L'administration Biden réduit de plus de 600 millions de dollars la subvention accordée à Intel dans le cadre du CHIPS Act, en citant un contrat militaire de 3 milliards de dollars qu'Intel a également obtenu

La réduction de la subvention accordée à Intel au titre du CHIPS Act s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de l'administration Biden visant à revitaliser la production nationale de semi-conducteurs. À l'origine, le président américain Joe Biden avait accordé 8,5 milliards de dollars à Intel dans le cadre du programme Build Chip Plants , conçu pour renforcer la compétitivité des États-Unis dans la fabrication de puces, dans un contexte de demande croissante d'IA et de concurrence avec la Chine. Ce financement soutient les projets d'Intel d'investir plus de 100 milliards de dollars dans des installations américaines au cours des cinq prochaines années, notamment dans des sites de fabrication de puces en Arizona, au Nouveau-Mexique, dans l'Ohio et dans l'Oregon. En outre, l'entreprise était également éligible à 11 milliards de dollars de prêts fédéraux ainsi que d'importants crédits d'impôt à l'investissement.Plus de deux ans après la signature par le président Joe Biden du CHIPS Act, les fonds fédéraux se dirigent vers l'Ohio, où ils soutiendront les nouvelles usines de fabrication de puces d'Intel à New Albany. En effet, le mardi 26 novembre 2024, l'administration Biden a débloqué 7,865 milliards de dollars pour Intel dans le cadre du CHIPS Incentives Program. Le projet de New Albany recevra 1,5 milliard de dollars de financement direct, selon le ministère américain du Commerce.Le lieutenant-gouverneur Jon Husted, qui, avec le gouverneur Mike DeWine, a contribué à l'implantation des futures usines d'Intel dans l'Ohio, a salué cette annonce comme un développement « essentiel » qui contribuera à renforcer la chaîne d'approvisionnement en haute technologie du pays. Mais si Jon Husted a qualifié la journée de mardi de « bonne journée » pour l'Ohio et Intel, il a déploré le temps qu'il a fallu pour que le financement soit débloqué.« Cela fait plus de deux ans que nous attendons de voir ces fonds affluer vers ce projet, et maintenant qu'Intel reçoit cet argent, cela peut aider à consolider et à accélérer le rythme », a déclaré Jon Husted. « Cela nous permet de faire un pas de plus vers notre objectif. »Selon le ministère du commerce, les fonds alloués au titre de la loi « Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act », signée par Joe Biden en août 2022, permettront de soutenir les projets d'Intel en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Ohio et en Oregon, ainsi que d'autres projets menés par d'autres fabricants de microprocesseurs. La loi a été créée pour stimuler la recherche et la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, après que les dirigeants eurent déclaré que le pays était en retard par rapport à d'autres nations.Bien qu'Intel ait déjà commencé à construire ses deux usines de semi-conducteurs dans le comté de Licking, la société a précédemment déclaré que le projet de 28 milliards de dollars était retardé dans l'attente d'un financement au titre du CHIPS Act.Mardi, Mike DeWine s'est réjoui de l'annonce du financement du CHIPS Act, qu'il a qualifié d'« étape indispensable dans la réalisation de l'objectif important que constitue la fabrication des puces informatiques les plus avancées en Amérique ».« Le travail de construction du Silicon Heartland avance maintenant avec encore plus de certitude, faisant progresser notre sécurité économique et nationale au profit des travailleurs de l'Ohio et de l'Amérique », a déclaré Mike DeWine.Jusqu'à présent, plus de 36 milliards de dollars de financement au titre du CHIPS Act ont été annoncés, selon le ministère du Commerce.L'annonce de mardi est intervenue un jour après que le New York Times a rapporté pour la première fois que le gouvernement américain prévoyait de réduire la subvention de 8,5 milliards de dollars accordée à Intel à moins de 8 milliards de dollars, en citant un contrat de 3 milliards de dollars proposé à Intel pour la fabrication de puces pour le Pentagone.Jon Husted a déclaré que l'annonce de mardi était une bonne nouvelle, mais qu'il était déçu qu'Intel n'ait pas reçu le montant total et que les entreprises basées en dehors des États-Unis aient reçu un financement important dans le cadre du CHIPS Act.« Je pense qu'Intel méritait le montant total et il est regrettable qu'elle ne l'ait pas obtenu », a déclaré M. Husted. « Mais nous allons de l'avant. [L'annonce de mardi] est une bonne nouvelle pour l'avenir des usines dans l' Ohio ».Outre le financement fédéral, Intel bénéficie également de plus de 2 milliards de dollars d'incitations de la part de l'État et de New Albany.Intel affirme être la seule entreprise américaine qui conçoit et fabrique des puces logiques de pointe utilisées dans les technologies avancées.Ces puces sont utilisées dans tous les domaines, des téléphones aux voitures, en passant par les appareils médicaux, etc. Selon le ministère du Commerce, la production de ces puces aux États-Unis à l'avenir devrait également renforcer la sécurité nationale à mesure que la technologie progresse.« Le fort soutien bipartisan au rétablissement du leadership américain en matière de technologie et de fabrication est à l'origine d'investissements historiques qui sont essentiels à la croissance économique à long terme et à la sécurité nationale du pays », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d'Intel, dans un communiqué. « Intel s'engage profondément à faire progresser ces priorités communes en développant davantage ses activités aux États-Unis au cours des prochaines années. »Le président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Ohio, Steve Stivers, a salué le déblocage du financement du programme CHIPS mardi, déclarant qu'il s'agissait d'un « grand jour pour être un Buckeye ».Steve Stivers a remercié l'administration Biden et a déclaré que la fabrication de micropuces aux États-Unis contribuerait à renforcer la sécurité nationale. En septembre, Intel a reçu une subvention fédérale de 3 milliards de dollars pour la fabrication de puces électroniques destinées à l'armée.« La Chambre de l'Ohio souhaite remercier Intel pour son engagement dans l'Ohio, le Silicon Heartland, où nous continuons à fabriquer des choses tous les jours », a déclaré M. Stivers dans un communiqué préparé à l'avance. « Nous sommes impatients de travailler avec la nouvelle administration pour poursuivre la mission impérative du CHIPS Act, à savoir améliorer notre sécurité nationale et économique en fabriquant davantage de puces électroniques aux États-Unis. »Cet ajustement du financement d'Intel intervient à peine quelques jours après que l'administration Biden a annoncé avoir conclu un accord de 6,6 milliards de dollars avec TSMC pour la construction de trois usines de semi-conducteurs de pointe en Arizona, ceci afin de protéger sa législation phare CHIPS Act contre Donald Trump . Les fonds proviennent de la loi « CHIPS and Science Act » qui prévoit une subvention de 52,7 milliards de dollars pour l'installation d'usines de fabrication de puces aux États-Unis. Ils vont permettre à TSMC de fabriquer des puces ultramodernes aux États-Unis. Selon les analystes, cet accord permettrait à Joe Biden de protéger le CHIPS Act contre Donald Trump, qui a critiqué ouvertement la législation, des républicains ayant menacé de l'abroger lorsque ce dernier entrera en fonction.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'administration Biden cohérente et pertinente ?