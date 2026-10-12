Les livraisons mondiales d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ont fortement reculé au troisième trimestre 2026, une baisse annuelle de 21 %

Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. Mais derrière ces symptômes multiples, un cas avait cristallisé toutes les dérives actuelles du marché : celui de la RTX 5070 Ti. En janvier 2026, la carte graphique était annoncée, testée, commentée, mais pratiquement absente des étals, elle incarnait un basculement profond. En 2026, lintelligence artificielle (IA) ne se contente plus de tirer la demande vers le haut : elle assèche littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques.
La dernière étude d'Omdia montre que les livraisons mondiales d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ont fortement baissé au troisième trimestre 2026, reculant de 21,2 % en glissement annuel pour s'établir à 58,1 millions d'unités. Les livraisons dordinateurs de bureau (y compris les stations de travail de bureau) ont chuté de 23,5 % pour sétablir à 11,7 millions dunités, tandis que celles dordinateurs portables (y compris les stations de travail mobiles) ont reculé de 20,6 % pour atteindre 46,4 millions dunités.
« Après une activité soutenue danticipation des ventes qui a soutenu le marché des PC au premier semestre, cette forte baisse des volumes dexpéditions nest pas une surprise », a déclaré Ishan Dutt, directeur de recherche chez Omdia. « Lampleur de ce recul correspond à ce que le secteur avait laissé entrevoir tout au long du dernier cycle de résultats, les principaux équipementiers prévoyant des baisses à deux chiffres des volumes au second semestre et les détaillants faisant état de hausses à deux chiffres des prix de vente moyens (ASP) parallèlement à une baisse des ventes. »
« Limpact de la hausse des coûts des composants en amont sest désormais pleinement répercuté sur les prix du marché final, ce à quoi les consommateurs et les décideurs informatiques ont réagi en conséquence. Du côté de loffre, les fabricants et leurs partenaires ODM ont commencé à réduire leur production au troisième trimestre, tandis que les partenaires de distribution continuaient à écouler des niveaux de stocks élevés. »
Les difficultés liées à la chaîne dapprovisionnement se sont intensifiées ces derniers mois. Outre la hausse continue des prix de la mémoire et du stockage, les pénuries de processeurs, de cartes graphiques et de nombreux composants intégrés ont compliqué la gestion de la chaîne dapprovisionnement et des stocks pour les fabricants de PC. Omdia prévoit un recul de 24 % du marché des PC en glissement annuel au 4e trimestre 2026, suivi dune nouvelle baisse de 7 % pour lensemble de lannée 2027.
« La part des coûts liés à la DRAM et aux SSD dans les PC a fortement augmenté, passant dun niveau habituel denviron 15 % à près de 40 %, avec des hausses de prix qui ont plus que quadruplé », a déclaré Ben Yeh, analyste principal chez Omdia. « Bien que les fabricants de PC aient relevé leurs prix à plusieurs reprises au cours des derniers trimestres, ces hausses nont pas encore pleinement compensé limpact. Ces pressions devraient persister, et le recul actuel pourrait bien nêtre que le début dun nouveau cycle baissier. »
Bien que la plupart des principaux fabricants aient enregistré des baisses à deux chiffres au 3e trimestre 2026, le classement est resté globalement inchangé, tant dun trimestre à lautre quen glissement annuel. Lenovo a conservé la première place, avec 14,9 millions dunités livrées et une part de marché de 26 %. HP a enregistré la plus forte baisse parmi les principaux fabricants, avec 31 %, se classant deuxième avec 10,3 millions dunités livrées. Sa part de marché est tombée à 18 %, soit près de trois points de pourcentage de moins quun an auparavant.
Dell sest maintenu à la troisième place, avec 7,6 millions dunités livrées, représentant 13 % du marché. Apple a conservé la quatrième place, avec des livraisons de 6,8 millions dunités, en baisse de 11 % par rapport à lannée précédente. Cependant, la marque a gagné plus dun point de pourcentage de part de marché, son positionnement haut de gamme ayant permis de limiter limpact de la hausse des prix. Asus complète le top 5, enregistrant la plus faible baisse parmi les principaux fabricants, avec des livraisons de 5,4 millions dunités et une part de marché en progression à 9,3 % par rapport à lannée précédente.
L'essor fulgurant des centres de données dédiés à l'IA a provoqué une pénurie critique de processeurs. Cette demande insatiable de la part des Big Tech entraîne des délais de livraison prolongés et une hausse significative des prix pour les fabricants d'ordinateurs personnels et de serveurs. Ce déséquilibre accentue les tensions déjà existantes sur le marché de la mémoire vive et du stockage. Les prix des processeurs Intel pourraient augmenter de 10 %, alors que les prix des SSD subissent une flambée. Cette situation pèse lourdement sur les consommateurs, rendant les ordinateurs portables d'entrée de gamme de plus en plus rares et coûteux.
Source : Omdia
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