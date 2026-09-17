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Après avoir été accusé de surveillance dystopique pour la vente de « lunettes de pervers », Meta s'apprêterait à commercialiser la paire de lunettes connectées « Luna » sans caméra
Dès octobre 2026

Le , par Anthony
121 commentaires

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4  0 
Meta s'apprêterait à commercialiser « Luna », une paire de lunettes connectées dépourvue de caméra, dès le mois prochain, rapporte The Information. Cet appareil, qui devrait être disponible dans les modèles « Clubmaster » et « Burbank », serait équipé de six microphones et haut-parleurs intégrés, à l'instar des modèles actuels, mais sans la fonctionnalité d'enregistrement et de prise de photos. Cette initiative intervient après que les lunettes dotées d'intelligence artificielle (IA) de Meta ont suscité une vague de critiques à léchelle mondiale, et après qu'un recours collectif a accusé l'entreprise de Mark Zuckerberg et EssilorLuxottica de collecter secrètement les données audiovisuelles des utilisateurs sans leur consentement.

Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta), dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie, est une multinationale américaine du secteur des technologies et fait partie des « Big Tech ». Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers. En 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.

Les lunettes connectées sont désormais désignées sous le surnom péjoratif de « lunettes de pervers », un rejet alimenté par leur utilisation abusive par certains hommes pour filmer des femmes à leur insu. Ce climat d'insécurité est tel que certains utilisateurs redoutent désormais d'être perçus comme des prédateurs et préfèrent ne plus les utiliser en public. Ce rejet s'accompagne de critiques plus larges concernant les failles en matière de protection des données et l'intégration jugée inquiétante de la reconnaissance faciale par Meta, alors que les législateurs commencent à envisager un encadrement plus strict de ces appareils.

Alors que les lunettes connectées de Meta, alimentée par l'IA, suscitent de nombreuses inquiétudes concernant la vie privée et leur capacité à enregistrer à l'insu des utilisateurs, le géant de la technologie envisagerait, selon certaines informations, de lancer un modèle de lunettes connectées sans caméra.

Selon The Information, Meta serait prêt à commercialiser son nouveau modèle sans caméra, baptisé « Luna », dès le mois prochain, après sa présentation éventuelle lors de la conférence des développeurs « Connect » organisée par l'entreprise les 23 et 24 septembre.


Les lunettes Luna devraient être disponibles en deux modèles  « Clubmaster » et « Burbank »  équipés de six microphones et haut-parleurs intégrés, à l'instar des modèles actuels. Grâce à la suppression des caméras, les branches des lunettes pourraient être plus fines et ressembler davantage à celles des lunettes non dotées d'IA.

Bien quelle ait vendu plus de 7 millions de paires de lunettes connectées Ray-Ban en 2025 et quelle se soit développée à travers dautres marques appartenant à EssilorLuxottica, la dernière génération de lunettes IA de Meta a suscité une vague de critiques à léchelle mondiale. Ces lunettes ont été qualifiées de « lunettes inquiétantes » et de « lunettes de pervers » en raison de leur capacité à permettre aux utilisateurs denregistrer secrètement dautres personnes.

Au début du mois de septembre 2026, le Service des tribunaux de Sa Majesté (HMCTS), qui chapeaute les tribunaux dAngleterre et du Pays de Galles, a annoncé que les lunettes Meta seraient confisquées aux personnes entrant dans ses bâtiments judiciaires. New York a également interdit les lunettes Meta dans les palais de justice.

Meta et EssilorLuxottica font l'objet d'un recours collectif suite à des allégations selon lesquelles les deux entreprises auraient « collecté, stocké et transmis les données audiovisuelles privées des utilisateurs par le biais de leurs « Meta AI Glasses », équipées d'une IA, sans en avoir informé les utilisateurs ni obtenir leur consentement ».

