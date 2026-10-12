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Les livraisons mondiales d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ont fortement reculé au troisième trimestre 2026, une baisse annuelle de 21 %

Le , par Jade Emy
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La dernière étude d'Omdia montre que les livraisons mondiales d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ont fortement baissé au troisième trimestre 2026, reculant de 21,2 % en glissement annuel pour s'établir à 58,1 millions d'unités. Les difficultés liées à la chaîne dapprovisionnement se sont intensifiées ces derniers mois. Outre la hausse continue des prix de la mémoire et du stockage, les pénuries de processeurs, de cartes graphiques et de nombreux composants intégrés ont compliqué la gestion de la chaîne dapprovisionnement et des stocks pour les fabricants de PC.

Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. Mais derrière ces symptômes multiples, un cas avait cristallisé toutes les dérives actuelles du marché : celui de la RTX 5070 Ti. En janvier 2026, la carte graphique était annoncée, testée, commentée, mais pratiquement absente des étals, elle incarnait un basculement profond. En 2026, lintelligence artificielle (IA) ne se contente plus de tirer la demande vers le haut : elle assèche littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques.

La dernière étude d'Omdia montre que les livraisons mondiales d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ont fortement baissé au troisième trimestre 2026, reculant de 21,2 % en glissement annuel pour s'établir à 58,1 millions d'unités. Les livraisons dordinateurs de bureau (y compris les stations de travail de bureau) ont chuté de 23,5 % pour sétablir à 11,7 millions dunités, tandis que celles dordinateurs portables (y compris les stations de travail mobiles) ont reculé de 20,6 % pour atteindre 46,4 millions dunités.


« Après une activité soutenue danticipation des ventes qui a soutenu le marché des PC au premier semestre, cette forte baisse des volumes dexpéditions nest pas une surprise », a déclaré Ishan Dutt, directeur de recherche chez Omdia. « Lampleur de ce recul correspond à ce que le secteur avait laissé entrevoir tout au long du dernier cycle de résultats, les principaux équipementiers prévoyant des baisses à deux chiffres des volumes au second semestre et les détaillants faisant état de hausses à deux chiffres des prix de vente moyens (ASP) parallèlement à une baisse des ventes. »

« Limpact de la hausse des coûts des composants en amont sest désormais pleinement répercuté sur les prix du marché final, ce à quoi les consommateurs et les décideurs informatiques ont réagi en conséquence. Du côté de loffre, les fabricants et leurs partenaires ODM ont commencé à réduire leur production au troisième trimestre, tandis que les partenaires de distribution continuaient à écouler des niveaux de stocks élevés. »


Les difficultés liées à la chaîne dapprovisionnement se sont intensifiées ces derniers mois. Outre la hausse continue des prix de la mémoire et du stockage, les pénuries de processeurs, de cartes graphiques et de nombreux composants intégrés ont compliqué la gestion de la chaîne dapprovisionnement et des stocks pour les fabricants de PC. Omdia prévoit un recul de 24 % du marché des PC en glissement annuel au 4e trimestre 2026, suivi dune nouvelle baisse de 7 % pour lensemble de lannée 2027.

« La part des coûts liés à la DRAM et aux SSD dans les PC a fortement augmenté, passant dun niveau habituel denviron 15 % à près de 40 %, avec des hausses de prix qui ont plus que quadruplé », a déclaré Ben Yeh, analyste principal chez Omdia. « Bien que les fabricants de PC aient relevé leurs prix à plusieurs reprises au cours des derniers trimestres, ces hausses nont pas encore pleinement compensé limpact. Ces pressions devraient persister, et le recul actuel pourrait bien nêtre que le début dun nouveau cycle baissier. »


Bien que la plupart des principaux fabricants aient enregistré des baisses à deux chiffres au 3e trimestre 2026, le classement est resté globalement inchangé, tant dun trimestre à lautre quen glissement annuel. Lenovo a conservé la première place, avec 14,9 millions dunités livrées et une part de marché de 26 %. HP a enregistré la plus forte baisse parmi les principaux fabricants, avec 31 %, se classant deuxième avec 10,3 millions dunités livrées. Sa part de marché est tombée à 18 %, soit près de trois points de pourcentage de moins quun an auparavant.

Dell sest maintenu à la troisième place, avec 7,6 millions dunités livrées, représentant 13 % du marché. Apple a conservé la quatrième place, avec des livraisons de 6,8 millions dunités, en baisse de 11 % par rapport à lannée précédente. Cependant, la marque a gagné plus dun point de pourcentage de part de marché, son positionnement haut de gamme ayant permis de limiter limpact de la hausse des prix. Asus complète le top 5, enregistrant la plus faible baisse parmi les principaux fabricants, avec des livraisons de 5,4 millions dunités et une part de marché en progression à 9,3 % par rapport à lannée précédente.

L'essor fulgurant des centres de données dédiés à l'IA a provoqué une pénurie critique de processeurs. Cette demande insatiable de la part des Big Tech entraîne des délais de livraison prolongés et une hausse significative des prix pour les fabricants d'ordinateurs personnels et de serveurs. Ce déséquilibre accentue les tensions déjà existantes sur le marché de la mémoire vive et du stockage. Les prix des processeurs Intel pourraient augmenter de 10 %, alors que les prix des SSD subissent une flambée. Cette situation pèse lourdement sur les consommateurs, rendant les ordinateurs portables d'entrée de gamme de plus en plus rares et coûteux.

Source : Omdia

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