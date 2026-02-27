HP admet que la crise de la RAM causée par l'infâme bulle de l'IA s'est tellement aggravée que le coût de la mémoire a doublé et représente désormais 35 % du coût de ses PC

HP Inc. a révélé que la flambée des prix de la mémoire, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA), était en train de remodeler le marché des PC, la RAM représentant désormais 35 % du coût de ses PC, contre 15 à 18 % au trimestre précédent. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2026, la directrice financière, Karen Parkhill, a indiqué que les coûts de la mémoire avaient doublé de manière successive et continueraient d'augmenter, exerçant ainsi une pression sur les marges du fabricant. Pour faire face à cette situation, la société a conclu des accords d'approvisionnement à long terme, diversifié ses fournisseurs et augmenté ses prix de manière ciblée, même si les ventes de PC IA et l'adoption de Windows 11 ont fait grimper ses revenus.
HP Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie. Elle développe des ordinateurs personnels (PC), des imprimantes et des fournitures connexes, ainsi que des services d'impression 3D. Elle est le deuxième plus grand vendeur mondial d'ordinateurs personnels en termes de ventes unitaires, derrière Lenovo et devant Dell, en 2024.
Ces révélations sinscrivent dans un contexte de déséquilibre du marché des composants, provoqué par lintensification des investissements dans lIA. Depuis plusieurs mois, la bulle de l'IA alimente une pénurie de RAM, ce qui fait grimper le prix des PC, des consoles, des smartphones et d'autres matériels neufs contenant de la mémoire. Les fabricants de puces ont en effet orienté leurs capacités de production vers les centres de données et les accélérateurs d'IA, réduisant ainsi la disponibilité pour les autres segments.
Récemment, HP Inc. a révélé que la mémoire (ou RAM) représente désormais 35 % du coût des matériaux nécessaires à la fabrication d'un PC, contre 15 à 18 % au trimestre dernier. L'un des plus grands fabricants de PC au monde a déclaré qu'il s'attendait à ce que la part de la RAM augmente tout au long de l'année. Lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2026 de la société, la directrice financière Karen Parkhill a dévoilé les chiffres, indiquant que la société s'attendait à ce que ses marges bénéficiaires d'exploitation des systèmes personnels (PSOP) soient inférieures à la fourchette à long terme.
« Nous avons constaté une augmentation d'environ 100 % des coûts de la mémoire, et nous prévoyons une nouvelle hausse au cours de l'exercice fiscal. Pour être plus précis, nous avons indiqué au trimestre dernier que les coûts liés à la mémoire et au stockage représentaient environ 15 à 18 % du coût des composants de nos PC. Nous estimons désormais que ce chiffre atteindra environ 35 % pour l'année », a déclaré Karen Parkhill.
« Comme nous l'avons dit, nous prévoyons que l'impact sera le plus important au second semestre. C'est pourquoi nous avons également déclaré que nous nous attendons désormais à ce que nos marges PSOP soient inférieures à notre fourchette à long terme pour le reste de l'année. Cela dit, nous travaillons d'arrache-pied pour atténuer ces difficultés. Nous avons mis en place une combinaison de mesures visant à réduire les coûts des produits, de mesures visant à réduire les coûts à l'échelle de l'entreprise et d'augmentations de prix afin de nous aider à récupérer l'intégralité de cet impact au fil du temps », a-t-elle ajouté.
Le PDG par intérim Bruce Broussard affirme que la société a conclu des contrats d'approvisionnement à long terme
Malgré la situation, le PDG par intérim de la société, Bruce Broussard, a brossé un tableau positif, affirmant que la société avait conclu des contrats d'approvisionnement à long terme pour l'année et également « qualifié de nouveaux fournisseurs, constitué des stocks stratégiques pour les plateformes clés et réduit de moitié le temps nécessaire pour qualifier de nouveaux matériaux afin d'accélérer les changements de configuration de nos produits ».
La société « configure également ses produits et façonne la demande afin d'aligner son offre sur les besoins de ses clients » et « prend des mesures tarifaires ciblées pour compenser l'impact résiduel sur les coûts, en étroite collaboration avec ses distributeurs et ses clients directs ». Cela signifie essentiellement que HP constitue un stock de pièces clés afin d'éviter les pénuries, et laisse entrevoir certaines hausses de prix pour les clients afin de compenser le coût élevé de la mémoire.
Bruce Broussard a également souligné que la société avait élargi son approvisionnement à moindre coût à l'ensemble de notre panier de produits de base, réduisant ainsi les coûts logistiques grâce à des processus de planification agiles de bout en bout.
La société a déclaré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars pour sa division systèmes personnels, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. De plus, les consommateurs ont acheté 14 % de PC en plus par rapport à l'année précédente, ce qui a entraîné une augmentation de 16 % du chiffre d'affaires. Selon Ketan Patel, président de HP Inc pour les systèmes personnels, l'adoption de Windows 11 a stimulé les ventes de PC, et 35 % des PC vendus par HP sont désormais des PC IA.
« Les modèles locaux sur les PC IA ont commencé à porter leurs fruits, avec de plus en plus d'éditeurs de logiciels indépendants qui développent des applications utilisant l'IA localement et plus efficacement que jamais », a-t-il déclaré.
Alors que la crise de la mémoire entraîne une hausse persistante du coût des PC, ses effets se répercutent désormais sur la structure même du marché. Les ventes de PC d'occasion ont augmenté dans plusieurs grands pays européens, avec une hausse de 7 % au quatrième trimestre civil, selon les données compilées par l'analyste de marché Context. En outre, la contrainte d'approvisionnement ne concerne plus uniquement sur la mémoire vive : Western Digital a indiqué que ses stocks de disques durs étaient déjà intégralement alloués pour l'année 2026, en raison des achats massifs des opérateurs de centres de données d'IA. Cette dynamique a renforcé la pression sur lensemble de lécosystème matériel.
Source : HP
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Selon vous, la décision de HP d'augmenter le coût de ses produits en raison de la pénurie de RAM est-elle pertinente et cohérente ?
Voir aussi :
Le marché des PC pourrait reculer jusqu'à 9 % en 2026 à cause de la flambée du prix des RAM, les prévisions modérées tablant sur une chute de 5 % alors que le marché subit les pénuries liées à l'IA, selon IDC
La pénurie de RAM n'épargne personne : la bulle de l'IA accapare désormais la mémoire après avoir provoqué la hausse de la consommation d'eau et d'énergie des centres de données, malgré l'absence de profits
La pénurie de RAM provoquée par la folie de la bulle IA pourrait entraîner la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières admet un dirigeant du secteur de la mémoire
L'IA assèche le marché du matériel informatique : quand RAM, GPU et stockage deviennent des ressources sous tension permanente. Les prix des disques durs ont augmenté en moyenne de 46 % depuis septembre
Vous avez lu gratuitement 912 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.