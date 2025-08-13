Le PDG d'Intel réagit après que Donald Trump a demandé sa démission : Lip-Bu Tan affirme qu'il a « toujours agi dans le respect des normes juridiques et éthiques les plus strictes »

Le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a défendu son bilan en matière de conduite légale et éthique, après que le président Donald Trump a appelé à sa démission en raison de conflits d'intérêts présumés liés à des investissements dans des entreprises de semi-conducteurs chinoises. Il affirme avoir « toujours agi dans le respect des normes juridiques et éthiques les plus strictes » et précise qu'il partage pleinement l'engagement de Donald Trump en faveur de la sécurité économique des États-Unis.
L'appel à la démission immédiate de Lip-Bu Tan fait suite aux remarques du président Donald Trump, qui a évoqué des conflits d'intérêts présumés avec la Chine, provoquant la chute du cours de l'action Intel. Le jeudi 7 août 2025, Donald Trump a déclaré sur la plateforme Truth Social que « le PDG d'Intel est en situation de CONFLIT d'intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème. Merci de votre attention ! »
Le message de Donald Trump a été publié après que le sénateur Tom Cotton ait envoyé une lettre au président d'Intel, Frank Yeary, dans laquelle il exprimait son inquiétude concernant les investissements et les liens de Lip-Bu Tan avec des entreprises de semi-conducteurs qui seraient liées au Parti communiste chinois et à l'Armée populaire de libération, et demandait au conseil d'administration si Lip-Bu Tan avait cédé ses participations dans ces entreprises afin d'éliminer tout conflit d'intérêts.
Le 7 août, on ne savait pas encore clairement si Lip-Bu Tan, qui a pris la direction d'Intel en mars dernier, avait cédé ses participations dans ces entreprises.
La rivalité économique et politique entre les États-Unis et la Chine se concentre de plus en plus sur les puces informatiques, l'intelligence artificielle et d'autres technologies numériques qui devraient façonner les économies et les conflits militaires futurs.
Intel a déclaré dans un communiqué qu'elle était « profondément engagée à promouvoir les intérêts nationaux et économiques des États-Unis et qu'elle réalisait des investissements importants conformes au programme America First du président ».
Lip-Bu Tan a également abordé la situation, déclarant dans un message adressé à ses employés que des informations erronées circulaient au sujet de ses fonctions passées chez Walden International et Cadence Design Systems et qu'il avait toujours respecté les normes en vigueur.
Lip-Bu Tan a également déclaré qu'Intel était en contact avec l'administration Trump.
« Nous collaborons avec l'administration pour traiter les questions qui ont été soulevées et nous assurer qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires », a déclaré Lip-Bu Tan. « Je partage pleinement l'engagement du président à promouvoir la sécurité nationale et économique des États-Unis, j'apprécie son leadership pour faire avancer ces priorités, et je suis fier de diriger une entreprise qui joue un rôle si central dans la réalisation de ces objectifs. »
La déclaration de Lip-Bu Tan fait suite au lancement de « Steps in the Right Direction », un plan de restructuration visant à sortir le géant américain des semi-conducteurs de ce que Tan nomme lui-même « une décennie de mauvaise gestion, dinvestissements irréfléchis et dambitions mal calibrées ».
Dans une lettre adressée au personnel d'Intel, Lip-Bu Tan a détaillé une réduction de 15 % des effectifs, une réorganisation radicale de la hiérarchie et une concentration accrue sur trois priorités stratégiques. Le message est clair : la complaisance n'a pas sa place dans l'avenir d'Intel. Le succès de cette stratégie dépendra de la détermination collective des parties prenantes (employés, investisseurs et partenaires) à transformer ce plan audacieux en une reprise durable.
Le vendredi 8 août, les actions de la société Intel ont légèrement augmenté avant l'ouverture du marché.
