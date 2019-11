Avant 2017, l’industrie était habituée aux rafraîchissements annuels des ordinateurs de bureau ultra haut de gamme et haut de gamme à 4, 6, 8 ou 10 cœurs / 2X Threads qu’Intel effectuait. La firme de Santa Clara était au sommet de son apogée puisque l’architecture Bulldozer de son concurrent AMD (et ses différentes itérations) ne posait pas de menace majeure et l’entreprise était l’unique acteur du marché HEDT. Mais tout cela c’était avant, parce que depuis qu’AMD a introduit son architecture Zen en 2017 les choses ont radicalement changé.Longtemps pénalisé par le retard qu’accusait le procédé de gravure employé pour produire ses puces sur celui d’Intel, l’avènement de l’architecture Zen a permis à AMD de passer du 28 nm au 14 nm, du 14 nm au 12 nm, puis du 12 nm au 7 nm. En l’espace de deux ans seulement (de 2017 à 2019), AMD a multiplié par quatre le nombre de cœurs / threads maximal qui composait son offre CPU x86 sur les marchés grand public, HEDT et SHED. La firme de Sunnyvale est passée d’une offre inexistante en 2016 à l'introduction de processeurs Ryzen Threadripper à 16 cœurs / 32 threads en 2017, puis à 32 cœurs / 64 threads l’année d’après pour finir avec l'officialisation en 2019 d'un Threadripper à 64 cœurs / 128 threads AMD a surpris Intel avec une stratégie plus agressive s’appuyant sur une architecture compétitive, un nombre plus élevé de cœurs/threads embarqués et des prix plus abordables pour ses nouveaux CPU. Le problème n’était pas qu’Intel n’avait pas de plateforme à disposition pour répondre au fabricant de GPU Radeon. Ce serait plutôt l’attentisme, l’excès d’assurance et l’absence d’une vision centrée sur l’innovation en vue de l’émergence du marché qui ont conduit l’entreprise dans cette impasse. La preuve en est que, le marché des PC était en déclin depuis plusieurs années à cause probablement de l’absence d’innovation, mais il est reparti à la hausse depuis la fin de 2017 (l’année du retour en force d’AMD) et poursuit tant bien que mal ce cap depuis, comme l’a noté IDC.Plus tôt ce mois, AMD a levé le voile sur une partie de ses processeurs x86 Ryzen Threadripper de 3e génération , notamment les Threadripper 3960X (24 cœurs / 48 threads) et 3970X (32 cœurs / 64 threads), qui ciblent le marché du HEDT (High-End Desktop) et du SHED (Super High-End Desktop). Plus récemment, l’entreprise a confirmé l’arrivée du vaisseau amiral de cette nouvelle gamme de CPU en officialisant certaines spécifications de son Threadripper 3990X (64 cœurs / 128 threads).Les CPU Ryzen Threadripper de 3génération sont basés sur l’architecture x86 Zen 2 introduite lors de la présentation des puces EPYC Rome et sont, comme le suggère AMD, « optimisés pour le refroidissement liquide ». Pour rappel, Zen 2 tire parti de la technologie de gravure en 7 nm (7FF ou CLN7FF) de TSMC qui promet de diviser la consommation par 2, de doubler la densité et de fournir 1,25 fois de performance en plus à puissance/performance égale sur les nouvelles puces qui l’exploiteront. Ce procédé de gravure a permis à AMD de passer directement du 12 nm au 7 nm et d’augmenter la pression sur Intel qui semble s’être focalisé sur du « 14 nm Refresh » à toutes les sauces, depuis plusieurs années.Ces nouvelles puces d’AMD ont besoin d’un nouveau socket - le sTRX4 en l’occurrence - qui succède au socket au socket TR4 et d’un nouveau chipset – le TRX40, le TRX80 ou le WRX80 selon vos besoins – qui prend notamment en charge la mémoire DDR4 (EEC ou non jusqu’à 256 GB) sur quatre canaux (plateforme TRX40) et le PCIE 4.0. Selon AMD, le PCIe 4.0 double la bande passante des cartes mères par rapport au PCIe 3.0, ce qui permet d’obtenir des performances et une flexibilité accrues lors de la construction de systèmes personnalisés. AMD affirme que jusqu’à 88 lignes PCIe 4,0 sont disponibles sur les plateformes architecturées autour de son chipset TRX40, mais seulement 72 lignes PCIe 4.0 sont utilisables en réalité. L’entreprise a expliqué que cela est notamment dû à l’augmentation du nombre de lignes PCIe 4.0 utilisé pour l’interconnexion CPU - Chipset (de x4 Gen4 à x8 Gen4), ce qui permet de quadrupler la bande passante mobilisable sur les nouvelles plateformes comparé à ce qu’offrait la plateforme x339 des Ryzen Threadripper de seconde génération.Grâce à sa nouvelle offre, AMD est persuadé qu’il peut désormais affronter d’égal à égal, voire même surpasser, son concurrent Intel sur tous les