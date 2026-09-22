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Le PDG d'Acer estime que les prix des PC pourraient baisser d'ici 2027 et accuse ses concurrents de tirer profit de la pénurie de mémoire vive pour engranger des bénéfices

Le , par Jade Emy
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25  0 
Les PDG des principaux fabricants de mémoire ont formulé des prévisions divergentes quant à la durée des pénuries actuelles, Acer proposant lévaluation la plus optimiste. Le PDG dAcer estime que les prix des PC pourraient baisser dici 2027 et accuse ses concurrents de tirer profit de la pénurie de mémoire vive pour engranger des bénéfices. Les PDG de Micron, SK Hynix et Adata ont prédit des pénuries qui dureraient jusquen 2030, voire au-delà. Le PDG d'Acer sattend tout de même à ce que les prix des PC augmentent de 5 % à 20 % dici la fin de lannée, avec un pic au premier semestre 2027 avant que les prix ne commencent enfin à baisser.

Depuis lannée dernière, la demande explosive liée à la construction de centres de données dédiés à lIA a absorbé loffre et quintuplé les prix de la DRAM, poussant les fabricants de matériel à augmenter les prix de tous les appareils nécessitant dimportantes capacités de mémoire vive. Les PC, les smartphones, les cartes graphiques et les consoles de jeux ont tous été touchés, et les répercussions se sont également fait sentir sur la demande de processeurs et de cartes mères. Une étude récente a révélé que le marché actuel de la mémoire, à lunité, ressemble beaucoup à ce quil était il y a près de deux décennies.

En août, Sanjay Mehrotra, PDG de Micron, a déclaré que lintelligence artificielle (IA) avait profondément transformé le secteur de la mémoire, connu depuis longtemps pour ses cycles dexpansion et de ralentissement. « Aujourdhui, il ny a pas dIA sans mémoire. Les systèmes dIA ont besoin de plus de mémoire. Ils ont besoin dune mémoire plus performante. Ils ont besoin dune mémoire moins gourmande en énergie », a déclaré Mehrotra. Mehrotra a indiqué que les clients des centres de données souhaitent un volume dapprovisionnement supérieur denviron 50 % à ce que Micron peut leur garantir.

Pourtant, Jason Chen, PDG dAcer, a récemment déclaré à DigiTimes que les hausses de prix des PC liées à la pénurie de mémoire vive pourraient commencer à sinverser dici fin 2027. Cette déclaration contredit les affirmations antérieures dautres PDG de fabricants de mémoire, selon lesquelles la situation se poursuivrait au moins jusquen 2030. Accusant dautres entreprises dexagérer leurs estimations pour influencer leurs marges bénéficiaires, le PDG dAcer estime que le pire pourrait être passé dici la fin de lannée prochaine.

Les estimations concernant la durée de la pénurie et de la hausse des prix varient considérablement. En début dannée, le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, avait prédit que la situation perdurerait au-delà de 2027. Peu après, le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, a déclaré que les pénuries atteindraient leur pic en 2027 et que loffre resterait tendue jusquen 2030. Le président dAdata, Chen Li-bai, est allé encore plus loin, prévoyant des prix élevés pendant encore une décennie  malgré les plans dexpansion de tous les grands fabricants de mémoire.

Le PDG dAcer voit les choses différemment. Chen estime que ces prévisions reflètent moins les réalités de loffre que la volonté de prolonger les marges bénéficiaires juteuses que le boom de lIA a procurées aux fabricants de mémoire. Il affirme que loffre de la plupart des types de RAM et de SSD a déjà rattrapé la demande, et que les pénuries actuelles se limitent aux composants haut de gamme  parmi lesquels les modules DDR5 les plus rapides et les processeurs comme le N1X de Nvidia.

Chen sattend tout de même à ce que les prix des PC augmentent de 5 % à 20 % dici la fin de lannée, avec un pic au premier semestre 2027 avant que les prix ne commencent enfin à baisser. Larrivée dune nouvelle offre moins chère provenant de fabricants chinois comme CXMT joue un rôle important dans ce calcul, et des rapports récents suggèrent quApple envisage de faire appel à CXMT en tant que fournisseur pour alléger sa propre pression sur les coûts, même si lentreprise figure toujours sur la liste noire du Pentagone.

Un rapport d'août a révélé que Samsung, SK hynix et Micron auraient déjà alloué l'intégralité de leur capacité de production de DRAM et de HBM pour 2027. Concrètement, cela signifie que toute la mémoire qui devait être fabriquée en 2027 est désormais épuisée, et qu'aucun approvisionnement supplémentaire n'est prévu. Cette situation s'explique par l'essor actuel de l'IA. La demande dépasse largement l'offre, et les fabricants de mémoire signent des accords à long terme avec des entreprises pour leur fournir de la mémoire pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Quant aux grandes entreprises spécialisées dans l'IA et aux hyperscalers, certaines d'entre elles en sont réduites à « quémander » des stocks. L'offre de DRAM destinée aux PC, ordinateurs portables et smartphones sera également considérablement réduite par rapport à 2026.

Sources : Acer, DigiTimes

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Voir aussi :

Le PDG de SK Hynix prévient que 2027 sera la « pire année » de l'histoire du secteur de la mémoire, la pénurie de mémoire provoquée par la bulle de l'IA devraient perdurer au-delà de cette décennie

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160 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 11:07
Il va des fabricants de PC comme des acteurs du secteurs pétroliers: Ils pleurent tous sur les augmentations de coût qui leur imposent d'augmenter les prix du litre d'essence à la pompe... Mais tous, y compris l'état, voient leur revenus prendre l'ascenseur!

Au final, toute la chaîne logistique engrange des bénéfices sur les consommateurs finaux, les dindons de la farce...
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