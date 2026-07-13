Les experts financiers affirment que la frénésie des investissements dans l'IA a dépassé un seuil raisonnable. Cette bulle a désormais un impact inattendu sur marché des modules mémoire : les prix des kits de mémoire connaissent une forte hausse dernièrement. La demande provenant de Google, OpenAI et d'autres fait exploser les prix et menace l'accessibilité financière des appareils électroniques grand public. Les prix de certains kits de mémoire ont plus que triplé en l'espace de trois mois. L'industrie redoute une pénurie causée par la demande pour l'IA.
SK Hynix est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les semi-conducteurs qui fabrique des puces de mémoire vive dynamique (DRAM) et des puces de mémoire flash. SK Hynix est lun des plus grands fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs et, avec Samsung Electronics et Micron, fait partie des « trois grands » fabricants de mémoire. Parmi les principaux clients de l'entreprise figurent Nvidia, Microsoft, Apple, Asus, Dell, MSI, HP Inc. et Hewlett Packard Enterprise (anciennement Hewlett-Packard). Les lecteurs DVD, les téléphones portables, les décodeurs, les assistants numériques personnels, les équipements réseau et les disques durs comptent également parmi les produits utilisant la mémoire Hynix.
Kwak Noh-jung est président-directeur général de SK hynix. Il a positionné SK hynix comme lune des entreprises les plus en vue de lère de lintelligence artificielle (IA), grâce à son leadership dans la technologie des mémoires à haute bande passante (HBM). Afin de renforcer la position de lentreprise dans le domaine des semi-conducteurs de mémoire, il fait progresser le développement de la HBM de nouvelle génération et réalise des investissements à grande échelle dans les installations de production. Il est reconnu comme lun des meilleurs experts en technologie des semi-conducteurs de SK hynix.
Le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré que 2027 serait la « pire année » en ce qui concerne la pénurie de mémoire actuelle. Cette déclaration intervient alors que SK Hynix vient de réaliser avec succès la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée pour une entreprise étrangère sur le marché boursier américain, levant 26,5 milliards de dollars. Bien que Kwak indique que lannée prochaine sera la pire en termes de pénurie de mémoire vive (RAM), le dirigeant sattend à ce que la crise des mémoires dure jusquen 2030.
« Nous prévoyons que lannée prochaine sera la pire de lhistoire du secteur du point de vue de loffre », a déclaré Kwak. « Nous prévoyons toujours que la demande des clients restera supérieure à notre capacité dapprovisionnement, même au-delà de 2030. Mais nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème. »
En mars, le président du groupe SK, Chey Tae-won, avait également laissé entendre que les pénuries dureraient jusquen 2030, et lentreprise avait auparavant désigné 2027 comme une année charnière en matière de pénurie, tout comme Samsung. La demande en DRAM est largement tirée par la mémoire HBM utilisée dans les accélérateurs dIA, qui nécessitent des processus de fabrication et de conditionnement bien plus sophistiqués que la DDR5 grand public. Outre une fabrication de pointe, la HBM consomme également davantage de capacité de production de plaquettes que la DDR5, ce qui oblige les grandes marques de mémoire à réaffecter leurs approvisionnements et aggrave encore une situation dapprovisionnement déjà tendue.
Ce genre de prévisions est délicat. SK Hynix a tout intérêt, dun point de vue financier, à ce que les pénuries de mémoire persistent, même bien au-delà de 2030. SK Hynix a établi un record de chiffre daffaires en glissement trimestriel, et son concurrent Micron a vu la valeur de son action augmenter de 213 % cette année, portant son cours à environ 990 dollars.
Cependant, les déclarations de Kwan ne visent pas uniquement à soutenir le cours de laction SK Hynix. Au cours des derniers mois, nous avons vu Micron et SK Hynix signer des accords dapprovisionnement à long terme (LTA). Ces accords garantissent un approvisionnement sur plusieurs années à des entreprises spécifiques et fixent un prix plancher et un prix plafond pendant la durée de laccord. Bien que les LTA ninfluencent pas directement les prix du marché, ils garantissent la demande, et nous avons assisté à la conclusion de nombreux LTA ces derniers mois afin de réguler loffre de DRAM.
Même si les prix de la mémoire (et de la NAND) resteront élevés pendant au moins les prochains mois, certains signes de ralentissement du marché ont été observés. Au début du mois, un rapport de TrendForce indiquait que les prix contractuels de la DRAM avaient augmenté de 15 % à 18 % en glissement trimestriel pour le troisième trimestre 2026. Il sagit dune hausse importante, mais bien inférieure aux hausses trimestrielles connues auparavant.
Nous nous approchons dune certaine stabilité sur le marché de la mémoire, mais il sagit dune stabilité à des prix extrêmement élevés. Personne ne sait combien de temps cela durera. Bien que les fabricants de mémoire comme SK Hynix aient une bonne visibilité sur les tendances du marché, celles-ci peuvent évoluer rapidement. Cette année encore, nous avons assisté à un réorientement massif des dépenses en IA vers les processeurs, propulsant laction Intel à des niveaux records tout en faisant perdre environ 1 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Nvidia ; il y a un an, cela aurait été pratiquement impossible à prévoir.
La situation rappelle une prévision fin juin 2026 qui a révélé que les prix de la mémoire vive (RAM) devraient fortement augmenter d'ici la fin de l'année 2026, alors que la demande en infrastructures d'intelligence artificielle (IA) continue de dépasser l'offre. Ethan Tan, consultant spécialisé dans la mémoire, prévoit des hausses pouvant atteindre 50 % au troisième trimestre et 40 % au quatrième trimestre 2026. Parallèlement, les trois plus grands fabricants de modules mémoire au monde, Samsung, SK Hynix et Micron, font l'objet d'une nouvelle action en justice en Californie. Ils sont accusés d'avoir restreint leur offre afin de faire grimper les prix.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
La mémoire représente désormais 63 % du coût total des composants des puces d'IA. La bulle IA fait grimper les prix de la mémoire et force des fabricants comme Microsoft à augmenter le prix de leurs appareils
Samsung devrait enregistrer une multiplication par 18 de ses bénéfices grâce à l'explosion de la demande en mémoire liée à l'IA, soit un résultat supérieur à l'ensemble des bénéfices réalisés en 40 ans
Ce n'est plus seulement une question de mémoire : les centres de données dédiés à l'IA accaparent désormais aussi tous les processeurs. Les consommateurs sont menacés par une nouvelle hausse des prix
Vous avez lu gratuitement 1 185 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.