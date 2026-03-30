Envoyé par Anselme45 Envoyé par Foutaise, le pétrole et le gaz qui passe par le Détroit d'Ormuz sont destiné à 100% à l'Asie (principalement Inde et Chine)... La France n'y reçoit rien! Par contre les autres producteurs mondiaux qui livrent les pays européens (par exemple les USA) se disent "mais pourquoi on en profiterait pas pour augmenter les prix?"

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d'un autre coté, je subit certes une inflation, mais étrangement je suis assez content de voir les ayatollah tombés les un après les autres. si le prix à payer c'est quelques % d'inflation ça vaut le cout je trouve. On peut espérer pour les iraniens que Trump nomme un gouverneur pro américain et vire ces islamistes sanguinaires.Ensuite, l'iran étant un allié de la russie et de la chine, ainsi qu'une réserve de pétrole très importante, y'a moyen de faire pression sur les livraisons de pétrole à la chine.les ukrainiens seront content d'avoir moins de drone sur la tête je pense aussi.a long terme ca va renforcer aussi la stabilité de la région, Dubai, israel...etc n'auront plus ce cancer a coté de chez eux.Il est dommage que l'UE ne s'investissent pas davantage et vont pas aider Trump, l'union européenne à beaucoup à perdre d'avoir un régime islamique en iran. A l'inverse en refaire une colonie perse, permettrais d'avoir une réserve de pétrole sécurisé pendant des décennies.Comme le venezuela ou l'argentine anciennement le pays le plus riche dAmérique latine (parfois comparé à des pays européens en niveau de vie), avant que le communisme n'arrive, c'était un pays riche et prospère.Ou la france, des que le communisme (enfin le socialisme comme on dit aujourd'hui) ou l'islam (ou les 2 dans le cas de la france) arrive, y'a un appauvrissement massif.