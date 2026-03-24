Les prix des SSD SanDisk dans l'Apple Store ont atteint des sommets astronomiques et il n'y aura bientôt plus rien en stock, en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement créé par l'infernale bulle IA

Apple a discrètement mis à jour les prix des disques de stockage externes sur son site web et dans ses magasins, et les hausses sont choquantes. Un SSD SanDisk de 4 To qui coûtait auparavant environ 500 $ est désormais proposé à 1 200 $. La version 1 To est passée de 120 $ à 360 $, soit une hausse de 200 %. Au-delà des prix, la disponibilité est devenue un casse-tête à part entière. Les SSD externes sur le site web d'Apple sont pratiquement en rupture de stock. La cause profonde n'a rien de mystérieux : le développement des infrastructures d'IA.
Un disque SSD (Solid-State Drive) est un type de périphérique de stockage à semi-conducteurs qui utilise des circuits intégrés pour stocker des données de manière permanente. Les SSD s'appuient sur une mémoire non volatile, généralement de type NAND flash, pour stocker les données dans des cellules de mémoire. Contrairement aux disques durs traditionnels (HDD), les SSD ne comportent aucune pièce mobile, ce qui leur permet d'offrir des vitesses d'accès aux données plus rapides, une latence réduite, une meilleure résistance aux chocs physiques, une consommation d'énergie moindre et un fonctionnement silencieux.
Début 2026, le fournisseur de solutions de stockage HPC et IA VDURA a affirmé que l'écart de prix entre les SSD et les disques durs HDD se creuse, car les prix des mémoires flash augmentent plus rapidement que ceux des disques durs HDD. VDURA affirme que les SSD d'entreprise sont désormais 16 fois plus chers que les disques durs HDD. VDURA estime qu'il s'agit d'un changement critique du marché, particulièrement marqué dans les environnements IA, HPC et à forte intensité de données. Un rapport qui confirme que lessor de lIA accapare une grande part de la production mondiale de mémoires.
Si vous avez donc repoussé l'achat d'un disque dur externe, la fenêtre pour en obtenir un à un prix raisonnable est peut-être déjà fermée. Récemment, Apple a discrètement mis à jour les prix des disques de stockage externes sur son site web et dans ses magasins, et les hausses sont choquantes. Un SSD SanDisk de 4 To qui coûtait auparavant environ 500 $ est désormais proposé à 1 200 $. La version 1 To est passée de 120 $ à 360 $, soit une hausse de 200 %.
Mark Gurman a été le premier à signaler ces changements dans sa newsletter Bloomberg Power On ce week-end, précisant que ce sont les fournisseurs, et non Apple, qui fixent ces prix. Mais cela n'est guère réconfortant si vous êtes un monteur vidéo ou un photographe qui a besoin de téraoctets de sauvegarde locale dans des délais serrés.
La cause profonde n'a rien de mystérieux. Le développement des infrastructures d'IA pensez au projet Stargate d'OpenAI et aux centres de données hyperscale similaires a créé une énorme demande en DRAM et en mémoire flash NAND. Les fabricants de semi-conducteurs ont réagi en donnant la priorité aux puces d'entreprise à forte marge, laissant les SSD grand public en pénurie. Les disques durs mécaniques en font également les frais : les prix avaient déjà augmenté de 46 % entre septembre 2025 et janvier 2026, selon un rapport.
Apple a déjà augmenté les prix du MacBook Air et du MacBook Pro de 100 dollars chacun au début du mois pour la même raison. Les disques externes ne sont que le prochain domino à tomber. Au-delà des prix, la disponibilité est devenue un casse-tête à part entière. Les SSD externes sur le site web d'Apple sont pratiquement en rupture de stock. Les clients qui parviennent à en trouver se rendent pour la plupart dans des Apple Store physiques et y paient des prix gonflés.
Amazon et Best Buy font état d'une situation similaire : stocks limités, coûts élevés, sans perspective de stabilisation. La situation ne fera probablement qu'empirer d'ici la fin de l'année 2026. Pour l'instant, à moins que vous n'ayez un besoin urgent de capacité de stockage, le stockage dans le cloud est l'option la moins douloureuse.
Si lindustrie technologique a déjà anticipé un choc majeur lié à la pénurie de mémoire, la situation empire. Le prix de la mémoire a triplé, quadruplé, voire sextuplé selon le type de puce, tout cela parce que les entreprises spécialisées dans l'IA en font la chasse. Selon un rapport, le déficit de l'offre pourrait sétendre sur une décennie et provoquer la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières. Les consommateurs ne sont pas épargnés : le prix du matériel neuf commence à grimper. Cette hausse de prix affectera durablement tout ce qui contient de la mémoire, notamment les ordinateurs, les consoles de jeu, les tracteurs agricoles, les équipements médicaux, etc.
Source : Mark Gurman sur Bloomberg
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