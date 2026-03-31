La guerre en Iran menace une partie modeste mais cruciale de la chaîne d'approvisionnement complexe qui contribue à la production mondiale de puces électroniques, car le conflit limite l'accès à l'hélium

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont déclenché un conflit armé en lançant des frappes aériennes surprises contre des sites et des villes à travers l'Iran, tuant le Guide suprême Ali Khamenei et plusieurs autres responsables iraniens, et faisant des dizaines de victimes civiles. L'Iran a riposté par des frappes de missiles et de drones contre Israël, des bases américaines et des pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient.L'impact économique de la guerre, décrit comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement mondial depuis la crise énergétique des années 1970, comprend une flambée des prix du pétrole et du gaz, de graves perturbations dans les secteurs de l'aviation et du tourisme, ainsi qu'une volatilité des marchés financiers. Les livraisons de pétrole et de gaz ont été perturbées lorsque l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et qu'Israël et l'Iran ont attaqué des installations énergétiques. Le 19 mars, le coût de la guerre pour l'armée américaine était estimé à 18 milliards de dollars américains, et le Pentagone a demandé 200 milliards de dollars supplémentaires pour la guerre.Récemment, un rapport a révélé que la guerre en Iran menace une partie modeste mais cruciale de la chaîne d'approvisionnement complexe qui contribue à la production mondiale de puces électroniques, car le conflit limite l'accès à une grande partie de l'hélium mondial. L'hélium est un gaz monoatomique incolore, inodore, non toxique et inerte, qui occupe la première place dans le groupe des gaz nobles du tableau périodique. L'hélium liquide est utilisé en cryogénie et pour le refroidissement des aimants supraconducteurs, sa principale application commerciale étant les appareils d'IRM. Les autres utilisations industrielles de l'hélium dans des procédés tels que la croissance de cristaux pour la fabrication de plaquettes de silicium représentent la moitié de la production de ce gaz.Le Qatar produit environ un tiers de lhélium mondial, un gaz essentiel au processus de fabrication des semi-conducteurs, à un moment où les puces sont devenues de plus en plus cruciales en tant que moteur de lIA. Mais la guerre avec lIran a perturbé la production de gaz naturel qatari et lextraction de lhélium qui laccompagne, tout en paralysant un corridor maritime clé via le détroit dOrmuz.», a déclaré Simon Croom, professeur de gestion de la chaîne dapprovisionnement à luniversité de San Diego. «», a-t-il ajouté.Le conflit avec lIran, qui dure désormais depuis plus de trois semaines, sest avéré particulièrement perturbateur pour les marchés de lénergie. À la suite des premières frappes américano-israéliennes contre lIran fin février, Téhéran a riposté en frappant des cibles à travers tout le Moyen-Orient, y compris des infrastructures gazières et pétrolières. LIran a également fermé le détroit dOrmuz, la voie maritime qui relie le golfe Persique à locéan Indien et par laquelle transite environ un cinquième du pétrole mondial.Cela a fait grimper les prix du pétrole à plus de 100 dollars le baril à certains moments. Mais alors que lattention sest principalement portée sur les répercussions sur les marchés du pétrole et du gaz, ces mêmes facteurs perturbent également lapprovisionnement en hélium. Lhélium est extrait en même temps que le gaz naturel. Les frappes iraniennes ont visé des usines de gaz naturel au Qatar, et Reuters rapporte que les exportations dhélium du pays devraient chuter de 14 % à la suite dune récente série dattaques. Le pays est également confronté à un goulot d'étranglement dans le détroit d'Ormuz, qui est pratiquement fermé depuis début mars, lorsque l'Iran a promis d'attaquer tout navire tentant de traverser ce corridor.L'hélium est un « intrant essentiel » pour la fabrication de semi-conducteurs, a noté l'Association de l'industrie des...