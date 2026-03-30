Lindustrie technologique anticipe un choc majeur lié à la pénurie de mémoire. Le prix de la mémoire a triplé, quadruplé, voire sextuplé selon le type de puce, tout cela parce que les entreprises spécialisées dans l'IA en font la chasse. Ce déficit de l'offre pourrait sétendre sur une décennie et provoquer la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières. Les consommateurs ne sont pas épargnés : le prix du matériel neuf commence à grimper. Cette hausse de prix affectera durablement tout ce qui contient de la mémoire, notamment les ordinateurs, les consoles de jeu, les tracteurs agricoles, les équipements médicaux, etc. Et la situation empire.
Même HP Inc. a révélé que la flambée des prix de la mémoire, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA), était en train de remodeler le marché des PC, la RAM représentant désormais 35 % du coût de ses PC, contre 15 à 18 % au trimestre précédent. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2026, la directrice financière, Karen Parkhill, a indiqué que les coûts de la mémoire avaient doublé de manière successive et continueraient d'augmenter, exerçant ainsi une pression sur les marges du fabricant. Pour faire face à cette situation, la société a conclu des accords d'approvisionnement à long terme, diversifié ses fournisseurs et augmenté ses prix de manière ciblée, même si les ventes de PC IA et l'adoption de Windows 11 ont fait grimper ses revenus.
Récemment, un message publié sur X (anciennement Twitter) affirme quOpenAI, dirigée par Sam Altman, aurait joué un rôle clé dans la flambée des prix mondiaux de la mémoire, suscitant un débat en ligne. En partageant ce message, lutilisateur @aakashgupta a écrit : « OpenAI aurait provoqué la pire crise du matériel grand public depuis dix ans avec des commandes qui n'ont jamais été réelles. »
Dans ce message, Gupta affirme que des accords non contraignants signés par OpenAI pour d'importants volumes de puces DRAM ont conduit les marchés à réagir comme si de véritables commandes avaient été passées. Bien que ces allégations n'aient pas été officiellement confirmées, elles interviennent à un moment où les prix de la mémoire connaissent de fortes fluctuations et où le secteur de l'IA continue de stimuler la demande en matériel haute performance.
Dans son message, Gupta affirme quOpenAI a signé des lettres dintention avec Samsung et SK Hynix pour 900 000 plaquettes de DRAM par mois, ce qui, selon lui, représentait « 40 % de loffre mondiale ». « Ces accords étaient des lettres dintention, pas des commandes dachat contraignantes. Aucune mémoire RAM n'a réellement changé de mains. Mais le marché les a considérées comme réelles », a affirmé Gupta, ajoutant que « les kits DDR4, qui auraient dû être en surabondance, ont doublé. Les détaillants ont complètement cessé d'afficher les prix ».
L'utilisateur a également cité l'ambitieux projet de centre de données Stargate qui, selon lui, « a été annulé parce qu'OpenAI n'a pas pu prévoir sa propre demande ». « Oracle n'a pas pu s'entendre sur le financement. Les partenaires se disputent », a-t-il déclaré.
Voici ce qua écrit lutilisateur pour expliquer comment OpenAI a provoqué la pire crise du matériel grand public :...
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