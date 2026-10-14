Lessor de lIA accapare une grande part de la production mondiale de mémoires. Cette situation a provoqué une pénurie et perturbe les autres marchés (smartphones, objets connectés, consoles, PC...). Des prévisions au début d'année ont indiqué que les centres de données consommeront 70 % des puces mémoire fabriquées en 2026 et que la pénurie de RAM durera au moins jusqu'en 2029, car la capacité mondiale de production de RAM en 2028, qui n'a même pas encore été fabriquée, est déjà vendue. Les prix de la DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025, ce qui suggère que les consommateurs pourraient faire face à des prix encore plus insensés d'ici à 2030.
Dans ce contexte, les actions mondiales du secteur des semi-conducteurs sest récemment effondré après que la société chinoise CXMT a dévoilé ses projets de DRAM de nouvelle génération. ChangXin Memory Technologies (CXMT) est un fabricant chinois de dispositifs intégrés à semi-conducteurs dont le siège social est situé à Hefei, dans la province de lAnhui, spécialisé dans la production de mémoires DRAM. Fin 2025, l'entreprise produisait 720 000 plaquettes par trimestre. En 2026, elle est devenue le premier fabricant chinois et le quatrième fabricant mondial de DRAM.
Les actions mondiales du secteur des semi-conducteurs ont chuté, alors que le fabricant chinois de puces mémoire CXMT a annoncé son intention de lancer, dici la fin de lannée, des produits de mémoire pour serveurs utilisant la technologie 4F² de nouvelle génération. Le président de CXMT, Cao Kanyu, a déclaré que la société avait réalisé des « progrès décisifs » sur une nouvelle architecture cellulaire permettant daugmenter la densité de mémoire la technologie 4F² lors dune conférence à Shanghai. Le fabricant de puces devrait également commercialiser dici la fin de lannée une nouvelle génération de modules de mémoire DDR5 « registered » (à double rangée) utilisant cette technologie.
Les marchés ont réagi immédiatement, à la Bourse de New York, laction du fabricant américain de puces mémoire Micron Technology a chuté de 3,88 %, tandis que lindice Philadelphia Semiconductor a reculé de 2,67 %. Sur le marché boursier coréen, les actions de Samsung Electronics et de SK hynix ont respectivement perdu plus de 6 % et 9 % à un moment donné au cours de la séance le jour d'après.
Ces baisses reflètent les inquiétudes croissantes quant à la possibilité que CXMT aille au-delà des puces de mémoire vive dynamique (DRAM) conventionnelles pour concurrencer les technologies de nouvelle génération et les produits de mémoire pour serveurs à forte valeur ajoutée actuellement développés par les leaders du secteur. Larchitecture 4F² est une conception de nouvelle génération qui réduit la surface des cellules de mémoire par rapport à larchitecture 6F² largement utilisée dans les puces DRAM commerciales.
En termes de surface des cellules uniquement, elle réduit la taille de chaque cellule denviron 33 %, ce qui permet théoriquement dintégrer 50 % de cellules en plus au total. Plutôt que de se contenter de réduire la taille des puces, cette technologie vise à augmenter la densité de mémoire grâce à des modifications structurelles, notamment en disposant les transistors verticalement et en séparant les cellules de mémoire des circuits périphériques.
Samsung Electronics développe également une DRAM de nouvelle génération utilisant larchitecture 4F² et des transistors à canal vertical. SK hynix a dévoilé lannée dernière une feuille de route technologique, exposant ses projets dapplication de la technologie 4F² à grille verticale aux puces DRAM utilisant des procédés inférieurs à 10 nanomètres, parallèlement à la technologie de collage de plaquettes.
Si lannonce de CXMT a secoué le marché, certains estiment quil est trop tôt pour évaluer sa capacité à être compétitive en production de masse. CXMT na pas divulgué les spécifications détaillées de ses produits, ni les taux de rendement, la taille des puces, la consommation dénergie, la capacité de production de plaquettes ou les résultats des tests de qualification auprès des clients.
« Même si CXMT parvient à développer un produit 4F² dici la fin de lannée, on peut se demander si lentreprise sera capable de produire suffisamment de puces pour avoir un impact significatif sur le marché », a déclaré Chung In-sung, auteur et ancien chercheur chez SK hynix.
Les annonces précédentes avaient donné lieu à des retards considérables. En 2022, CXMT visait la production en série de puces DDR5 dici la fin de cette année-là. Cependant, les produits DDR5 intégrant des puces CXMT nont commencé à apparaître véritablement sur le marché quà la fin de lannée 2024. Des observateurs du secteur ont également signalé lannée dernière que CXMT peinait à développer la production de ses nouvelles puces DDR5 en raison de problèmes de rendement et de fiabilité.
Face à une concurrence croissante, Samsung Electronics intensifie ses efforts pour conserver son avance technologique. Lors du Sommet mondial OCP 2026 qui sest tenu dans la Silicon Valley, en Californie, lentreprise a dévoilé sa mémoire à haute bande passante (HBM) de huitième génération, connue sous le nom de HBM5 ; une HBM sur mesure ; des technologies dextension de mémoire basées sur Compute Express Link ; ainsi que des disques SSD de nouvelle génération. OCP signifie Open Compute Project.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Samsung visant à étendre sa compétitivité technologique au-delà de la technologie HBM pour s'étendre au marché plus large des infrastructures d'IA, notamment la mémoire système et le stockage. Certains experts estiment que les fabricants coréens de puces mémoire doivent également accroître plus rapidement leurs capacités de production afin de consolider leur avance sur leurs concurrents chinois.
Les propos tenus à Shanghai par Chey Tae-won, président du groupe SK, reflétaient des préoccupations similaires. « Si la Chine ou Micron, aux États-Unis, augmentent leurs capacités de production plus rapidement que nous, la part de marché de notre pays va diminuer », a-t-il déclaré. « Nous devons développer rapidement [nos installations de production]. »
Les experts ont également souligné la nécessité dun soutien gouvernemental. « Pour conserver une part de marché mondiale denviron 80 % et établir une avance écrasante en matière de capacités de production et de technologie, ce qui compte, ce ne sont pas seulement les investissements des entreprises, mais aussi la rapidité avec laquelle le gouvernement met en uvre des mesures de soutien », a déclaré Lee Jong-hwan, professeur au département dingénierie des semi-conducteurs de systèmes de luniversité de Sangmyung.
L'industrie traverse une crise majeure marquée par une explosion des prix de la mémoire vive (DRAM) et du stockage. Cette situation est principalement causée par une demande insatiable pour les infrastructures d'IA, incitant les fabricants comme Samsung, Micron et SK Hynix à privilégier les puces à haute performance dédiée à lIA au détriment des produits grand public. Les dirigeants anticipent sur une extension de cette pénurie de RAM jusquen 2028.
Source : Le géant chinois des puces mémoire ChangXin Memory Technologies (CXMT)
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