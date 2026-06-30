Les prix de la mémoire vive (RAM) devraient fortement augmenter d'ici la fin de l'année 2026, alors que la demande en infrastructures d'intelligence artificielle (IA) continue de dépasser l'offre, selon les prévisions du secteur. Ethan Tan, consultant spécialisé dans la mémoire, prévoit des hausses pouvant atteindre 50 % au troisième trimestre et 40 % au quatrième trimestre 2026. Parallèlement, les trois plus grands fabricants de modules mémoire au monde, Samsung, SK Hynix et Micron, font l'objet d'une nouvelle action en justice en Californie. Ils sont accusés d'avoir restreint leur offre afin de faire grimper les prix.
Ces prévisions interviennent alors que la bulle de l'IA alimente une pénurie de RAM, faisant grimper le prix de tout ce qui nous tient à cur. Depuis plusieurs mois déjà, la demande des entreprises spécialisées dans l'IA exerce une pression considérable sur l'approvisionnement en RAM, entraînant une hausse des prix de l'ordre de 300 %, voire 600 %, selon les types de puces. Les analystes estiment que ce déséquilibre pourrait avoir des répercussions sur un large éventail de produits, des ordinateurs aux équipements médicaux, en passant par les consoles de jeu et les machines agricoles.
La pénurie de mémoire devrait s'aggraver d'ici la fin de l'année et se prolonger jusqu'en 2027, une amélioration de la situation n'étant pas attendue avant 2028. Alors que les fabricants et les analystes du secteur attribuent en grande partie cette flambée à la demande en infrastructures d'IA, une nouvelle action en justice intentée en Californie accuse les trois entreprises qui dominent la production de DRAM et de NAND de s'être entendues pour tirer profit de cette situation et gonfler artificiellement les prix.
Ethan Tan, consultant dans le secteur des mémoires et ancien cadre chez Samsung Chine, a déclaré aux analystes de Jefferies Equity Research lors d'une récente réunion d'information qu'il s'attendait à ce que les prix des mémoires augmentent de 40 % à 50 % au troisième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, puis de 30 % à 40 % supplémentaires au quatrième trimestre. Ces chiffres dépassent largement les estimations précédentes des investisseurs occidentaux et les propres analyses internes de Jefferies.
Jefferies: Memory Outlook— P Equity Research 📰 (@pequityresearch) June 22, 2026
> Memory pricing is expected to rise sharply in the near termclimbing 40%50% QoQ in 3Q26 and another 30%40% QoQ in 4Q26.
> Price hikes are likely to continue into 2027, with a projected 40%45% YoY increase due to zero wafer capacity growth.
> pic.twitter.com/Htw3Ztx3uJ
Samsung, SK Hynix et Micron produisent à eux trois la quasi-totalité des mémoires DRAM et NAND mondiales, qui génèrent des marges bien plus élevées dans les centres de données IA que dans les PC grand public, les smartphones ou les consoles de jeux.
La demande des centres de données dépassant actuellement la capacité de production combinée de ces trois entreprises, les prix ont grimpé de près de 700 % en quatre ans. Les mémoires grand public sont ainsi devenues d'un coût prohibitif, ce qui a poussé Apple, Sony et Microsoft, entre autres, à procéder à de fortes hausses de prix.
Ethan Tan estime que, dans la mesure où les progrès réalisés au niveau des nuds de semi-conducteurs naugmenteront loffre que de 7 % à 8 % en 2026, les pénuries persisteront jusquà lannée prochaine, période durant laquelle les prix pourraient encore grimper de 40 % à 45 % par an. La conjonction dune offre en hausse et dun ralentissement de la demande liée à lIA pourrait faire baisser les prix de 15 % à 20 % en 2028.
De plus, limpact des fournisseurs chinois tels que CXMT devrait être limité en 2026 et 2027, principalement parce que les fabricants nationaux nont pas accès aux techniques de fabrication de pointe, telles que la lithographie EUV, nécessaires à la production de puces de nouvelle génération.
Les tests de performance montrent que la mémoire vive DDR5 de CXMT est déjà viable pour les PC grand public, et Apple fait pression sur le gouvernement américain pour obtenir l'autorisation de s'approvisionner auprès de cette entreprise figurant sur la liste noire. Cependant, CXMT ne sera pas en mesure de passer à la DDR6 ou à la HBM3E à court terme. Ethan Tan s'attend toutefois à ce que la technologie NAND chinoise atteigne le niveau du reste du secteur d'ici 2028.
Samsung, SK Hynix et Micron sont poursuivis en justice pour fixation présumée des prix et de l'offre
La forte hausse du coût de la mémoire est largement attribuée à la demande des centres de données IA, les principaux fournisseurs ayant conclu des contrats à long terme avec des entreprises du secteur. Un groupe de 17 plaignants californiens soutient que cette situation est, au moins en partie, le fruit d'une stratégie délibérée.
Comme le rapporte Law360, une nouvelle action en justice intentée par un groupe de consommateurs et d'entreprises accuse Samsung, SK Hynix et Micron d'avoir délibérément restreint l'offre de DRAM afin de faire grimper les prix de manière anticoncurrentielle.
Dans l'affaire Garciaguirre et al. c. Samsung Electronics Co., Ltd. et al., les plaignants accusent les trois entreprises qui assurent la quasi-totalité de l'offre mondiale de DRAM de s'être entendues pour fixer les prix des composants tout en réduisant l'offre.
