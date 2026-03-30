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OpenAI a provoqué la pire crise du matériel grand public de la décennie avec des commandes inexistantes, les marchés ayant réagi comme si de véritables commandes avaient été passées
D'après Aakash Gupta

Le , par Jade Emy
120 commentaires

5PARTAGES

19  0 
Un message publié sur X (anciennement Twitter) affirme quOpenAI, dirigée par Sam Altman, aurait joué un rôle clé dans la flambée des prix mondiaux de la mémoire, suscitant un débat en ligne. Dans son message, l'utilisateur affirme quOpenAI a signé des lettres dintention avec Samsung et SK Hynix pour 900 000 plaquettes de DRAM par mois, ce qui, selon lui, représentait « 40 % de loffre mondiale ». « Ces accords étaient des lettres dintention, pas des commandes dachat contraignantes. Aucune mémoire RAM n'a réellement changé de mains. Mais le marché les a considérées comme réelles », a-t-il affirmé. L'utilisateur a également cité l'ambitieux projet de centre de données Stargate qui, selon lui, « a été annulé parce qu'OpenAI n'a pas pu prévoir sa propre demande ».

Lindustrie technologique anticipe un choc majeur lié à la pénurie de mémoire. Le prix de la mémoire a triplé, quadruplé, voire sextuplé selon le type de puce, tout cela parce que les entreprises spécialisées dans l'IA en font la chasse. Ce déficit de l'offre pourrait sétendre sur une décennie et provoquer la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières. Les consommateurs ne sont pas épargnés : le prix du matériel neuf commence à grimper. Cette hausse de prix affectera durablement tout ce qui contient de la mémoire, notamment les ordinateurs, les consoles de jeu, les tracteurs agricoles, les équipements médicaux, etc. Et la situation empire.

Même HP Inc. a révélé que la flambée des prix de la mémoire, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA), était en train de remodeler le marché des PC, la RAM représentant désormais 35 % du coût de ses PC, contre 15 à 18 % au trimestre précédent. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2026, la directrice financière, Karen Parkhill, a indiqué que les coûts de la mémoire avaient doublé de manière successive et continueraient d'augmenter, exerçant ainsi une pression sur les marges du fabricant. Pour faire face à cette situation, la société a conclu des accords d'approvisionnement à long terme, diversifié ses fournisseurs et augmenté ses prix de manière ciblée, même si les ventes de PC IA et l'adoption de Windows 11 ont fait grimper ses revenus.

Récemment, un message publié sur X (anciennement Twitter) affirme quOpenAI, dirigée par Sam Altman, aurait joué un rôle clé dans la flambée des prix mondiaux de la mémoire, suscitant un débat en ligne. En partageant ce message, lutilisateur @aakashgupta a écrit : « OpenAI aurait provoqué la pire crise du matériel grand public depuis dix ans avec des commandes qui n'ont jamais été réelles. »


Dans ce message, Gupta affirme que des accords non contraignants signés par OpenAI pour d'importants volumes de puces DRAM ont conduit les marchés à réagir comme si de véritables commandes avaient été passées. Bien que ces allégations n'aient pas été officiellement confirmées, elles interviennent à un moment où les prix de la mémoire connaissent de fortes fluctuations et où le secteur de l'IA continue de stimuler la demande en matériel haute performance.

Dans son message, Gupta affirme quOpenAI a signé des lettres dintention avec Samsung et SK Hynix pour 900 000 plaquettes de DRAM par mois, ce qui, selon lui, représentait « 40 % de loffre mondiale ». « Ces accords étaient des lettres dintention, pas des commandes dachat contraignantes. Aucune mémoire RAM n'a réellement changé de mains. Mais le marché les a considérées comme réelles », a affirmé Gupta, ajoutant que « les kits DDR4, qui auraient dû être en surabondance, ont doublé. Les détaillants ont complètement cessé d'afficher les prix ».

L'utilisateur a également cité l'ambitieux projet de centre de données Stargate qui, selon lui, « a été annulé parce qu'OpenAI n'a pas pu prévoir sa propre demande ». « Oracle n'a pas pu s'entendre sur le financement. Les partenaires se disputent », a-t-il déclaré.

Voici ce qua écrit lutilisateur pour expliquer comment OpenAI a provoqué la pire crise du matériel grand public :...
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120 commentaires
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 14:31
Allô ?
Ça va shorter chérie !
4  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 15:51
« OpenAI aurait provoqué la pire crise du matériel grand public depuis dix ans avec des commandes qui n'ont jamais été réelles. »
Bienvenue dans le monde enchanté de la "valorisation circulaire"!!!

OpenAI n'a pas réellement passé commande parce que la société aurait dû payer les factures avec de l'argent qu'elle n'a pas vraiment reçu

Qui a dit "C'est quand la mer se retire à la marée basse que l'on voit qui se baigne tout nu"?
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 15:58
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Si ça se trouve la demande réelle n'a pas augmenté tant que ça, même avec les projets de centres de données, mais les prix ont explosé juste à cause du marché qui s'emballe pour rien
L'emballement des prix est le premier principe du capitalisme: Toujours trouver une excuse pour faire payer plus cher le gogo!

Pourquoi est-ce que le gaz et le pétrole augmente en France à cause de la guerre avec l'Iran?

A cause du blocage de Détroit d'Ormuz mon bon monsieur!

