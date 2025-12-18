Nvidia va réduire sa production de GPU pour jeux vidéo de 30 à 40 % à partir de 2026, en raison de pénuries touchant plusieurs types de mémoire, dont la GDDR7, dues à la bulle de l'IA.

Selon Benchlife, Nvidia devrait réduire la production de GPU GeForce de 30 à 40 %. Ces réductions seraient liées à des pénuries touchant plusieurs types de mémoire, notamment la GDDR7, plutôt qu'à un seul composant. Nvidia se préparerait à réduire la production de ses GPU GeForce RTX 50 au début de l'année 2026, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'approvisionnement et à la disponibilité futurs.
La bulle de l'IA plonge l'industrie technologique dans une pénurie de modules mémoire. La production mondiale est détournée pour répondre aux besoins des centres de données. Conséquence : les prix de certains kits de RAM ont plus que triplé en seulement trois mois. Certains intégrateurs de systèmes se dépêchent de constituer des stocks et AMD envisage déjà d'augmenter les prix de ses cartes graphiques. Samsung peine à assurer son propre approvisionnement, tandis que Micron, un acteur majeur du secteur, se retire des mémoires grand public. Cette pénurie impacte déjà le prix des appareils électroniques grand public, y compris les cartes Raspberry Pi.
Selon plusieurs rapports sectoriels, Nvidia se préparerait à réduire la production de ses GPU GeForce RTX 50 au début de l'année 2026, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'approvisionnement et à la disponibilité futurs. Ces changements auraient un impact sur la gamme de cartes graphiques grand public de Nvidia au cours du premier semestre 2026, les réductions de production étant liées à la pénurie actuelle de mémoire qui touche l'ensemble du marché du matériel informatique.
Selon Benchlife, Nvidia devrait réduire la production de GPU GeForce de 30 à 40 %. Ces réductions seraient liées à des pénuries touchant plusieurs types de mémoire, notamment la GDDR7, plutôt qu'à un seul composant.
Benchlife affirme que Nvidia prévoit de réduire sa production en ciblant certains modèles spécifiques, notamment les RTX 5060 Ti 16 Go et RTX 5070 Ti. Ces deux cartes utilisent la même capacité de mémoire que les GPU haut de gamme tels que les RTX 5080, qui sont vendus à des prix nettement plus élevés. Le fait de réaffecter la mémoire de ces cartes de milieu de gamme pourrait permettre à Nvidia d'augmenter la production de modèles plus rentables.
Le rapport note également que les prix de la mémoire DDR5 restent élevés, un facteur qui pourrait influencer davantage les stratégies de fabrication des GPU dans l'ensemble du secteur. Si ces tendances se poursuivent, les fabricants de GPU pourraient privilégier de plus en plus les configurations à faible mémoire ou les produits à marge élevée dont la disponibilité est limitée.
En novembre dernier, Nvidia a annoncé un nouveau trimestre record grâce à la demande en matière d'IA, et le fabricant de GPU a révélé qu'il était passé d'une activité centrée sur les jeux vidéo à celle d'un géant des centres de données IA.
Ces rapports montrent que les PC vont devenir plus chers dans les mois à venir, qu'il s'agisse d'ordinateurs fixes ou portables. D'anciens rapports ont déjà fait état de ce que des grands fabricants d'ordinateurs portables envisagent, voire prévoient déjà, de nouvelles hausses de prix. Lenovo, la société qui détient toujours la plus grande part de marché dans le domaine des PC, aurait averti ses clients (c'est-à-dire les détaillants) que les prix actuels expireront le 1er janvier 2026, selon une note consultée par des sources du secteur. Dell devrait aussi augmenter ses prix d'au moins 15 à 20 %, et cette hausse pourrait entrer en vigueur dès la mi-décembre. Cest la conséquence de la pénurie de mémoire vive due à la bulle autour de lintelligence artificielle.
Source : Benchlife
