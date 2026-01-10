Samsung Electronics prévoit une multiplication par près de trois de ses bénéfices grâce à la flambée des prix des mémoires, prévoyant un bénéfice d'environ 12 milliards  pour le dernier trimestre 2025

Samsung Electronics prévoit que ses bénéfices tripleront au cours des trois derniers mois de l'année dernière, atteignant un niveau record, grâce à la flambée des prix des mémoires liée à l'essor de la demande dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire a estimé que son bénéfice d'exploitation avait atteint 20 000 milliards de wons (environ 12 milliards d'euros) et son chiffre d'affaires consolidé environ 93 000 milliards de wons (environ 55 milliards d'euros) au quatrième trimestre, selon les prévisions de résultats publiées ce début d'année.
La bulle de l'IA plonge l'industrie technologique dans une pénurie de modules mémoire. La production mondiale est détournée pour répondre aux besoins des centres de données. Conséquence : les prix de certains kits de RAM ont plus que triplé en seulement trois mois. Certains intégrateurs de systèmes se dépêchent de constituer des stocks et AMD envisage déjà d'augmenter les prix de ses cartes graphiques. Samsung peine à assurer son propre approvisionnement, tandis que Micron, un acteur majeur du secteur, se retire des mémoires grand public. Cette pénurie impacte déjà le prix des appareils électroniques grand public, y compris les cartes Raspberry Pi.
Dans ce contexte, le sud-coréen Samsung Electronics prévoit que ses bénéfices tripleront au cours des trois derniers mois de l'année dernière, atteignant un niveau record, grâce à la flambée des prix des mémoires liée à l'essor de la demande dans le domaine de l'intelligence artificielle. Samsung Electronics est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. C'est une filiale à 100 % du Groupe Samsung, l'un des principaux chaebols coréens. Samsung a longtemps été un fabricant majeur de composants électroniques tels que des batteries lithium-ion, semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoire flash et disques durs pour des clients tels que Apple, Sony, HTC et Nokia.
Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire a estimé que son bénéfice d'exploitation avait atteint 20 000 milliards de wons (environ 12 milliards d'euros) et son chiffre d'affaires consolidé environ 93 000 milliards de wons (environ 55 milliards d'euros) au quatrième trimestre, selon les prévisions de résultats publiées ce début d'année. Ces prévisions de bénéfices marquent une amélioration significative par rapport à l'année précédente et dépasseraient le record historique de Samsung, établi à 17 600 milliards de wons (environ 10 milliards d'euros) au troisième trimestre 2018.
Cette hausse intervient alors que des fabricants de puces comme Nvidia réclament à grands cris des approvisionnements limités en puces mémoire utilisées pour les applications d'IA. Les fabricants de mémoires donnant la priorité à la capacité de production pour répondre à cette demande lucrative, cela a contribué à une pénurie sur l'ensemble du marché, affectant les puces utilisées dans les ordinateurs personnels et les appareils mobiles.
« Le marché de la mémoire est entré dans une phase d'hyper-hausse, les conditions actuelles dépassant le pic historique de 2018. Le pouvoir des fournisseurs est à son plus haut niveau, stimulé par une demande insatiable en matière d'IA et de capacité de serveurs », a déclaré Counterpoint Research dans un rapport. L'observateur du marché estime que les prix de la mémoire ont bondi de 40 à 50 % au dernier trimestre 2025 et prévoit des hausses similaires au premier trimestre 2026, suivies d'une augmentation d'environ 20 % au deuxième trimestre.
Si cette dynamique du marché a fait grimper les coûts de fabrication pour la plupart des fabricants d'électronique grand public, elle a été une aubaine pour les géants de la mémoire tels que Samsung et ses principaux concurrents dans ce domaine, SK Hynix et Micron. Les actions Samsung ont gagné plus de 145 % au cours des 12 derniers mois et ont progressé de 0,5 % jeudi dans un marché agité.
Le géant de la technologie grand public continue de talonner SK Hynix dans le domaine des puces à mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisées dans les processeurs d'IA tels que ceux de Nvidia. L'augmentation de sa capacité de production de HBM devrait être l'une des principales priorités de l'entreprise au cours de la nouvelle année. Samsung devrait publier ses résultats audités et tenir sa conférence téléphonique trimestrielle sur les résultats plus tard ce mois-ci.
Voici l'annonce de Samsung Electronics :
Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui ses prévisions de résultats pour le quatrième trimestre 2025.
- Chiffre d'affaires consolidé : environ 93 000 milliards de wons sud-coréens
- Bénéfice d'exploitation consolidé : environ 20 000 milliards de wons sud-coréens
Les estimations ci-dessus sont basées sur les normes K-IFRS. Veuillez noter que la réglementation coréenne en matière de divulgation d'informations financières n'autorise pas la publication d'estimations de résultats sous forme de fourchette. Afin de se conformer à cette réglementation, les chiffres ci-dessus représentent la médiane des fourchettes d'estimation fournies ci-dessous.
- Chiffre d'affaires : entre 92 000 et 94 000 milliards de wons sud-coréens
- Bénéfice d'exploitation : entre 19 900 et 20 100 milliards de wons sud-coréens
Cette annonce rappelle que le marché mondial des PC entre dans une période d'incertitude renouvelée. Selon IDC, la hausse des prix des modules de mémoire RAM pourrait entraîner une contraction du marché des PC pouvant atteindre 9 % en 2026, les fabricants répercutant cette hausse sur les clients. Même dans un scénario modéré, la firme d'analyse prévoit une baisse de près de 5 % des livraisons de PC, avec un impact plus important si les contraintes d'approvisionnement persistent. La capacité de production étant de plus en plus détournée vers les composants d'intelligence artificielle (IA) à forte marge, les appareils grand public traditionnels sont confrontés à une offre plus restreinte, à des prix plus élevés et à un ralentissement des cycles de remplacement.
Source : Annonce de Samsung Electronics
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le co-PDG de Samsung, Tae-Moon Roh, met en garde contre une pénurie de mémoire « sans précédent » qui pourrait avoir un impact sur le coût des smartphones, des ordinateurs portables et des téléviseurs
D'anciens dirigeants et employés de Samsung inculpés pour avoir divulgué la technologie DRAM 10 nm de l'entreprise à la Chine, entraînant des pertes de plusieurs milliards de wons coréens
« Rupture de stock » : Samsung augmente le prix contractuel de la DDR5 de plus de 100 %. L'IA et ses besoins démesurés en mémoire portent une part croissante de la responsabilité
Vous avez lu gratuitement 809 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.