Foutaise, le pétrole et le gaz qui passe par le Détroit d'Ormuz sont destiné à 100% à l'Asie (principalement Inde et Chine)... La France n'y reçoit rien! Par contre les autres producteurs mondiaux qui livrent les pays européens (par exemple les USA) se disent "mais pourquoi on en profiterait pas pour augmenter les prix?"
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 14:07
Citation Envoyé par Jade Emy Voir le message
Citation Envoyé par lutilisateur
En octobre 2025, Sam Altman sest rendu à Séoul et a signé simultanément des accords avec Samsung et SK Hynix pour 900 000 plaquettes de DRAM par mois. Cela représente 40 % de loffre mondiale. Aucune des deux entreprises ne savait que lautre signait un engagement similaire au même moment. Les prix et les conditions auraient été très différents si elles lavaient su.

Ces « accords » étaient des lettres dintention, pas des commandes dachat contraignantes. Aucune mémoire RAM na réellement changé de mains. Mais le marché les a traités comme sils étaient réels. Les prix contractuels des DRAM ont bondi de 171 %. Un kit DDR5 de 64 Go est passé de 190 $ à 700 $ en trois mois. Les kits DDR4, qui auraient dû être en surproduction, ont doublé de prix. Les détaillants ont complètement cessé d'afficher leurs prix.
Est-ce que les fabricants de composants sont actuellement en train de produire pour des vrais commandes qui devront être livrés ou est-ce qu'il n'y a que des histoires de lettres d'intention ?
Si ça se trouve la demande réelle n'a pas augmenté tant que ça, même avec les projets de centres de données, mais les prix ont explosé juste à cause du marché qui s'emballe pour rien

====
Octobre/Novembre 2025 :
Samsung compte augmenter sa production de mémoires
Shrish Pant, directeur analyste chez Gartner, pense que toute notion de surproduction est irréaliste compte tenu des contraintes de fabrication actuelles.

« Une offre excédentaire significative de DRAM et de NAND en 2026 est très improbable, car la production de HBM consomme désormais plus d'un quart de la capacité totale des plaquettes DRAM », a souligné l'analyste. « Même si l'augmentation de la production de Samsung sera très utile, elle ne suffira pas à répondre à la demande prévue. » M. Pant fait remarquer que la mémoire reste « le catalyseur silencieux des centres de données dIA », limitant à la fois la vitesse et l'échelle de l'IA et des infrastructures réseau à haut débit.
Samsung et SK Hynix vont fournir des puces mémoires pour le projet Stargate d'OpenAI
Les deux entreprises sud-coréennes ont, dans le cadre de cet accord, prévu d'accélérer la production de puces mémoire avancées, avec un objectif de 900 000 plaquettes DRAM par mois, capacité qui sera essentielle pour alimenter les futurs modèles d'IA d'OpenAI. "Ces partenariats se concentreront sur laugmentation de loffre de puces mémoire avancées, indispensables pour lIA de nouvelle génération, et sur lextension de la capacité des centres de données en Corée", affirme le trio dans un communiqué.
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 16:58
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
(par exemple les USA)
Je ne suis pas convaincu que ce soit positif pour eux...
Il parait que les indices NASDAQ, S&P 500, DOW JONES, ne se portent pas extrêmement bien en ce moment.

Parfois c'est un peu rouge comme ça :
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 23:26
Salut Calvaire, c'était drôlement bien quand t'étais en vacances.

calvaire a bien été ajouté à votre liste d'ignorés. Vous allez maintenant être redirigé vers où vous étiez précédemment.
À la prochaine !
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 16:35
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Foutaise, le pétrole et le gaz qui passe par le Détroit d'Ormuz sont destiné à 100% à l'Asie (principalement Inde et Chine)... La France n'y reçoit rien! Par contre les autres producteurs mondiaux qui livrent les pays européens (par exemple les USA) se disent "mais pourquoi on en profiterait pas pour augmenter les prix?"
d'un autre coté, je subit certes une inflation, mais étrangement je suis assez content de voir les ayatollah tombés les un après les autres. si le prix à payer c'est quelques % d'inflation ça vaut le cout je trouve. On peut espérer pour les iraniens que Trump nomme un gouverneur pro américain et vire ces islamistes sanguinaires.

Ensuite, l'iran étant un allié de la russie et de la chine, ainsi qu'une réserve de pétrole très importante, y'a moyen de faire pression sur les livraisons de pétrole à la chine.
les ukrainiens seront content d'avoir moins de drone sur la tête je pense aussi.

a long terme ca va renforcer aussi la stabilité de la région, Dubai, israel...etc n'auront plus ce cancer a coté de chez eux.

Il est dommage que l'UE ne s'investissent pas davantage et vont pas aider Trump, l'union européenne à beaucoup à perdre d'avoir un régime islamique en iran. A l'inverse en refaire une colonie perse, permettrais d'avoir une réserve de pétrole sécurisé pendant des décennies.

Comme le venezuela ou l'argentine anciennement le pays le plus riche dAmérique latine (parfois comparé à des pays européens en niveau de vie), avant que le communisme n'arrive, c'était un pays riche et prospère.
Ou la france, des que le communisme (enfin le socialisme comme on dit aujourd'hui) ou l'islam (ou les 2 dans le cas de la france) arrive, y'a un appauvrissement massif.
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