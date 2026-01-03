ASUS annonce une hausse des prix de ses produits, alors que la folie de la bulle IA exerce une pression croissante sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmentant les coûts des mémoires DRAM et NAND

Envoyé par ASUS Envoyé par



Chers partenaires et clients ASUS,



Nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance de longue date envers ASUS. Dans cette nouvelle ère de l'informatique basée sur l'IA, les entreprises sont confrontées à la fois à des opportunités et à des défis accrus en matière de planification opérationnelle. ASUS reste engagé dans des partenariats à long terme fondés sur des valeurs communes, s'efforçant de fournir des solutions informatiques avancées et fiables tout en grandissant aux côtés de ses partenaires.



À l'approche de la fin de l'année 2025, les marchés mondiaux des PC et des infrastructures informatiques connaissent une forte demande stimulée par les applications d'IA. Cependant, en raison des fluctuations structurelles de la chaîne d'approvisionnement mondiale, plusieurs composants clés subissent une pression importante sur les coûts, en particulier la mémoire (DRAM) et les composants de stockage (NAND / SSD). Ces changements découlent des ajustements dans l'allocation des capacités des fabricants mondiaux, de l'augmentation des investissements dans les processus de fabrication avancés et de l'expansion rapide de la demande en calcul IA, entraînant des changements structurels dans l'ensemble du secteur. L'impact se reflète progressivement dans la planification des systèmes et les structures de coûts globales, devenant une tendance inévitable dans le secteur.



Après avoir soigneusement évalué les conditions du marché, la stabilité de l'approvisionnement et les engagements en matière de qualité des produits, ASUS reste déterminé à fournir à ses clients une technologie et des capacités de R&D de pointe. En conséquence, ASUS prévoit de mettre en uvre des ajustements de prix stratégiques sur certains portefeuilles de produits à compter du 5 janvier 2026. Cette décision est une réponse nécessaire à la pression constante sur les coûts et à l'augmentation des coûts d'approvisionnement. Elle vise à garantir un approvisionnement stable, à maintenir la qualité des produits et les normes de service, et à continuer à soutenir l'écosystème au sens large.



Nous comprenons parfaitement que cet ajustement puisse avoir un impact sur les activités de nos partenaires, et nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre soutien. Les représentants commerciaux d'ASUS vous contacteront de manière proactive pour vous fournir des explications détaillées et vous aider à planifier des stratégies de réponse appropriées et des recommandations de configuration afin de minimiser l'impact. ASUS continuera à tirer parti de ses capacités mondiales en matière de fabrication et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires en tant que collaborateur commercial de confiance à long terme.



Une fois encore, merci pour votre confiance et votre soutien. Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration pendant cette période critique, afin de naviguer ensemble à travers les changements du marché et de créer un avenir mutuellement bénéfique.



Cordialement,



ASUS

ASUSTeK Computer Inc.

Directeur général, Systems Business Group

Joe Liao