Face à la polémique, Meta s'est employée à désactiver la fonctionnalité d'enregistrement pour des milliers d'utilisateurs qui avaient manipulé le voyant LED destiné à signaler aux autres qu'ils étaient filmés. L'entreprise a également supprimé la fonctionnalité de reconnaissance faciale « NameTag » de l'application Meta AI à la suite d'un reportage d'investigation.

Maintenant, Meta serait en train de supprimer purement et simplement la fonctionnalité d'enregistrement et de prise de photos de son tout dernier modèle de lunettes équipées d'IA.

À ces problèmes d'usage détourné s'ajoutent des inquiétudes en matière de confidentialité, documentées par l'Electronic Frontier Foundation (EFF). Dans un rapport publié en mars 2026, l'EFF a averti que les enregistrements réalisés via les lunettes Ray-Ban de Meta pouvaient être accessibles non seulement à l'utilisateur, mais aussi à Meta elle-même, à des sous-traitants tiers, voire aux forces de l'ordre. L'organisation a souligné que si ces dispositifs permettent d'enregistrer sans les mains, ils posent des questions cruciales en matière de surveillance constante, de partage des données et de risques d'abus, et a invité les consommateurs à bien réfléchir avant d'acheter ou d'utiliser les Ray-Ban de Meta.

Source : The Information

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Meta crédible ou pertinente ?

Voir aussi :

Meta veut rendre ses lunettes connectées dotées d'IA un peu moins « terrifiantes » en limitant les enregistrements sans consentement, certains pays menacent d'interdire ces « lunettes de pervers »

Des sous-traitants révèlent avoir vu des images filmées avec les lunettes Ray-Ban Meta montrant des personnes aux toilettes. Meta est accusée d'avoir « dissimulé la vérité » sur la vie privée des utilisateurs

Meta affirme avoir désactivé définitivement les caméras de milliers de lunettes connectées, après une manipulation frauduleuse du voyant de confidentialité, des utilisateurs ayant détruit le voyant LED
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121 commentaires
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 14:18
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Les caméras dans les téléphones ont été acceptées.
Mais dans des lunettes : Horreur !
Quand quelqu'un filme avec son téléphone, ça se voit.
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 11:10
Les caméras dans les téléphones ont été acceptées.
Mais dans des lunettes : Horreur !
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gabi7756
Avatar de gabi7756
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 14:23
Citation Envoyé par popo Voir le message
Quand quelqu'un filme avec son téléphone, ça se voit.

Quelqu'un de pas discret oui ...
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gabi7756
Avatar de gabi7756
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 16:55
Citation Envoyé par Syhard Voir le message
C'est comme vouloir interdire les voitures parce que certains conduisent bourrés. On s'attaque à l'outil au lieu de s'attaquer au vrai coupable.

Remet toi en question c'est comme si tu défend un violeur et accuse une victime

Et pourquoi pas interdire la voiture au alcoolique tiens, conduire avec 1g dans le sang n'est pas quelque chose dont ils doivent être fier.
Attends ca existe déjà ! Fait il faut attendre qu'il tue quelqu'un ou se fasse choper ...

Citation Envoyé par Syhard Voir le message
Tu inverses complètement les rôles. Filmer, c'est inoffensif. Rouler à contresens à 200 km/h, c'est un délit. Le problème n'a jamais été la caméra, c'est le mec au volant.


C'est un sacré sacré raccourci :o
Filmer n'est pas si inoffensif que ça, pourquoi filmer un viol ou une bagarre et ne pas intervenir que ce soit verbalement, physiquement ou appeler au secours ?

Non assistance à personne en danger tu dois pas connaître je pense...

Une vidéo apporte dans certain cas plus de malheur et de mal-être que l'acte en lui même. La honte, les regrets, le dégout ... Bref ...
Bon nombre de témoignage vont dans ce sens ...

Citation Envoyé par Paul_Le_Heros
il suffit de remplacer la LED par une diode zener !

Non mais c'est si dur le faire, c'est une protection suffisante ...
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