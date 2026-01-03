IdentifiantMot de passe
ASUS annonce une hausse des prix de ses produits, alors que la folie de la bulle IA exerce une pression croissante sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmentant les coûts des mémoires DRAM et NAND

Le , par Anthony
15 commentaires

0PARTAGES

4  0 
ASUS a officiellement annoncé une hausse des prix de certains de ses produits. Le fabricant justifie cette décision par l'adoption rapide de l'intelligence artificielle (IA), qui exerce une pression à la hausse sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et entraîne une augmentation des coûts des composants, comme les DRAM et les NAND. Ces ajustements, qui font suite à des mesures similaires prises par d'autres fournisseurs de matériel informatique, entreront en vigueur le 5 janvier 2026.

ASUSTeK Computer Inc., opérant sous le nom d'Asus (stylisé ASUS), est un fabricant multinational taïwanais d'ordinateurs, de matériel téléphonique et d'appareils électroniques dont le siège social est situé dans le district de Beitou, à Taipei, à Taïwan. Ses produits comprennent des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des netbooks, des téléphones mobiles, des équipements réseau, des écrans, des routeurs Wi-Fi, des projecteurs, des cartes mères, des cartes graphiques, des supports de stockage optique, des produits multimédias, des périphériques, des appareils portables, des serveurs, des stations de travail et des tablettes PC. La société est également un fabricant d'équipements d'origine (OEM).

ASUS vient d'annoncer officiellement une hausse des prix de certains de ses produits, invoquant la hausse des coûts des mémoires DRAM et des SSD. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large qui touche l'ensemble de l'industrie du PC. Face à la pénurie de RAM provoquée par la demande liée à la « bulle IA », plusieurs constructeurs ont en effet déjà commencé à ajuster leurs tarifs. Lenovo aurait ainsi averti ses partenaires commerciaux que ses tarifs actuels expireraient début 2026, tandis que Dell envisagerait des augmentations pouvant atteindre 20 % dès la fin de l'année 2025.


ASUS, l'un des principaux fournisseurs proposant une large gamme de produits, a également annoncé officiellement qu'il allait augmenter les prix de certains de ses produits, en raison de l'essor forcé de l'IA. Dans son communiqué de presse, ASUS explique les raisons de cette décision et ce à quoi les consommateurs doivent s'attendre à partir de la semaine prochaine.

ASUS affirme que l'adoption rapide de l'IA exerce une pression à la hausse sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui entraîne une augmentation des coûts des composants tels que les DRAM et les NAND. Ce phénomène a commencé en octobre 2025, lorsqu'une hausse vertigineuse des prix de la RAM et des SSD a été constatée. De nombreux fabricants de matériel informatique, tels que Maingear et Framework, ont déjà annoncé des hausses de prix sur les systèmes équipés de RAM et de SSD. De même, ASUS augmentera également les prix de certaines de ses « combinaisons de produits » à compter du 5 janvier 2026.

Le 30 décembre dernier, ASUS a publié un communiqué concernant les ajustements des prix de ses produits en 2026. Cette annonce est présentée ci-dessous :

Citation Envoyé par ASUS

Chers partenaires et clients ASUS,

Nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance de longue date envers ASUS. Dans cette nouvelle ère de l'informatique basée sur l'IA, les entreprises sont confrontées à la fois à des opportunités et à des défis accrus en matière de planification opérationnelle. ASUS reste engagé dans des partenariats à long terme fondés sur des valeurs communes, s'efforçant de fournir des solutions informatiques avancées et fiables tout en grandissant aux côtés de ses partenaires.

À l'approche de la fin de l'année 2025, les marchés mondiaux des PC et des infrastructures informatiques connaissent une forte demande stimulée par les applications d'IA. Cependant, en raison des fluctuations structurelles de la chaîne d'approvisionnement mondiale, plusieurs composants clés subissent une pression importante sur les coûts, en particulier la mémoire (DRAM) et les composants de stockage (NAND / SSD). Ces changements découlent des ajustements dans l'allocation des capacités des fabricants mondiaux, de l'augmentation des investissements dans les processus de fabrication avancés et de l'expansion rapide de la demande en calcul IA, entraînant des changements structurels dans l'ensemble du secteur. L'impact se reflète progressivement dans la planification des systèmes et les structures de coûts globales, devenant une tendance inévitable dans le secteur.

Après avoir soigneusement évalué les conditions du marché, la stabilité de l'approvisionnement et les engagements en matière de qualité des produits, ASUS reste déterminé à fournir à ses clients une technologie et des capacités de R&D de pointe. En conséquence, ASUS prévoit de mettre en uvre des ajustements de prix stratégiques sur certains portefeuilles de produits à compter du 5 janvier 2026. Cette décision est une réponse nécessaire à la pression constante sur les coûts et à l'augmentation des coûts d'approvisionnement. Elle vise à garantir un approvisionnement stable, à maintenir la qualité des produits et les normes de service, et à continuer à soutenir l'écosystème au sens large.

Nous comprenons parfaitement que cet ajustement puisse avoir un impact sur les activités de nos partenaires, et nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre soutien. Les représentants commerciaux d'ASUS vous contacteront de manière proactive pour vous fournir des explications détaillées et vous aider à planifier des stratégies de réponse appropriées et des recommandations de configuration afin de minimiser l'impact. ASUS continuera à tirer parti de ses capacités mondiales en matière de fabrication et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires en tant que collaborateur commercial de confiance à long terme.

Une fois encore, merci pour votre confiance et votre soutien. Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration pendant cette période critique, afin de naviguer ensemble à travers les changements du marché et de créer un avenir mutuellement bénéfique.

Cordialement,

ASUS
ASUSTeK Computer Inc.
Directeur général, Systems Business Group
Joe Liao
Il semble donc que les systèmes pré-assemblés, les ordinateurs portables, les consoles de jeux portables et tout appareil équipé d'une mémoire DRAM et d'un disque SSD subiront une hausse de prix. Bien qu'ASUS n'ait pas explicitement nommé les produits concernés, il est également possible que les processeurs graphiques suivent la même tendance. Une augmentation des coûts des GPU par NVIDIA et AMD à partir de janvier 2026 a déjà été évoquée. Bien que les fournisseurs/partenaires AIB (Add In Board) aient le choix de décider quand les nouveaux ajustements de prix entreront en vigueur, une augmentation immédiate des prix des éditions GPU AIB également est attendue.

On peut aussi s'attendre à ce que les prix continuent d'augmenter à partir de maintenant, ce qui expliquerait pourquoi ASUS travaillerait à augmenter la production de cartes mères DDR4 dès le début de l'année 2026.

La récente décision d'ASUS s'inscrit dans un contexte de marché de plus en plus incertain. Selon IDC, la flambée des prix de la mémoire vive (RAM) pourrait entraîner une contraction du marché mondial des PC pouvant aller jusquà 9 % en 2026, même si les scénarios plus modérés tablent sur un recul de 5 %. À mesure que les capacités de production sont allouées en priorité aux composants IA à forte marge, le segment grand public est confronté à une offre plus limitée, à des prix en hausse et à un ralentissement des cycles de remplacement.

Source : ASUS

Et vous ?

Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous cette initiative d'ASUS crédible ou pertinente ?

15 commentaires
