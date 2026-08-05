Trois grands fabricants d'ordinateurs, HP, Asus et Acer, auraient commencé à utiliser des puces chinoises pour lutter contre la pénurie de mémoire provoquée par la bulle de l'IA

Ce recours à des fournisseurs chinois de semi-conducteurs s'inscrit dans une crise plus large du marché de la mémoire, alimentée par l'explosion des investissements dans l'IA. Les analystes estiment que les centres de données IA absorberont 70 % de la production mondiale de puces mémoire en 2026, au détriment des marchés des PC, des smartphones, des consoles de jeux vidéo et des objets connectés. Cette pression devrait prolonger la pénurie de RAM jusqu'en 2029, car la capacité de production prévue pour 2028 est déjà entièrement réservée.
ChangXin Memory Technologies (CXMT) est un fabricant chinois de semi-conducteurs dont le siège social est situé à Hefei, dans la province de l'Anhui, spécialisé dans la production de mémoires DRAM. En 2020, CXMT fabriquait des mémoires LPDDR4 et DDR4 selon un procédé de 19 nm, avec une capacité de 40 000 wafers par mois. Fin 2025, l'entreprise produisait 720 000 wafers par trimestre. En 2026, elle est devenue le premier fabricant de DRAM en Chine et le quatrième au monde.
Selon un article publié par Nikkei Asia, HP, Asus et Acer, auraient commencé à s'approvisionner en puces mémoire auprès du fabricant chinois de semi-conducteurs ChangXin Memory Technologies (CXMT) afin de faire face à la grave pénurie mondiale de mémoire provoquée par l'essor de l'expansion des infrastructures d'IA.
Ces trois grands fabricants dordinateurs auraient achevé, en début dannée, les tests de qualification des puces de mémoire vive dynamique (DRAM) de CXMT et auraient commencé à les intégrer dans certains modèles dordinateurs portables dentrée de gamme commercialisés hors des États-Unis.
Bien que le volume actuel des commandes reste faible, cette adoption marque une avancée significative pour CXMT, alors que les fabricants traditionnels d'ordinateurs et de smartphones se bousculent pour s'approvisionner en composants matériels.
L'essor de l'IA provoque une pénurie mondiale de mémoire
La pénurie de semi-conducteurs résulte des investissements massifs réalisés dans les infrastructures d'IA. Les principaux fournisseurs mondiaux de mémoires, à savoir Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology, ont réorienté une grande partie de leurs capacités de production vers la mémoire à large bande passante (HBM), un produit à forte marge destiné aux serveurs d'IA.
Ce revirement a entraîné une pénurie de DRAM standard utilisées dans l'électronique grand public, contraignant les fabricants d'appareils à augmenter leurs prix, à revoir leurs spécifications à la baisse ou à se tourner vers d'autres fournisseurs.
Les défis liés à l'approvisionnement auprès de CXMT
S'approvisionner auprès de CXMT présente des complexités géopolitiques et commerciales pour les marques mondiales d'ordinateurs. Le rapport de Nikkei Asia indique que cela s'explique par trois raisons. La première est que, puisque Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent plus de 90 % du marché mondial de la DRAM, les fabricants d'ordinateurs craignent que le transfert de commandes vers CXMT ne mette à rude épreuve leurs relations avec leurs principaux fournisseurs sur un marché tendu.
D'autre part, CXMT figure sur une liste établie par le ministère américain de la Guerre répertoriant les entreprises soupçonnées d'entretenir des liens avec l'armée chinoise, ce qui rend l'approvisionnement en composants délicat pour les entreprises américaines, bien que CXMT nie ces allégations et ne fasse pas l'objet d'une interdiction totale de commerce.
Finalement, CXMT réserve une grande partie de sa production aux géants technologiques chinois tels que Huawei, Tencent et Alibaba, ne laissant qu'une part limitée aux fabricants internationaux d'ordinateurs personnels.
En évoquant les stratégies relatives à la chaîne d'approvisionnement, Acer aurait déclaré que, bien qu'elle ne commente pas ses relations spécifiques avec ses fournisseurs, elle entretient des contacts avec plusieurs fabricants internationaux afin de gérer de manière dynamique les coûts des composants et de renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement.
L'essor de l'IA bouleverse non seulement les chaînes d'approvisionnement en mémoire, mais assèche également le marché du matériel informatique, faisant de la RAM, des GPU et du stockage des ressources sous tension permanente. Depuis septembre 2025, les prix des disques durs ont augmenté en moyenne de 46 %, tandis que les pénuries de mémoire, la hausse des coûts de stockage et les difficultés d'approvisionnement se multiplient. La RTX 5070 Ti est l'un des symboles de cette dérive du marché : malgré son lancement et sa large couverture médiatique, la carte graphique est quasiment introuvable en magasin. En 2026, l'IA ne se contente plus de tirer la demande vers le haut ; elle assèche littéralement le marché grand public, rendant certains produits presque théoriques.
Source : Nikkei Asia
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