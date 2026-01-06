Ainsi, le co-PDG de Samsung, Tae-Moon Roh, a averti que la pénurie de mémoire informatique, un composant essentiel du matériel technologique, était « sans précédent » et qu'« aucune entreprise n'était à l'abri de son impact ». Dans une interview accordée à Reuters, le directeur de l'une des entreprises technologiques les plus cotées de Corée du Sud a déclaré que les répercussions sur le secteur du matériel grand public étaient « inévitables » et entraîneraient probablement une hausse des prix des téléviseurs, des appareils électroménagers et des smartphones. Il affirme qu' « aucune entreprise n'est à l'abri de son impact ».
Ce début du mois de janvier 2026, ASUS a annoncé officiellement une hausse des prix de certains de ses produits, invoquant la hausse des coûts des mémoires DRAM et des SSD. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large qui touche l'ensemble de l'industrie du PC. Face à la pénurie de RAM provoquée par la demande liée à la « bulle IA », plusieurs constructeurs ont en effet déjà commencé à ajuster leurs tarifs. Lenovo aurait ainsi averti ses partenaires commerciaux que ses tarifs actuels expireraient début 2026, tandis que Dell envisagerait des augmentations pouvant atteindre 20 % dès la fin de l'année 2025.
Plus récemment, le co-PDG de Samsung, Tae-Moon Roh, met en garde contre une pénurie de mémoire « sans précédent » qui pourrait avoir un impact sur le coût des smartphones, des ordinateurs portables et des téléviseurs, et affirme qu'« aucune entreprise n'est à l'abri de ses conséquences ». En novembre 2025, Tae-Moon Roh a été nommé PDG de Samsung Electronics aux côtés de Young Hyan Jun, dans le cadre d'un partenariat que Samsung qualifie de « co-PDG ».
Selon la page Relations de l'entreprise, Roh a été nommé président, directeur de la division DX et directeur de la division Mobile eXperience (MX) en mars 2022. Samsung indique qu'il continuera à superviser les activités mobiles de l'entreprise en tant que directeur de la division MX, tandis que le vice-président Jun restera directeur de la division Memory. Samsung considère Roh comme « un expert de premier plan dans le domaine des smartphones, qui a remporté le prix de la technologie lors des Samsung Award of Honour en 2010 en reconnaissance de son rôle dans le développement de la série Galaxy S ».
Sa carrière chez Samsung Electronics a débuté en 2011 en tant que responsable de l'équipe de R&D des produits innovants dans le secteur mobile, avant de devenir responsable de l'équipe de stratégie produit et de l'équipe de R&D des produits innovants dans le secteur mobile en 2014. Roh a ensuite occupé divers postes de direction dans la division mobile et est devenu directeur de la division MX en 2020, poste qu'il occupe toujours. Depuis qu'il a pris ses fonctions, Samsung affirme qu'il a réussi à « étendre l'écosystème Galaxy grâce au lancement de la Galaxy Tab, de la Galaxy Watch et d'autres produits ». Roh a lancé le premier téléphone doté d'une intelligence artificielle au monde avec la série Galaxy S24, qui a permis à Samsung de prendre rapidement la tête du marché des smartphones dotés d'une intelligence artificielle.
Ainsi, le co-PDG de Samsung, Tae-Moon Roh, a averti que la pénurie de mémoire informatique, un composant essentiel du matériel technologique, était « sans précédent » et qu'« aucune entreprise n'était à l'abri de son impact ». Dans une interview accordée à Reuters, le directeur de l'une des entreprises technologiques les plus cotées de Corée du Sud a déclaré que les répercussions sur le secteur du matériel grand public étaient « inévitables » et entraîneraient probablement une hausse des prix des téléviseurs, des appareils électroménagers et des smartphones.
Comme son nom l'indique, la mémoire est l'endroit où la technologie matérielle stocke les données ou les informations. La mémoire se présente traditionnellement sous deux formes : la mémoire volatile (généralement DRAM), un espace de stockage à court terme permettant aux informations d'être rapidement accessibles par le cerveau d'un ordinateur. Il existe également la mémoire non volatile (généralement la mémoire flash NAND, utilisée dans les disques SSD) qui offre un stockage à long terme.