Ils accusent notamment ce trio d'avoir réduit son offre de mémoires RAM DDR3 et DDR4, ce qui a entraîné une forte hausse des prix pour les consommateurs qui les utilisent, et d'avoir concentré l'essentiel de sa production sur la HBM (High Bandwidth Memory), une forme de DRAM empilée en 3D, coûteuse et à large bande passante, principalement utilisée par les centres de données d'IA plutôt que par les consommateurs.
« Les oligopoleurs du secteur de la DRAM ont simultanément réduit leur production, coordonné leur réorientation vers la technologie HBM et leur abandon des normes DDR3 et DDR4, et ont par ailleurs diminué et restreint loffre de DRAM conventionnelle, tandis que les prix grimpaient à une échelle et à une rapidité vertigineuses », affirme la plainte.
Elle affirme que, alors que la pénurie de DRAM entraînait une hausse des prix, « Samsung, SK Hynix et Micron ont néanmoins continué à restreindre loffre de DRAM conventionnelles, en réorientant simultanément et ouvertement leurs ressources vers la technologie HBM, moins rentable par puce, ou, dans certains cas, en supprimant purement et simplement les canaux dapprovisionnement en DRAM conventionnelles ».
Selon les plaignants, ce plan a porté ses fruits, car « les acheteurs de DRAM conventionnelles et de dispositifs les intégrant ont payé des prix supérieurs à ceux du marché et ont par ailleurs subi les conséquences d'un marché faussé, paralysé par le comportement des oligopoleurs du secteur des DRAM ».
Leur argument principal est le suivant : sur un marché véritablement concurrentiel, au moins un fabricant aurait augmenté sa production en réponse à la hausse des prix, forçant ainsi les autres à réagir. La plainte précise que, sur un marché concurrentiel, « des prix augmentant à ce rythme attirent loffre vers eux », car au moins lun des trois acteurs aurait dû constater la hausse des prix et décider de concentrer sa production sur ce produit, obligeant ainsi ses concurrents soit à faire de même, soit à perdre des clients. « Cela ne sest pas produit », ajoute le document judiciaire.
La plainte fait également valoir que ces trois entreprises contrôlent loffre de DRAM et que personne dautre ne peut réellement leur faire concurrence, car la construction dune usine de fabrication de DRAM peut coûter des dizaines de milliards de dollars et prendre des années. Le document affirme par ailleurs que, même si une nouvelle entreprise tentait de concurrencer ce trio, le procédé utilisé pour fabriquer des puces de manière fiable « repose sur des décennies de secrets de fabrication accumulés » et que les contrôles à l'exportation américains « empêchent les seuls autres procédés, en Chine, d'acquérir des équipements de fabrication de dernière génération ».
« En pratique, cela signifie que lorsque ces trois entreprises limitent l'offre, aucun concurrent extérieur ne peut augmenter sa production pour leur faire concurrence à la baisse », affirme la plainte.
Si cette affaire aboutit, ce serait au moins le troisième scandale de fixation des prix des mémoires en l'espace d'une trentaine d'années. La plainte souligne en effet que ces entreprises, ainsi que les divisions DRAM aujourd'hui disparues d'Infineon et d'Elpida, avaient déjà été reconnues coupables de la fixation des prix des DRAM par le passé.
En 2005, Samsung avait accepté de plaider coupable et de payer une amende de 300 millions de dollars pour avoir participé à ce que le ministère américain de la Justice avait qualifié à lépoque de « complot international visant à fixer les prix sur le marché des DRAM ». Hynix avait également plaidé coupable à l'époque et s'était vu infliger une amende de 185 millions de dollars, tandis que Micron aurait échappé à toute amende en signalant les faits et en coopérant avec les procureurs.
La plainte souligne que ces trois mêmes entreprises ont de nouveau été soupçonnées lorsque les prix ont grimpé en flèche à la fin des années 2010. Un recours collectif a alors été engagé aux États-Unis en 2018, mais il a été rejeté en appel faute de preuves suffisantes. Ces trois entreprises avaient par ailleurs déjà fait l'objet d'une enquête du gouvernement chinois lorsque les prix avaient de nouveau grimpé en flèche entre 2016 et 2018.
« Le comportement allégué ici correspond au troisième cycle de ce type sur le même marché, impliquant les mêmes entreprises », affirme la plainte.
La perspective d'une nouvelle hausse des prix de la mémoire s'inscrit dans une tendance déjà observée. Selon des prévisions publiées plus tôt cette année, les centres de données d'IA absorberont 70 % des puces mémoire produites en 2026, accentuant ainsi les pénuries sur les marchés des smartphones, des PC, des consoles et des objets connectés. Les analyses indiquent que cette pénurie pourrait se prolonger jusqu'en 2029, car la capacité de production mondiale prévue pour 2028 est déjà entièrement réservée.
Ces tensions persistantes alimentent également les inquiétudes quant à leurs conséquences pour l'ensemble de l'industrie technologique. Plusieurs dirigeants du secteur estiment que la pénurie de RAM provoquée par la folie de la bulle IA pourrait entraîner la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières. Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, a averti que la hausse des prix de la RAM pourrait devenir un problème majeur, tandis que Pua Khein-Seng, le PDG de Phison Electronics, estime que certaines entreprises pourraient être contraintes de réduire leur gamme de produits dès le second semestre 2026, voire de disparaître si elles ne parviennent pas à se procurer les composants dont elles ont besoin.
Source : Law360
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