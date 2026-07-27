Intel Corporation est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Elle conçoit, fabrique et commercialise des composants informatiques, tels que des processeurs (CPU) et des produits connexes, destinés aux marchés professionnels et grand public. Intel était le troisième fabricant mondial de puces semi-conductrices en termes de chiffre d'affaires en 2024 et figure depuis 2007 dans le classement Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Elle a été l'une des premières sociétés à être cotée au Nasdaq.
Intel fournit des microprocesseurs à la plupart des fabricants de systèmes informatiques et fait partie des développeurs de la série de jeux d'instructions x86 que l'on retrouve dans la plupart des ordinateurs personnels (PC). L'entreprise fabrique également des chipsets, des contrôleurs d'interface réseau, des mémoires flash, des processeurs graphiques (GPU) et d'autres composants liés aux communications et à l'informatique. Intel occupe une place prépondérante sur le marché des PC grand public et de jeu grâce à sa gamme de processeurs Intel Core et à sa série de GPU Intel Arc.
Récemment, Intel a investi 5 milliards d'euros dans ses usines de puces en Irlande pour répondre à la demande en matière d'IA. Ce programme d'investissement, lancé en début d'année, permettra de moderniser les installations et de créer plusieurs centaines d'emplois sur le site de Leixlip. Le gouvernement irlandais s'est félicité de cette annonce, le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, la qualifiant de « puissant vote de confiance envers l'Irlande ».
Intel a enregistré sa plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis 15 ans, grâce à l'explosion de la demande en ordinateurs personnels et en puces destinées aux centres de données d'intelligence artificielle (IA). Le chiffre d'affaires du trimestre clos en juin a bondi de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 16,1 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions de Wall Street. Le fabricant de puces a également annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars pour le trimestre en cours, ce qui laisse présager une poursuite de cette dynamique.
« L'IA génère une demande sans précédent en matière de puissance de calcul, et à mesure que nous progressons dans ce domaine et que nous poursuivons nos efforts, Intel est bien placé pour bénéficier d'une croissance durable », a déclaré Lip-Bu Tan, directeur général d'Intel, soulignant les atouts de l'entreprise tant dans la conception de puces que dans l'exploitation de ses usines. Ces excellents résultats marquent un retour en force pour le fabricant américain de puces électroniques, qui était confronté à une grave incertitude financière il y a tout juste un an, avant de bénéficier du soutien stratégique de l'administration Trump dans le cadre de son initiative visant à relancer la production nationale de semi-conducteurs.
L'IA propulse la croissance des centres de données et du secteur manufacturier
Le redressement d'Intel a été porté par une forte hausse de la demande en processeurs centraux (CPU), qui jouent un rôle de plus en plus essentiel dans l'exécution d'applications d'« inférence » en IA, en complément des processeurs graphiques spécialisés (GPU) :
Alors que le chiffre d'affaires des divisions « Centres de données » et « IA » a bondi de 59 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions des analystes qui tablaient sur 5,6 milliards de dollars, les ventes de puces conçues par Intel ont atteint 15,1 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 13,6 milliards de dollars. La division d'Intel spécialisée dans la fabrication de puces pour le compte de tiers a généré 5,8 milliards de dollars, soit une hausse de 31 % par rapport à l'année précédente. Le résultat net ajusté s'est élevé à 2,2 milliards de dollars pour le trimestre.
Conformément aux principes comptables généralement admis (GAAP), Intel a déclaré une perte nette technique de 11 milliards de dollars, due à la volatilité comptable liée aux actions bloquées dans le cadre de son accord d'investissement avec le gouvernement fédéral, lesquelles sont considérées comme des obligations futures. Fort de sa croissance accélérée, Intel a relevé son budget d'investissements pour 2026, le faisant passer de 18 milliards à 20 milliards de dollars, et prévoit de maintenir ce niveau élevé de dépenses jusqu'en 2027 afin d'équiper ses sites de production de pointe.
Depuis, Tan a obtenu des investissements de plusieurs milliards de dollars de la part de Nvidia et de SoftBank, et a annoncé son intention de collaborer avec Elon Musk sur son projet de fabrication « Terafab », tout en poursuivant ses mesures de réduction des effectifs à l'échelle de l'entreprise. Intel compte rivaliser avec Nvidia et AMD grâce à sa propre puce d'accélération IA, dont le lancement est prévu dans le courant de l'année, et cherche à détourner de TSMC de grands clients du secteur manufacturier tels qu'Apple.
En 2024, Intel a dépensé 28 % de plus que Nvidia et 156 % de plus qu'AMD en R&D, pour un total de 16,5 milliards de dollars. Intel a mis l'accent sur la conception et la fabrication de puces. Cependant, ces dépenses élevées, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, n'ont pas stimulé la capitalisation boursière comme les investissements de Nvidia axés sur l'IA. Les approches spécialisées de ses concurrents soulignent les défis d'Intel en matière d'efficacité dans un secteur en pleine mutation. Autrefois un titan incontesté de l'industrie des semiconducteurs, Intel est aujourd'hui en difficulté et pratiquement absent sur le marché des puces d'IA.
Source : Intel
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