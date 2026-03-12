Nick Wu, co-PDG d'Asus, qualifie le MacBook Neo de « choc » pour l'industrie des PC Windows, après qu'Apple ait annoncé le lancement du portable le plus abordable jamais conçu par la société

Apple a lancé le MacBook Neo, le positionnant comme l'ordinateur portable le plus abordable jamais conçu par la société. Selon les récentes déclarations du co-PDG d'Asus, S.Y. Hsu, les principaux acteurs du secteur discutent déjà de la manière de réagir à la dernière initiative d'Apple. Lors de la dernière conférence sur les résultats financiers de l'entreprise, Hsu a décrit le MacBook Neo et son prix agressif comme un véritable « choc » pour les fabricants de PC Windows.
Mac est une marque d'ordinateurs personnels conçus et commercialisés par Apple depuis 1984. Le nom est l'abréviation de Macintosh (son nom officiel jusqu'en 1999), en référence à la pomme McIntosh. La gamme de produits actuelle comprend les ordinateurs portables MacBook Neo, MacBook Air et MacBook Pro, ainsi que les ordinateurs de bureau iMac, Mac Mini, Mac Studio et Mac Pro. Les Mac sont actuellement vendus avec le système d'exploitation macOS d'Apple, basé sur UNIX, qui n'est pas concédé sous licence à d'autres fabricants et est exclusivement fourni avec les ordinateurs Mac. Ce système d'exploitation a remplacé le système d'exploitation Macintosh original d'Apple, qui a été tour à tour appelé System, Mac OS et Classic Mac OS.
Début mars 2026, Apple annonce son nouveau MacBook le moins cher jamais commercialisé. Le nouveau MacBook Neo d'Apple fonctionne avec une puce de la série A de classe iPhone, ce qui permet à la société de réduire considérablement son prix de départ tout en conservant un design léger et coloré. Avec un prix de départ de 599 dollars, le MacBook Neo représente la tentative d'Apple la plus claire à ce jour de concurrencer les Chromebooks et les ordinateurs portables Windows d'entrée de gamme.
Quelques jours seulement après que Cupertino ait dévoilé son dernier ordinateur portable, cette décision est déjà analysée dans toute l'industrie des PC. Les fabricants savent qu'ils devront réagir d'une manière ou d'une autre. Le moment ne pourrait toutefois être plus compliqué, car les pressions sur la chaîne d'approvisionnement en matière de mémoire et d'autres composants clés continuent de s'intensifier.
Apple a lancé le MacBook Neo, le positionnant comme l'ordinateur portable le plus abordable jamais conçu par la société. À partir de 600 dollars (ou 500 dollars pour les étudiants), cet appareil cible les utilisateurs à la recherche d'un ordinateur léger et agile. Son prix inhabituellement bas, selon les normes d'Apple, pourrait rapidement devenir une source de préoccupation pour l'ensemble de l'écosystème informatique.
Selon les récentes déclarations du co-PDG d'Asus, S.Y. Hsu, les principaux acteurs du secteur discutent déjà de la manière de réagir à la dernière initiative d'Apple. Lors de la dernière conférence sur les résultats financiers de l'entreprise, Hsu a décrit le MacBook Neo et son prix agressif comme un véritable « choc » pour les fabricants de PC Windows.
Jusqu'à présent, les fabricants de PC partaient largement du principe qu'Apple continuerait à fixer le prix de ses ordinateurs au-dessus de la plupart des systèmes concurrents. Un MacBook à prix abordable représente quelque chose de nouveau, a fait remarquer Hsu. Le dirigeant d'Asus a également laissé entendre que d'autres acteurs clés de l'écosystème PC, notamment les fournisseurs de processeurs et Microsoft, prennent cette nouvelle menace très au sérieux.
Si Apple parvient à convaincre suffisamment d'acheteurs d'opter pour l'un de ses appareils les plus abordables, les étudiants et les utilisateurs quotidiens pourraient finir par rester fidèles à l'écosystème de l'entreprise et passer à terme à des appareils plus coûteux. Selon Hsu, les initiés du secteur des PC débattent depuis au moins un an des rumeurs concernant un MacBook Neo.
Cet ordinateur présente certaines limitations matérielles, notamment une mémoire de 8 Go non extensible. Hsu affirme que le MacBook Neo est mieux adapté à une utilisation quotidienne plus légère, alors que de nombreux acheteurs d'ordinateurs portables grand public attendent toujours de leurs systèmes qu'ils puissent gérer des charges de travail plus exigeantes. Cependant, les premières comparaisons suggèrent que de nombreux ordinateurs portables Windows vendus dans la même gamme de prix que le Neo sont en réalité plus lents que l'appareil d'Apple.
Le nouveau MacBook est équipé de la puce A18 Pro d'Apple, le même processeur que celui utilisé dans l'iPhone 16 Pro, ce qui en fait un produit inhabituel sur le marché des ordinateurs portables. Dans l'ensemble, cependant, ses performances semblent alignées sur celles du SoC M1 d'Apple, qui reste étonnamment performant.
Dans le même temps, l'industrie informatique dans son ensemble est déjà confrontée à une autre contrainte majeure : l'approvisionnement en mémoire. Les analystes préviennent que les prix de détail des ordinateurs portables grand public pourraient augmenter jusqu'à 40 %. Asus a déjà confirmé que les prix de la mémoire ont doublé en un seul trimestre. « Il faudra encore un certain temps pour observer l'ampleur de l'impact que cela aura sur l'industrie des PC », a déclaré Hsu, ajoutant que « l'ensemble de l'écosystème des PC Windows va lancer des produits pour concurrencer Apple ».
Pendant ce temps, Microsoft mise tout sur l'IA et déploie des mises à jour de Windows 11 défectueuses, suscitant également un fort scepticisme quant à un éventuel Windows 12. Microsoft a même confirmé plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025. Ces bugs auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur. Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation.
Source : Nick Wu, directeur financier d'ASUS, selon une transcription de la conférence téléphonique sur les résultats publiée par Seeking Alpha
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
ASUS annonce une hausse des prix de ses produits, alors que la folie de la bulle IA exerce une pression croissante sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmentant les coûts des mémoires DRAM et NAND
Le marché des PC d'occasion gagne en maturité alors que la pénurie de mémoire provoquée par la demande de l'industrie de l'IA fait grimper les prix des appareils neufs de manière significative
La bulle IA alimente une pénurie de RAM qui fait grimper le prix de tout ce qui vous tient à cur : PC, consoles, téléphones, équipements médicaux, tracteurs agricoles, etc. et la situation empire
Vous avez lu gratuitement 943 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.