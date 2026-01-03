ASUS annonce une hausse des prix de ses produits, alors que la folie de la bulle IA exerce une pression croissante sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmentant les coûts des mémoires DRAM et NAND

ASUS a officiellement annoncé une hausse des prix de certains de ses produits. Le fabricant justifie cette décision par l'adoption rapide de l'intelligence artificielle (IA), qui exerce une pression à la hausse sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et entraîne une augmentation des coûts des composants, comme les DRAM et les NAND. Ces ajustements, qui font suite à des mesures similaires prises par d'autres fournisseurs de matériel informatique, entreront en vigueur le 5 janvier 2026.
ASUSTeK Computer Inc., opérant sous le nom d'Asus (stylisé ASUS), est un fabricant multinational taïwanais d'ordinateurs, de matériel téléphonique et d'appareils électroniques dont le siège social est situé dans le district de Beitou, à Taipei, à Taïwan. Ses produits comprennent des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des netbooks, des téléphones mobiles, des équipements réseau, des écrans, des routeurs Wi-Fi, des projecteurs, des cartes mères, des cartes graphiques, des supports de stockage optique, des produits multimédias, des périphériques, des appareils portables, des serveurs, des stations de travail et des tablettes PC. La société est également un fabricant d'équipements d'origine (OEM).
ASUS vient d'annoncer officiellement une hausse des prix de certains de ses produits, invoquant la hausse des coûts des mémoires DRAM et des SSD. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large qui touche l'ensemble de l'industrie du PC. Face à la pénurie de RAM provoquée par la demande liée à la « bulle IA », plusieurs constructeurs ont en effet déjà commencé à ajuster leurs tarifs. Lenovo aurait ainsi averti ses partenaires commerciaux que ses tarifs actuels expireraient début 2026, tandis que Dell envisagerait des augmentations pouvant atteindre 20 % dès la fin de l'année 2025.
ASUS, l'un des principaux fournisseurs proposant une large gamme de produits, a également annoncé officiellement qu'il allait augmenter les prix de certains de ses produits, en raison de l'essor forcé de l'IA. Dans son communiqué de presse, ASUS explique les raisons de cette décision et ce à quoi les consommateurs doivent s'attendre à partir de la semaine prochaine.
ASUS affirme que l'adoption rapide de l'IA exerce une pression à la hausse sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui entraîne une augmentation des coûts des composants tels que les DRAM et les NAND. Ce phénomène a commencé en octobre 2025, lorsqu'une hausse vertigineuse des prix de la RAM et des SSD a été constatée. De nombreux fabricants de matériel informatique, tels que Maingear et Framework, ont déjà annoncé des hausses de prix sur les systèmes équipés de RAM et de SSD. De même, ASUS augmentera également les prix de certaines de ses « combinaisons de produits » à compter du 5 janvier 2026.
Le 30 décembre dernier, ASUS a publié un communiqué concernant les ajustements des prix de ses produits en 2026. Cette annonce est présentée ci-dessous :
On peut aussi s'attendre à ce que les prix continuent d'augmenter à partir de maintenant, ce qui expliquerait pourquoi ASUS travaillerait à augmenter la production de cartes mères DDR4 dès le début de l'année 2026.
La récente décision d'ASUS s'inscrit dans un contexte de marché de plus en plus incertain. Selon IDC, la flambée des prix de la mémoire vive (RAM) pourrait entraîner une contraction du marché mondial des PC pouvant aller jusquà 9 % en 2026, même si les scénarios plus modérés tablent sur un recul de 5 %. À mesure que les capacités de production sont allouées en priorité aux composants IA à forte marge, le segment grand public est confronté à une offre plus limitée, à des prix en hausse et à un ralentissement des cycles de remplacement.
