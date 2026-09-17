Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta), dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie, est une multinationale américaine du secteur des technologies et fait partie des « Big Tech ». Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers. En 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.
Les lunettes connectées sont désormais désignées sous le surnom péjoratif de « lunettes de pervers », un rejet alimenté par leur utilisation abusive par certains hommes pour filmer des femmes à leur insu. Ce climat d'insécurité est tel que certains utilisateurs redoutent désormais d'être perçus comme des prédateurs et préfèrent ne plus les utiliser en public. Ce rejet s'accompagne de critiques plus larges concernant les failles en matière de protection des données et l'intégration jugée inquiétante de la reconnaissance faciale par Meta, alors que les législateurs commencent à envisager un encadrement plus strict de ces appareils.
Alors que les lunettes connectées de Meta, alimentée par l'IA, suscitent de nombreuses inquiétudes concernant la vie privée et leur capacité à enregistrer à l'insu des utilisateurs, le géant de la technologie envisagerait, selon certaines informations, de lancer un modèle de lunettes connectées sans caméra.
Selon The Information, Meta serait prêt à commercialiser son nouveau modèle sans caméra, baptisé « Luna », dès le mois prochain, après sa présentation éventuelle lors de la conférence des développeurs « Connect » organisée par l'entreprise les 23 et 24 septembre.
Les lunettes Luna devraient être disponibles en deux modèles « Clubmaster » et « Burbank » équipés de six microphones et haut-parleurs intégrés, à l'instar des modèles actuels. Grâce à la suppression des caméras, les branches des lunettes pourraient être plus fines et ressembler davantage à celles des lunettes non dotées d'IA.
Bien quelle ait vendu plus de 7 millions de paires de lunettes connectées Ray-Ban en 2025 et quelle se soit développée à travers dautres marques appartenant à EssilorLuxottica, la dernière génération de lunettes IA de Meta a suscité une vague de critiques à léchelle mondiale. Ces lunettes ont été qualifiées de « lunettes inquiétantes » et de « lunettes de pervers » en raison de leur capacité à permettre aux utilisateurs denregistrer secrètement dautres personnes.
Au début du mois de septembre 2026, le Service des tribunaux de Sa Majesté (HMCTS), qui chapeaute les tribunaux dAngleterre et du Pays de Galles, a annoncé que les lunettes Meta seraient confisquées aux personnes entrant dans ses bâtiments judiciaires. New York a également interdit les lunettes Meta dans les palais de justice.
Meta et EssilorLuxottica font l'objet d'un recours collectif suite à des allégations selon lesquelles les deux entreprises auraient « collecté, stocké et transmis les données audiovisuelles privées des utilisateurs par le biais de leurs « Meta AI Glasses », équipées d'une IA, sans en avoir informé les utilisateurs ni obtenir leur consentement ».
Face à la polémique, Meta s'est employée à désactiver la fonctionnalité d'enregistrement pour des milliers d'utilisateurs qui avaient manipulé le voyant LED destiné à signaler aux autres qu'ils étaient filmés. L'entreprise a également supprimé la fonctionnalité de reconnaissance faciale « NameTag » de l'application Meta AI à la suite d'un reportage d'investigation.
Maintenant, Meta serait en train de supprimer purement et simplement la fonctionnalité d'enregistrement et de prise de photos de son tout dernier modèle de lunettes équipées d'IA.
À ces problèmes d'usage détourné s'ajoutent des inquiétudes en matière de confidentialité, documentées par l'Electronic Frontier Foundation (EFF). Dans un rapport publié en mars 2026, l'EFF a averti que les enregistrements réalisés via les lunettes Ray-Ban de Meta pouvaient être accessibles non seulement à l'utilisateur, mais aussi à Meta elle-même, à des sous-traitants tiers, voire aux forces de l'ordre. L'organisation a souligné que si ces dispositifs permettent d'enregistrer sans les mains, ils posent des questions cruciales en matière de surveillance constante, de partage des données et de risques d'abus, et a invité les consommateurs à bien réfléchir avant d'acheter ou d'utiliser les Ray-Ban de Meta.
Source : The Information
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