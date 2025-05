Western Digital investit dans la société de stockage sur céramique Cerabyte qui revendique une durée de stockage des données de 5 000 ans et développe une technologie quasi indestructible à base de céramique



Western Digital Corporation, également désigné par son sigle WD ou WDC, est une société américaine de stockage de données dont le siège se trouve à San Jose, en Californie. Fondée en 1970, la société a commencé à concevoir et fabriquer des disques durs en 1988. Elle est l'un des plus grands fabricants mondiaux de disques durs et est réputée pour avoir sorti le seul disque dur SATA grand public tournant à 10 000 tr/min: le WD Raptor, suivi par le VelociRaptor.L'investissement de Western Digital met en lumière les craintes concernant la fiabilité des systèmes de stockage conventionnels. Une étude réalisée par Secure Data Recovery a révélé que la durée de vie moyenne des disques durs est inférieure à trois ans , les modèles SMR de Western Digital et Seagate étant jusqu'à 19,7 % moins performants que leurs équivalents CMR et tombant souvent en panne avant d'avoir atteint les 15 000 heures de fonctionnement.Ces limitations ont suscité l'intérêt pour des technologies de stockage alternatives. En décembre 2023, Cerabyte a dévoilé un prototype de stockage de données basé sur la céramique doté d'une durée de vie de 5 000 ans et d'une capacité de 10 000 To, conditionné dans des cartouches de la taille d'une paume de main. Selon l'entreprise, ce système se positionne comme une solution transformatrice pour le stockage à long terme de données à haute densité dans les futurs centres de données.La décision de Wester Digital fait suite aux investissements stratégiques de Pure Storage et d'In-Q-Tel. La technologie de Cerabyte fait appel à un laser femtoseconde qui brûle des trous de nanopoints dans le revêtement céramique des tablettes de verre. Les trous font partie de modèles de données de type QR, fournissent une capacité de 1 Go par surface de tablette et sont lus à l'aide de microscopes à balayage. Les tablettes sont stockées hors ligne dans des étagères et un système robotisé les transporte vers et depuis les stations d'écriture et de lecture. Leur contenu peut être conservé sous une forme immuable pendant des centaines, voire des milliers d'années, et ne nécessite aucune énergie lorsqu'elles sont hors ligne. Elles sont plus denses que les cartouches de bande et permettent un accès plus rapide aux données.Shantnu Sharma, directeur de la stratégie et du développement de Western Digital, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec Cerabyte pour mettre en place un partenariat technologique en vue de la commercialisation de cette technologie. Notre investissement dans Cerabyte s'inscrit dans notre priorité d'étendre la portée de nos produits à des cas d'utilisation de stockage de données à long terme. »Western Digital s'est séparé de son unité de fabrication de NAND et de SSD, SanDisk, et est désormais un fabricant de disques durs à part entière.Cerabyte a été fondée en Allemagne et a ouvert un bureau dans la Silicon Valley et un autre à Boulder, Colorado, à l'été 2024, avec Steffen Hellmold recruté comme directeur pour aider à la commercialisation des produits. Steffen Hellmold a travaillé pour Western Digital en tant que vice-président de la stratégie d'entreprise de 2016 à 2021, et a été impliqué dans la technologie de stockage de l'ADN, rejoignant Twist Bioscience après WD.Steffen Hellmold a déclaré « On pensait jusqu'à présent que seul le stockage de l'ADN pouvait se développer pour stocker des exaoctets par rack. Mais Cerabyte peut aussi s'adapter à cette échelle. » Sa technologie est plus pratique et plus proche de la commercialisation que le stockage d'ADN.Selon Cerabyte, son stockage de données sur céramique a le potentiel de permettre de nouveaux cas d'utilisation avec un meilleur coût total de possession (TCO) que les solutions actuelles de niveau froid, telles que les bandes magnétiques. L'entreprise précise que le stockage permanent de données à long terme doit être abordable, durable, résistant à la dégradation des bits, ne pas nécessiter de maintenance périodique ou de contrôle environnemental, ni d'énergie supplémentaire pour conserver de manière fiable les données stockées.Christian Pflaum, PDG et cofondateur de Cerabyte, a déclaré : « Notre stockage de données sur céramique offre une couche vitale et complémentaire de stockage de données à long terme qui garantit une récupération rapide des données - souvent en quelques secondes - débloquant ainsi de nouvelles sources de revenus. Nous sommes ravis de travailler avec Western Digital pour définir un partenariat technologique, qui renforcera notre capacité à fournir des solutions de stockage permanent accessibles à grande échelle. »L'entreprise a mis au point un système prototype de démonstration en 2023 et va maintenant travailler avec des partenaires de fabrication pour construire un produit commercial, c'est-à-dire un système de bibliothèque avec des lecteurs de lecture et d'écriture, de la robotique, des étagères de stockage de tablettes, une fonctionnalité de chargement et de retrait des tablettes, un logiciel pour le gérer et le contrôler, et une capacité de fabrication de tablettes en céramique.Une société comme Quantum ou SpectraLogic pourrait aider à développer un système de bibliothèque de tablettes en céramique en utilisant leur technologie de bande existante comme point de départ. Western Digital, avec son expérience dans la fabrication de plateaux de disques, qui peuvent avoir des substrats en verre, pourrait offrir son aide dans le domaine de la production de tablettes et, comme Pure Storage, elle dispose d'un canal par lequel elle peut livrer des produits technologiques.Le regain d'intérêt pour le stockage ultra-durable intervient alors que les défis de la conservation des enregistrements musicaux soulèvent des questions cruciales sur la conservation des données numériques. Dans les années 1990, les producteurs de musique se sont appuyés sur des disques durs pour archiver leurs précieux enregistrements, cependant beaucoup des disques durs des années 90 sont aujourd'hui en train de mourir . Cette crise silencieuse a mis en évidence la fragilité des archives musicales irremplaçables et souligne le besoin urgent de technologies de préservation des données plus résistantes.En réponse, les chercheurs ont exploré des méthodes de stockage dotées d'une bien plus grande longévité. Le projet Silica de Microsoft, qui consiste à encoder de vastes volumes de données dans des plaques de verre afin de les préserver pendant des millénaires, se positionne comme l'avenir du stockage. Selon le responsable du projet, « une petite feuille de verre peut désormais contenir plusieurs téraoctets de données, soit suffisamment pour stocker environ 1,75 million de chansons ou 13 ans de musique ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative de Western Digital crédible ou pertinente ?