Le chinois Lenovo, premier fabricant mondial de PC, a révélé que la pénurie croissante de puces mémoire due à la forte demande en IA exerce une pression sur ses expéditions dans l'ensemble du secteur

Lenovo a publié un nouvel avertissement concernant la pénurie croissante de puces mémoire. Le fabricant chinois, qui est également le plus important au monde en termes de capitalisation boursière, a révélé que cette pénurie, due à la forte demande en matière d'intelligence artificielle (IA), exerçait une pression sur ses expéditions dans l'ensemble du secteur. Cette situation l'obligerait à augmenter ses prix et à accélérer son expansion sur les marchés de l'inférence IA.
Lenovo Group Limited, commercialisée sous le nom de Lenovo, est une multinationale sino-américaine basée à Hong Kong et une entreprise technologique spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits électroniques grand public, d'ordinateurs personnels, de logiciels, de serveurs, de solutions d'infrastructure convergées et hyperconvergées, ainsi que de services connexes. Son siège social mondial est situé à Pékin, en Chine, et son siège social nord-américain à Morrisville, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Elle dispose de centres de recherche à ces endroits, ainsi qu'ailleurs en Chine, en Allemagne, et au Japon.
Les déclarations de Lenovo interviennent dans un contexte où l'IA assèche littéralement le marché du matériel informatique. Depuis septembre 2025, les prix des disques durs ont augmenté en moyenne de 46 %, tandis que les modules mémoire, les cartes graphiques et les capacités de stockage sont devenus des ressources sous tension permanente. LIA ne se contente plus de stimuler la demande ; elle détourne maintenant une part significative de loffre vers les centres de données, ce qui raréfie les composants destinés au marché grand public et accroît les prix.
Dans une annonce faite après la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise, le PDG de Lenovo, Yang Yuanqing, a déclaré : « Nous nous attendons à ce que les ventes d'ordinateurs soient sous pression, mais nous pensons pouvoir continuer à augmenter notre chiffre d'affaires et maintenir notre rentabilité. »
La pénurie de puces mémoire, alimentée par la forte demande en matière d'IA, réduit les marges et menace les objectifs de production des fabricants d'ordinateurs. Lenovo a augmenté ses prix afin de compenser la hausse des coûts de mémoire tout en développant son activité dans le domaine de l'IA pour contrer cette pression.
Le rapport financier de Lenovo a révélé que le chiffre d'affaires de l'entreprise au troisième trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 22,2 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 20,6 milliards de dollars. Cependant, le bénéfice net a chuté de 21 % pour s'établir à 546 millions de dollars, pénalisé par des frais de restructuration de 285 millions de dollars.
Le PDG de Lenovo explique comment la restructuration peut aider l'entreprise
Selon Yang Yuanqing, la restructuration vise à renforcer l'orientation de l'entreprise vers le marché de l'inférence IA et devrait permettre de réduire les coûts de 200 millions de dollars sur trois ans.
Le bénéfice net ajusté de l'entreprise, qui exclut les éléments exceptionnels et les charges hors trésorerie, a augmenté de 36 % pour atteindre 589 millions de dollars.
Les activités PC, tablettes et smartphones de Lenovo, qui représentaient environ 70 % de son chiffre d'affaires total, ont enregistré une augmentation de 14,3 % de leur chiffre d'affaires pour la période. Parallèlement, son groupe d'infrastructure numérique, qui comprend les activités liées aux serveurs IA, a enregistré une croissance de 31 %, même s'il a affiché une perte d'exploitation de 11 millions de dollars en raison d'investissements visant à développer ses capacités en matière d'IA.
L'activité serveurs IA de Lenovo a enregistré une forte croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, soutenue par un solide pipeline et le déploiement de solutions à l'échelle des racks basées sur la conception GB200 NVL72 de Nvidia.
Yang Yuanqing a déclaré que la demande en matière d'IA passe de la formation à l'inférence, ce qui a conduit Lenovo à ajuster son portefeuille de serveurs afin de se concentrer sur le marché des infrastructures d'IA, qui devrait tripler d'ici 2028 selon les prévisions de l'entreprise. En janvier, Lenovo a également lancé de nouveaux serveurs d'entreprise pour les charges de travail d'inférence IA en partenariat avec AMD.
La semaine de début février, plusieurs fabricants d'ordinateurs, dont HP, Dell, Acer et Asus, auraient envisagé d'acheter pour la première fois des puces mémoire auprès de fabricants chinois. Cette décision intervient alors que le marché des semi-conducteurs est confronté à une demande croissante de mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisée dans les infrastructures d'IA, ce qui exerce une pression sur les marques traditionnelles d'électronique grand public.
Des entreprises telles que Micron, Samsung et SK Hynix ont réorienté une plus grande partie de leur production vers les mémoires HBM à plus forte marge destinées aux infrastructures d'IA, tandis que les puces DRAM et NAND standard nécessaires aux ordinateurs portables et aux PC se font de plus en plus rares.
Citant des initiés du secteur, Nikkei Asia a rapporté que les fabricants de puces chinois étaient de plus en plus considérés comme une « bouée de sauvetage » pour le secteur de l'électronique grand public. À l'époque, les « Big Three » de la mémoire (les trois plus grands fabricants de mémoires) donnaient la priorité à la capacité des entreprises axées sur l'IA telles que Nvidia, Google et Amazon.
Au-delà des tensions dapprovisionnement, la dynamique actuelle de lIA soulève également des interrogations sur la soutenabilité financière de cette course aux infrastructures. Selon une analyse récente de J.P. Morgan, les investissements massifs engagés pour développer les infrastructures nécessaires aux modèles d'IA de nouvelle génération exigeraient environ 650 milliards de dollars de revenus annuels pour générer un rendement modeste de 10 %. Le rapport souligne que cela représenterait, à titre illustratif, un paiement mensuel de 34,72 dollars par utilisateur diPhone ou de 180 dollars par abonné Netflix. Cette projection met en lumière lécart entre lampleur des dépenses engagées et les revenus encore incertains, posant la question centrale de savoir si la demande finale pourra absorber le coût réel de lexpansion de lIA.