tableaux (efficacité énergétique, jeu, édition vidéo, rendu 3D, animation, création de contenu, prix, sécurité…) et sur tous les marchés (HEDT, SHED, serveur et grand public). Comme AMD l’a souligné, l’objectif derrière la sortie de ces nouvelles puces est de « proposer le meilleur processeur au monde » pour les professionnels de la création qui « ne veulent pas sacrifier une once de performance ». À ce propos, Travis Kirsch d’AMD a déclaré : « Je ne pense pas qu’il y ait une quelconque raison pour laquelle les gens achèteraient un processeur Intel après cela ».Intel de son côté vient de lancer son Core i9-10980XE est un processeur 18 cœurs / 36 threads qui a une fréquence de base de 3,0 GHz (comme le 9980XE) et une fréquence turbo de 4,6 GHz (100 MHz de plus que le 9980XE) et une fréquence turbo maximale de 4,8 GHz lorsqu’un seul cœur est sollicité (100 MHz de plus que le 9980XE). L’arrivée de ce « nouveau processeur » gravé en 14 nm marque le lancement de la troisième série de processeurs Intel dédié au HEDT, après les générations Skylake-X (7980XE) et Skylake-X Refresh (9980XE).Le Core i9-10980XE appartient à la « nouvelle génération » Cascade Lake-X, qui promet un meilleur support de la mémoire vive (de 128 Go à 256 Go DDR4-2933), plus de voies PCIe 3.0 (44 à 48), une légère hausse de la fréquence turbo (+100 MHz) et des mises à jour de sécurité plus contre les failles matérielles comme Spectre / Meltdown, tout cela pour un coût moindre (979 $ pour 18 cœurs, au lieu de 1929 $ auparavant). Le Core i9-10980XE prend en charge quatre canaux mémoire et affiche un TDP annoncé de 165 W. Malgré tout, ses performances se situent toujours au niveau du modèle qu’il est censé remplacer, le Core i9-9980XE.Les plateformes HEDT (pour High-End Desktop) et SHED (pour Super High-End Desktop) représentent sur le marché actuel des PC de bureau l’offre ultra haut de gamme qui tente de combler le vide entre l’offre grand public et l’offre serveur. Ces plateformes ont été conçues pour les utilisateurs avancés, les professionnels et les entreprises qui veulent tirer le meilleur des performances multithreadées de leurs processeurs, mais aussi profiter de fonctionnalités avancées telles que la prise en charge de la mémoire ECC et de capacités supérieures (la génération et le nombre de lignes PCIe prises en charge, par exemple) comparé à ce qu’on trouve sur les plateformes de bureau traditionnelles.La stratégie actuelle d’AMD est telle que l’offre CPU grand public de la marque comprend désormais des puces embarquant essentiellement de 4 à 16 cœurs. Son offre CPU pour les segments du HEDT et du SHED s’est alignée à son offre serveur. De ce fait, on y retrouve que des puces embarquant de 24 à 64 cœurs. De son côté Intel, propose actuellement des alternatives avec des puces embarquant de 10 à 28 cœurs.Le Ryzen Threadripper 3960X, le Threadripper 3970X et le Core i9-10980XE sont disponibles à la vente depuis peu. Les premiers retours de test sont plus que prometteurs pour les nouvelles puces d’AMD et suggèrent qu’il n’y a pas de concurrence en face : le maitre du HEDT et du SHED à l’heure actuelle, c’est AMD.D’après ses tests, HotHardware estime que « non seulement les performances sont à un autre niveau par rapport à pratiquement toutes les autres plateformes de bureau, mais la grande majorité des bizarreries et des anomalies de performances présentes sur les processeurs Threadripper WX de la génération précédente ont été éliminées, grâce à l’architecture Zen 2 ». De plus, « dans la grande majorité des charges de travail multithreadées, les Threadrippers de 3génération d’AMD sont intouchables ».Selon HotHardware, « AMD remodèle complètement le paysage HEDT avec une paire de processeurs tellement impressionnants que nous n’en avons jamais vu de pareils […] AMD ne se contente pas de dépasser Intel sur le marché du HEDT avec ce lancement de sa 3e génération de Threadripper 3970X et 3760X, il les écrase au passage et laisse Chipzilla dans la poussière sous certaines charges de travail ». La review complète de ces nouveaux processeurs est disponible sur HotHardware.Que pensez-vous de la nouvelle offre d'AMD dur le HEDT en matière de CPU ? Quel modèle vous semble le plus intéressant ?Que pensez-vous des conclusions de HotHardware ?Peut-on affirmer qu’AMD a définitivement pris le dessus sur Intel dans les marchés du HEDT et du SHED vu son offre en matière de CPU ?Seriez-vous tenté de migrer vers un système équipé de l'un de ses nouveaux CPU à la vue de leurs spécifications ?