de deux, trois et quatre nanomètres, ainsi que des puces A16, toutes essentielles pour des applications telles que l'IA, les télécommunications et le calcul haute performance.
La fabrication aux États-Unis est cruciale pour répondre à la demande croissante en matière d'IA. Cette réalisation marque une avancée dans la fabrication de semi-conducteurs et le développement de l'IA aux États-Unis, ouvrant la voie à un leadership américain durable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cela renforce la chaîne d'approvisionnement américaine et rapatrie la pile technologique IA qui transformera les données en intelligence et assurera le leadership des États-Unis dans l'ère de l'IA.
Les GPU NVIDIA Blackwell offrent des performances, un retour sur investissement et une efficacité énergétique exceptionnels pour l'inférence IA. En outre, NVIDIA prévoit de déployer ses technologies avancées d'IA, de robotique et de jumeaux numériques pour concevoir et exploiter de nouvelles installations de fabrication aux États-Unis.
Cette annonce rappelle que le président US Donald Trump a déclaré qu'il avait dit à la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui s'est engagée à construire de nouvelles usines aux États-Unis, qu'elle paierait une taxe allant jusqu'à 100 % si elle ne construisait pas ses usines dans le pays. Une annonce qui fait suite à une déclaration de Donald Trump du 27 janvier dernier, dans laquelle le président a annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 25 % à 100 % sur les puces fabriquées à Taïwan.
Source : NVIDIA
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, reproche à Donald Trump les contrôles à l'exportation américains et déclare que la société ne prévoit désormais plus aucun chiffre d'affaires en provenance de Chine
Taïwan rejette la proposition US d'un partage à 50/50 sur la production de puces, déclarant "ne pas accepter de telles conditions". Taïwan produit environ 95 % des puces des produits technologiques populaires
Donald Trump prévient que des droits de douane « assez importants » sur les puces électroniques vont être mis en place : Apple et d'autres entreprises ne seront pas concernées
Vous avez lu gratuitement 655 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.