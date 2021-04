, a déclaré Ranjit Atwal, directeur de recherche senior chez Gartner.En 2022, le parc mondial d'appareils installés devrait atteindre 6,4 milliards d'unités, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2021 (voir la figure 1). Si le passage au travail à distance a exacerbé le déclin des PC de bureau, il a stimulé l'utilisation des tablettes et des ordinateurs portables.En 2021, le nombre d'ordinateurs portables et de tablettes utilisés augmentera de 8,8 % et de 11,7 %, respectivement, tandis que le nombre de PC de bureau utilisés devrait diminuer, passant de 522 millions en 2020 à 470 millions en 2022, selon les prévisions.La confiance des utilisateurs revient sur le marché des smartphones. Bien que le nombre de smartphones utilisés ait diminué de 2,6 % en 2020, la base installée de smartphones est en passe de renouer avec la croissance avec une augmentation de 1 % en 2021., a déclaré M. Atwal.L'intégration de la vie personnelle et de la vie professionnelle, ainsi qu'une main-d'œuvre beaucoup plus dispersée, exigent une flexibilité dans le choix des appareils. Les travailleurs utilisent de plus en plus un mélange d'appareils appartenant à l'entreprise et de leurs propres appareils personnels fonctionnant sous Chrome, iOS et Android, ce qui accroît la complexité du service et du support informatiques., a déclaré M. Atwal.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions ?