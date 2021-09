Ce chiffre inclut 24,1 millions de livraisons de PC (+11,4% en glissement annuel) au troisième trimestre 2021. Cette croissance peut être attribuée à une demande continue sur les marchés grand public et commercial, ainsi qu'à l'exécution des commandes en attente.En Europe occidentale, le marché commercial devrait croître de 24,8 % par an au troisième trimestre de 2021 et de 2,9 % par an au quatrième trimestre de 2021. Cette croissance continue se traduit par une reprise du côté des ordinateurs de bureau, sur la base des cas d'utilisation dans tous les secteurs. Du côté des ordinateurs portables, la demande devrait rester importante à mesure que les projets de numérisation et les méthodes de travail hybrides s'imposent.", a déclaré Simon Thomas, analyste de recherche, IDC Western Europe Personal Computing.Le marché de la consommation en Europe occidentale devrait connaître son sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres au troisième trimestre 2021 (+10,3 % en glissement annuel). Il s'agit d'un nouveau trimestre de croissance substantielle qui vient s'ajouter à la solide performance de 2020, le troisième trimestre de 2020 ayant été marqué par une solide performance du marché grand public. Le marché grand public sera stimulé par les performances des ordinateurs portables, qui devraient afficher une croissance de 12,9 % en glissement annuel. Cela sera le résultat de la transition continue vers un appareil par personne. Les ordinateurs de bureau devraient reculer (-1,8 % en glissement annuel), car la fin des fermetures de magasins entraîne une baisse de la demande de jeux vidéo, après de fortes livraisons lorsque les consommateurs étaient cloîtrés chez eux.Le marché des PC dans les régions CEE et MEA devrait afficher des performances de +0,8% en glissement annuel et de -1,5% en glissement annuel respectivement. Pour l'ensemble de l'année 2021, la région CEE devrait connaître une croissance de 8,9 % par an, et la région MEA une croissance de 9,6 % par an.La région CEE devrait expédier 4,5 millions d'unités au troisième trimestre 2021, la reprise des entreprises devant être le principal moteur des expéditions, tandis que l'éducation ralentit après une forte année 2020. La région MEA devrait voir 3,3 millions d'unités expédiées, la croissance la plus significative provenant de la demande des entreprises et des gouvernements., a déclaré Stefania Lorenz, AVP chez IDC EMEA.Le Tracker PCD trimestriel d'IDC offre une couverture du marché et des prévisions pour l'ensemble de l'espace des appareils, couvrant les PC et les tablettes, dans plus de 80 pays - fournissant des informations rapides, essentielles et complètes sur l'ensemble du marché des appareils informatiques personnels.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions