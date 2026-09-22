Le PDG d'Acer estime que les prix des PC pourraient baisser d'ici 2027 et accuse ses concurrents de tirer profit de la pénurie de mémoire vive pour engranger des bénéfices

Depuis lannée dernière, la demande explosive liée à la construction de centres de données dédiés à lIA a absorbé loffre et quintuplé les prix de la DRAM, poussant les fabricants de matériel à augmenter les prix de tous les appareils nécessitant dimportantes capacités de mémoire vive. Les PC, les smartphones, les cartes graphiques et les consoles de jeux ont tous été touchés, et les répercussions se sont également fait sentir sur la demande de processeurs et de cartes mères. Une étude récente a révélé que le marché actuel de la mémoire, à lunité, ressemble beaucoup à ce quil était il y a près de deux décennies.
En août, Sanjay Mehrotra, PDG de Micron, a déclaré que lintelligence artificielle (IA) avait profondément transformé le secteur de la mémoire, connu depuis longtemps pour ses cycles dexpansion et de ralentissement. « Aujourdhui, il ny a pas dIA sans mémoire. Les systèmes dIA ont besoin de plus de mémoire. Ils ont besoin dune mémoire plus performante. Ils ont besoin dune mémoire moins gourmande en énergie », a déclaré Mehrotra. Mehrotra a indiqué que les clients des centres de données souhaitent un volume dapprovisionnement supérieur denviron 50 % à ce que Micron peut leur garantir.
Pourtant, Jason Chen, PDG dAcer, a récemment déclaré à DigiTimes que les hausses de prix des PC liées à la pénurie de mémoire vive pourraient commencer à sinverser dici fin 2027. Cette déclaration contredit les affirmations antérieures dautres PDG de fabricants de mémoire, selon lesquelles la situation se poursuivrait au moins jusquen 2030. Accusant dautres entreprises dexagérer leurs estimations pour influencer leurs marges bénéficiaires, le PDG dAcer estime que le pire pourrait être passé dici la fin de lannée prochaine.
Les estimations concernant la durée de la pénurie et de la hausse des prix varient considérablement. En début dannée, le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, avait prédit que la situation perdurerait au-delà de 2027. Peu après, le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, a déclaré que les pénuries atteindraient leur pic en 2027 et que loffre resterait tendue jusquen 2030. Le président dAdata, Chen Li-bai, est allé encore plus loin, prévoyant des prix élevés pendant encore une décennie malgré les plans dexpansion de tous les grands fabricants de mémoire.
Le PDG dAcer voit les choses différemment. Chen estime que ces prévisions reflètent moins les réalités de loffre que la volonté de prolonger les marges bénéficiaires juteuses que le boom de lIA a procurées aux fabricants de mémoire. Il affirme que loffre de la plupart des types de RAM et de SSD a déjà rattrapé la demande, et que les pénuries actuelles se limitent aux composants haut de gamme parmi lesquels les modules DDR5 les plus rapides et les processeurs comme le N1X de Nvidia.
Chen sattend tout de même à ce que les prix des PC augmentent de 5 % à 20 % dici la fin de lannée, avec un pic au premier semestre 2027 avant que les prix ne commencent enfin à baisser. Larrivée dune nouvelle offre moins chère provenant de fabricants chinois comme CXMT joue un rôle important dans ce calcul, et des rapports récents suggèrent quApple envisage de faire appel à CXMT en tant que fournisseur pour alléger sa propre pression sur les coûts, même si lentreprise figure toujours sur la liste noire du Pentagone.
Un rapport d'août a révélé que Samsung, SK hynix et Micron auraient déjà alloué l'intégralité de leur capacité de production de DRAM et de HBM pour 2027. Concrètement, cela signifie que toute la mémoire qui devait être fabriquée en 2027 est désormais épuisée, et qu'aucun approvisionnement supplémentaire n'est prévu. Cette situation s'explique par l'essor actuel de l'IA. La demande dépasse largement l'offre, et les fabricants de mémoire signent des accords à long terme avec des entreprises pour leur fournir de la mémoire pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Quant aux grandes entreprises spécialisées dans l'IA et aux hyperscalers, certaines d'entre elles en sont réduites à « quémander » des stocks. L'offre de DRAM destinée aux PC, ordinateurs portables et smartphones sera également considérablement réduite par rapport à 2026.
Sources : Acer, DigiTimes
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Le PDG de SK Hynix prévient que 2027 sera la « pire année » de l'histoire du secteur de la mémoire, la pénurie de mémoire provoquée par la bulle de l'IA devraient perdurer au-delà de cette décennie
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