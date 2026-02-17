Les disques durs sont déjà en rupture de stock pour toute l'année, les centres de données IA achètent autant de disques durs que possible, selon Western Digital

Western Digital est l'un des rares fabricants de disques durs encore en activité dans le monde. Selon ses derniers résultats financiers, l'entreprise réalise désormais l'essentiel de son chiffre d'affaires auprès des fournisseurs de centres de données IA, qui achètent autant de disques durs que possible, plusieurs années à l'avance. Western Digital a déjà vendu la totalité de sa capacité de production de disques durs pour l'année, et nous ne sommes qu'en février.
Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. Mais derrière ces symptômes multiples, un cas cristallise toutes les dérives actuelles du marché : celui de la RTX 5070 Ti. Carte graphique annoncée, testée, commentée, mais pratiquement absente des étals, elle incarne un basculement profond. En 2026, lintelligence artificielle ne se contente plus de tirer la demande vers le haut : elle assèche littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques.
Autre victime collatérale de cette ruée vers lIA : les SSD de grande capacité. Les modèles 8, 16 ou 30 téraoctets, autrefois réservés à quelques niches professionnelles, sont désormais au cur des architectures de données modernes. Les pipelines dIA consomment du stockage rapide en quantités massives, ce qui pousse les fabricants à privilégier ces références au détriment des gammes plus accessibles. La conséquence est double. Dune part, les prix montent, parfois brutalement, même pour des SSD pourtant matures technologiquement. Dautre part, certaines capacités intermédiaires deviennent difficiles à sourcer, ce qui complique la vie des intégrateurs et des responsables dinfrastructure cherchant un équilibre entre performance, capacité et budget.
Western Digital est l'un des rares fabricants de disques durs encore en activité dans le monde. Selon ses derniers résultats financiers, l'entreprise réalise désormais l'essentiel de son chiffre d'affaires auprès des fournisseurs de centres de données IA, qui achètent autant de disques durs que possible, plusieurs années à l'avance. Western Digital a déjà vendu la totalité de sa capacité de production de disques durs pour l'année, et nous ne sommes qu'en février. Selon le PDG Irving Tan, 2026 est déjà entièrement réservé. Les entreprises d'IA achètent des disques de stockage qui n'ont pas encore été fabriqués, et les clients traditionnels ne devraient pas voir leur situation s'améliorer de sitôt, du moins pas dans les deux prochaines années.
Tan a révélé la pénurie d'approvisionnement lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de l'entreprise. Le chiffre d'affaires a augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,02 milliards de dollars, et le troisième trimestre devrait connaître une hausse encore plus importante, avec une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Western Digital répond avec succès à la demande croissante de l'économie des données axée sur l'IA, a déclaré M. Tan, en augmentant la production de disques durs haute capacité à une échelle sans précédent.
La capacité de production de l'entreprise est déjà épuisée jusqu'en 2026, la plupart des unités étant allouées à ses sept principaux clients. En outre, Western Digital a signé des accords à long terme avec deux de ces principaux clients pour 2027 et avec un autre pour 2028. Ces entreprises, dont le nom n'a pas été divulgué, ont collectivement préacheté plusieurs exaoctets de capacité de stockage, a confirmé M. Tan.
Avec Seagate et Toshiba, Western Digital est l'un des trois derniers fabricants de disques durs sur un marché désormais dominé par le stockage SSD et les performances NVMe à haut débit. L'appétit croissant des géants technologiques pour les centres de données IA a un impact profond sur le stockage magnétique traditionnel, après avoir déjà mis à rude épreuve l'approvisionnement mondial en SSD et autres produits basés sur la mémoire.
Western Digital s'est récemment retiré du marché des SSD pour se concentrer exclusivement sur les disques durs. Les disques rotatifs traditionnels ne sont pas encore prêts à être mis au rebut, car Western Digital et Seagate continuent de travailler à l'augmentation significative de la densité des données et des vitesses de transfert. Western Digital vend désormais la grande majorité de ses disques durs à des entreprises. Les clients cloud représentent 89 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, tandis que les consommateurs traditionnels ne représentent que 5 %.
Selon le directeur financier Kris Sennesael, la demande de solutions pour centres de données devrait continuer à augmenter. Les entreprises clientes adoptent à grande échelle des disques durs haute capacité, renforçant ainsi la rentabilité de l'entreprise sur un marché de plus en plus imprévisible, dominé par l'intelligence artificielle.
Lenovo a également publié un nouvel avertissement concernant la pénurie croissante de puces mémoire. Le fabricant chinois, qui est également le plus important au monde en termes de capitalisation boursière, a révélé que cette pénurie, due à la forte demande en matière d'intelligence artificielle (IA), exerçait une pression sur ses expéditions dans l'ensemble du secteur. Cette situation l'obligerait à augmenter ses prix et à accélérer son expansion sur les marchés de l'inférence IA.
Source : Résultats financiers de Western Digital
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Western Digital et Microsoft lancent un programme de recyclage des disques durs HDD pour récupérer 90 % des terres rares des déchets électroniques des centres de données
Les SSD coûtent désormais 16 fois plus cher que les disques durs HDD en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement liée à l'IA. Les serveurs hybrides de HDD et de SSD seront beaucoup plus rentables
La RAMpocalypse selon le PDG de Phison : l'IA va provoquer des faillites en cascade ou des abandons de gamme de produits dans l'électronique grand public dès 2026 et la pénurie pourrait durer dix ans
Vous avez lu gratuitement 893 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.