Le prix actuel de la mémoire a été faussé par la demande massive des hyperscalers (entreprises telles qu'Alphabet, Meta, Oracle et autres) qui dépensent des milliards pour mettre en place des centres de données adaptés à l'ère de l'IA. Ces entreprises dynamiques, avec leurs énormes réserves de liquidités, bouleversent l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.
Malgré la gravité de la pénurie, les fabricants mondiaux de mémoire ont réorienté leur production vers la fabrication d'équipements informatiques haute performance (HPC). Le marché des DRAM est dominé par Samsung, ainsi que par ses concurrents SK Hynix et Micron. Signe des temps, ce dernier a annoncé en décembre qu'il allait fermer son activité grand public afin de répondre à la demande de l'industrie de l'IA, très gourmande en puces.
Cette décision a suscité la colère du secteur des ordinateurs personnels, qui a dû faire face à une flambée des prix. Il ne s'agit pas seulement de la mémoire à bande passante élevée, qui est optimale pour les centres de données. Le prix de la plupart des mémoires RAM DDR5 de dernière génération a plus que doublé ; même les mémoires RAM DDR4 de dernière génération ont suivi une trajectoire similaire. Et le marché des DRAM n'est pas le seul à avoir connu une explosion récente des prix.
Le stockage flash est également devenu un sujet brûlant. Le PDG de Phison, qui fournit des équipements pour les disques SSD, a souligné que les prix des mémoires flash NAND augmenteraient « jusqu'à 50, voire 75 % » à mesure que les hyperscalers se bousculeraient sur un marché de plus en plus tendu. Les actions des fabricants de solutions de stockage tels que Western Digital et Seagate ont figuré parmi les plus performantes de l'indice américain S&P 500 en 2025.
Cette annonce a soutenu les indices boursiers de référence en Corée du Sud et à Taïwan, dont une grande partie de l'économie repose sur la fabrication d'équipements informatiques sophistiqués. Ce matin, les indices boursiers de référence de Taïwan et de Corée ont atteint des niveaux records, soutenus par l'optimisme quant à l'impact positif de la pénurie sur des piliers tels que TSMC, Samsung, SK Hynix et d'autres.
Si cette révélation a contribué à soutenir les actions des géants des semi-conducteurs comme Samsung, la pénurie pourrait entraîner une récession technologique. Sans capacité supplémentaire pour soutenir la demande des consommateurs, les hyperscalers pourraient exercer une telle pression sur le marché que le prix des smartphones et des ordinateurs portables pourrait devoir augmenter pour compenser. Sinon, aux prix actuels, les consommateurs pourraient devoir se contenter de moins.
Ce qui vaut pour la large gamme de produits technologiques grand public de Samsung, comme le smartphone Samsung Galaxy, pourrait également être le cas pour l'iPhone d'Apple ou la gamme de téléphones Pixel de Google, ainsi que pour de nombreuses autres options disponibles sur le marché. Mais même dans ce cas, cela ne s'arrête pas là. Cela affecte tous les aspects de la vie technologique, et il n'y a peut-être pas de solution rapide en vue.
Selon IDC, la hausse des prix des modules de mémoire RAM pourrait entraîner une contraction du marché des PC pouvant atteindre 9 % en 2026, les fabricants répercutant cette hausse sur les clients. Même dans un scénario modéré, la firme d'analyse prévoit une baisse de près de 5 % des livraisons de PC, avec un impact plus important si les contraintes d'approvisionnement persistent. La capacité de production étant de plus en plus détournée vers les composants d'intelligence artificielle (IA) à forte marge, les appareils grand public traditionnels sont confrontés à une offre plus restreinte, à des prix plus élevés et à un ralentissement des cycles de remplacement. Le marché mondial des PC entre dans une période d'incertitude renouvelée.
Source : Interview accordée à Reuters
