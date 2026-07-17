Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taiwan Semiconductor ou TSMC) est une multinationale taïwanaise spécialisée dans la conception et la fabrication à façon de semi-conducteurs. Basée au Parc scientifique de Hsinchu, elle figure parmi les plus grandes entreprises non américaines au monde en termes de capitalisation boursière. Elle détient une position dominante sur le marché de la fonderie de semi-conducteurs, avec environ 70 % de parts de marché mondiales.
En tant que premier fabricant spécialisé dans la production de puces en sous-traitance, elle est le principal fournisseur de Nvidia, Apple, Broadcom et Qualcomm. L'entreprise a connu une croissance rapide grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et à son rôle essentiel dans la création des puces de pointe nécessaires à l'IA. Son rôle de goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement suscite des inquiétudes quant au fait qu'une perturbation pourrait entraîner une nouvelle pénurie mondiale de puces.
En mars 2025, le géant taïwanais des puces TSMC a annoncé qu'il allait investir 100 milliards de dollars pour construire cinq nouvelles usines en Arizona, aux États-Unis, alors que Donald Trump menaçait d'imposer des droits de douane. Trump a déclaré que les projets de TSMC créeraient "plusieurs milliers" d'emplois bien rémunérés et a qualifié la production de puces d'IA aux États-Unis de "question de sécurité économique" pour le pays. "Les puces d'IA les plus puissantes du monde seront fabriquées ici même, en Amérique", a déclaré Trump
Une année plus tard, TSMC a enregistré un résultat net de 21,95 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 77,4 % par rapport à la même période de l'année précédente et un record pour le cinquième trimestre consécutif. Son PDG, Wei, a également annoncé un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars en Arizona, portant ainsi le montant total des dépenses engagées par TSMC dans cet État à 265 milliards de dollars.
Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 40,20 milliards de dollars, soit une hausse de 36 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces résultats ont dépassé les attentes de Wall Street. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 39,25 milliards de dollars et un résultat net de 19,65 milliards de dollars. Pour 2026, TSMC a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement, les portant à une fourchette comprise entre 60 et 64 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 52 à 56 milliards de dollars, a indiqué la société. TSMC a également précisé que le total des dépenses d'investissement sur les trois prochaines années dépasserait celui des trois années précédentes.
Concernant l'investissement en Arizona, Wei a déclaré que les fonds seraient consacrés à la construction de nouvelles usines de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs capables d'assurer une production en série à 2 nanomètres, ainsi qu'à des installations d'encapsulation de pointe. Il a indiqué qu'environ quatre usines supplémentaires pourraient à terme y être construites, en plus des huit déjà annoncées ou en cours de construction, tout en précisant que le calendrier dépendrait de l'évolution des conditions du marché. « Nous pensons que cet investissement contribuera à favoriser davantage le développement de l'écosystème américain des semi-conducteurs, à renforcer la chaîne d'approvisionnement et à soutenir la création d'un nombre croissant d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés aux États-Unis », a déclaré Wei.
Pour le troisième trimestre, TSMC prévoit un chiffre d'affaires compris entre 44,6 et 45,8 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle de 56 % à 58 %, a indiqué la société. Wendell Huang, vice-président senior et directeur financier, a déclaré que la demande en technologies de fabrication de pointe, notamment la forte montée en puissance de la production en 2 nanomètres, soutiendrait les performances au cours de cette période. Les puces fabriquées selon des procédés de 7 nanomètres ou moins ont représenté 77 % du chiffre d'affaires total lié aux plaquettes au cours du trimestre. Le procédé de 5 nanomètres s'est classé en tête de toutes les technologies de fabrication avec une part de 33 %, suivi de près par celui de 3 nanomètres, à 30 %.
Comme l'a annoncé TSMC, le chiffre d'affaires s'est élevé à 13,75 milliards de dollars, soit une hausse de 67,9 % par rapport à l'année précédente et le chiffre d'affaires mensuel le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Ce résultat a propulsé le chiffre d'affaires du deuxième trimestre au sommet de la fourchette prévue par TSMC. Par type de marché, le calcul haute performance catégorie qui inclut les puces d'IA a généré 66 % du chiffre d'affaires du deuxième trimestre, tandis que les smartphones y ont contribué à hauteur de 22 %, a indiqué l'entreprise.
Les résultats de TSMC ne sont pas un hasard, mais sont dûs à la forte demande de puce pour l'IA. Ce n'est pas le seul domaine impacté par l'IA : lessor de lIA accapare une grande part de la production mondiale de mémoires. Cette situation a provoqué une pénurie et perturbe les autres marchés (smartphones, objets connectés, consoles, PC...). De nouvelles prévisions indiquent que les centres de données consommeront 70 % des puces mémoire fabriquées en 2026 et que la pénurie de RAM durera au moins jusqu'en 2029, car la capacité mondiale de production de RAM en 2028, qui n'a même pas encore été fabriquée, est déjà vendue. Les prix de la DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025, ce qui suggère que les consommateurs pourraient faire face à des prix encore plus insensés d'ici à 2030.
Source : TSMC
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