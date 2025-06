Intel va licencier 15 à 20 % de ses ouvriers d'usine : "Ce sont des mesures difficiles, mais indispensables pour relever nos défis en matière d'accessibilité financière"



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 407 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mars, Intel, le géant mondial des semi-conducteurs, a annoncé la nomination de Lip-Bu Tan en tant que nouveau PDG , une décision marquante qui suscite de nombreuses interrogations sur l'avenir de l'entreprise. Ce changement intervient après un parcours tumultueux sous la direction de l'ancien PDG, Pat Gelsinger, qui a laissé une empreinte indélébile, mais qui n'a pas pu conduire Intel vers une réussite incontestée dans la compétition féroce du secteur des puces.À la suite de cette nomination, le nouveau PDG Lip-Bu Tan a mis en œuvre une nouvelle série de suppressions d'emplois qui pourrait entraîner le licenciement de plus de 20 000 personnes, mais il a également augmenté le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs hybrides doivent se rendre au bureau. Dans une note adressée aux investisseurs, Lip-Bu Tan a indiqué qu'Intel allait rationaliser ses activités. Cela signifie des réductions dans différents départements, l'abandon de produits non essentiels, une modification du mandat de retour au bureau et des licenciements.Récemment, une note interne de l'entreprise a révélé qu'Intel prévoit de licencier jusqu'à un cinquième de ses ouvriers d'usine, une réduction considérable qui aura un impact profond sur l'une des activités principales du fabricant de puces. "", a écrit Naga Chandrasekaran, vice-président de la fabrication chez Intel, dans un courrier adressé aux employés. Il a déclaré que la société prévoyait de réduire ses effectifs de 15 à 20 %, la plupart des licenciements ayant lieu en juillet.Malgré cela, Intel a réaffirmé que la société "". "", a déclaré la société. "Intel a annoncé les licenciements en avril et a informé les ouvriers de l'usine début juin que les suppressions d'emplois commenceraient le mois de juillet. La société n'avait pas précisé auparavant l'ampleur des licenciements.L'entreprise comptait 109 000 employés à la fin de l'année 2024, mais on ne sait pas exactement combien d'entre eux travaillaient dans sa division industrielle, appelée Intel Foundry. L'activité Foundry comprend un large éventail d'emplois, allant des techniciens dans les usines aux chercheurs spécialisés qui travaillent des années à l'avance pour développer les futures générations de microprocesseurs.Intel prévoit également des réductions importantes dans d'autres secteurs de son activité, mais les employés affirment que la société n'a pas précisé combien d'emplois elle supprimera dans chaque unité commerciale. Les travailleurs estiment que les répercussions varieront d'un service à l'autre. Dans l'ensemble, cependant, les licenciements entraîneront certainement la suppression de plusieurs milliers d'emplois, voire plus de 10 000.Les licenciements de juillet 2025 auront lieu dans les usines Intel du monde entier, mais pourraient avoir un impact particulièrement important dans l'Oregon, le cœur des activités de fabrication de l'entreprise. Le fabricant de puces emploie 20 000 personnes dans cet État, soit plus que toute autre entreprise.Intel a supprimé 15 000 emplois dans l'ensemble de l'entreprise en 2024, dont 3 000 dans l'Oregon. L'entreprise réagit à une baisse prolongée de ses ventes et à des perspectives à court terme moroses, dues à une concurrence intense dans le domaine des PC et des centres de données et à l'incapacité d'Intel à développer des puces avancées pour le marché en plein essor de l'intelligence artificielle.Les réductions de l'année dernière ont pris la forme de licenciements, de rachats, d'offres de retraite anticipée et de départs naturels. Cette fois-ci, Intel a indiqué qu'il ne prévoyait pas de proposer de rachats volontaires. Au lieu de cela, il choisira les employés dont il ne veut plus en fonction des priorités d'investissement et des performances individuelles. "", a déclaré Chandrasekaran. "L'année dernière, l'administration Biden a accordé à Intel 7,9 milliards de dollars de subventions fédérales pour soutenir la création ou l'agrandissement d'usines dans l'Oregon, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et l'Ohio. Intel a reçu 1 milliard de dollars de cette somme dans le cadre de la loi fédérale CHIPS Act l'année dernière, mais une grande partie du reste semble être dans les limbes, tandis que l'administration Trump réévalue les subventions.Intel a reporté l'ouverture de sa première usine dans l'Ohio à 2030, reconnaissant tacitement que la demande pour ses puces n'est pas suffisante pour justifier l'investissement de 10 milliards de dollars nécessaire pour équiper l'usine. L'Oregon a également accordé à Intel 115 millions de dollars de fonds publics. Le calendrier de l'extension prévue de son usine de recherche D1X à Hillsboro n'est pas clair et les fonds publics sont susceptibles d'être récupérés si l'extension n'atteint pas les objectifs d'embauche ou ne stimule pas les recettes fiscales de l'État.Le nouveau PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a souligné à plusieurs reprises la nécessité de rationaliser les opérations d'Intel, de réduire les niveaux hiérarchiques et d'accélérer le déploiement des nouvelles technologies. Tan a également déclaré qu'il souhaitait conserver et recruter davantage d'ingénieurs de haut niveau. Les licenciements massifs rendront cet équilibre difficile à atteindre, car Intel cherche à persuader ses employés actuels et anciens qu'il a un avenir prometteur, même s'il procède à des réductions drastiques de ses activités.Fait intéressant, cette annonce intervient après que le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a annoncé en avril qu'il demanderait à ses employés de retourner au bureau quatre jours par semaine , ce qui constituait un changement par rapport à la politique de l'entreprise. Auparavant, Intel autorisait son personnel à travailler à domicile deux jours par semaine, mais Lip-Bu Tan a déclaré que l'adhésion à la politique de travail hybride de l'entreprise était "pour le moins inégale".: Naga Chandrasekaran, vice-président de la fabrication chez IntelPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?