Le PDG d'Apple, Tim Cook, prévient que les hausses de prix dues à l'intelligence artificielle sont inévitables, car la situation concernant les puces mémoire est devenue « insoutenable »

Tim Cook, PDG dApple, a déclaré dans une interview accordée au Wall Street Journal (WSJ) que la hausse des coûts des puces mémoire, alimentée par la demande en intelligence artificielle (IA), rendait inévitable une augmentation des prix des produits de la marque. Le dirigeant a expliqué que les contraintes d'approvisionnement et la flambée des prix des semi-conducteurs, notamment de la mémoire vive (RAM), pesaient sur les marges de l'entreprise. Apple na toutefois pas précisé de calendrier ni indiqué quels produits seraient concernés, mais les analystes sattendent à une hausse des prix des appareils Apple dès 2026, alors que le secteur technologique dans son ensemble répercute les pressions sur les coûts liés aux puces mémoire sur les consommateurs.
Les déclarations du PDG d'Apple interviennent dans un contexte de tensions sur le marché mondial de la mémoire, attribuées à la bulle de l'IA. Au cours des derniers mois, la demande massive de la part d'acteurs tels que Google et OpenAI a fortement accru la pression sur l'approvisionnement en modules mémoire, provoquant une flambée des prix de certains kits de RAM dont le coût a plus que triplé en l'espace de trois mois. Plusieurs analystes estiment que l'engouement pour l'IA a dépassé un seuil raisonnable, tandis que des industriels alertent sur le risque de pénuries prolongées.
Ces tensions pourraient encore s'accentuer dans les années à venir. Selon des prévisions récentes, les centres de données d'IA absorberont 70 % des puces mémoire produites en 2026, ce qui accentuera les difficultés d'approvisionnement des fabricants de smartphones, de PC, de consoles de jeux vidéo et d'objets connectés. Les analyses prévoient que la pénurie de RAM pourrait se prolonger jusqu'en 2029, car la capacité de production mondiale de RAM pour 2028 est déjà vendue, alors qu'elle n'a pas encore été fabriquée.
C'est dans ce contexte qu'Apple prévoit d'augmenter les prix de ses produits, en raison de la flambée du coût des puces mémoire qu'il utilise, a déclaré le dirigeant du géant technologique.
Tim Cook, le PDG sortant d'Apple, a déclaré au WSJ que ces hausses de prix étaient « inévitables », la situation concernant les puces mémoire étant devenue « insoutenable ». Il n'a pas précisé quand les prix augmenteraient ni quels produits seraient concernés. On ignore également si ces hausses de prix toucheront l'iPhone 18, dont le lancement est prévu en septembre 2026.
Les puces mémoire sont des composants essentiels des appareils intelligents tels que les téléphones portables, mais l'essor de l'IA a fait grimper leurs prix au cours des derniers mois.
Le président américain Donald Trump a déclaré quApple avait accepté de collaborer avec le fabricant de puces Intel pour produire ses puces aux États-Unis. « Jai décidé daider Intel, car nous devons concevoir et fabriquer nos puces ici même, en Amérique », a écrit Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme de réseaux sociaux Truth Social.
En août 2025, l'administration Trump a annoncé que le gouvernement fédéral allait acquérir une participation de 10 % dans Intel. Jeudi 18 juin, le cours de l'action Intel a progressé de plus de 10 % à l'ouverture des marchés boursiers américains.
« Une offre en baisse »
Dans une interview accordée au WSJ, le PDG dApple a déclaré : « Nous faisons de notre mieux pour amortir les hausses considérables qui nous sont répercutées, et nous avons tenté de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable. »
« L'offre est en baisse à un moment où les consommateurs veulent des appareils, et les fournisseurs de mémoire répercutent d'énormes hausses de prix », a ajouté Tim Cook, qui doit être remplacé par John Ternus au poste de PDG d'Apple en septembre, après 15 ans à la tête de l'entreprise. « Il est indispensable que les prix et l'offre de mémoires reviennent à des niveaux raisonnables pour les produits grand public. C'est l'essentiel. »
Le prix de la mémoire RAM, qui figure généralement parmi les composants informatiques les moins chers, a plus que doublé depuis octobre 2025.
Outre la hausse de la demande liée à l'IA, la guerre en Iran a également perturbé l'approvisionnement mondial en hélium, un gaz indispensable à la fabrication des semi-conducteurs, ce qui a contribué à la hausse du coût des puces informatiques.
Le prix de vente moyen des smartphones à l'échelle mondiale devrait augmenter d'environ 20 % en 2026 pour atteindre un niveau record, selon le cabinet d'études Omdia.
Les nouveaux téléphones d'Apple devraient coûter jusqu'à 150 dollars de plus que les iPhone 17, car la société prévoit d'améliorer leurs caractéristiques techniques afin de prendre en charge de nouvelles fonctionnalités d'IA, a déclaré Chiew Le Xuan, analyste du marché des smartphones chez Omdia.
Des hausses de prix dans l'ensemble du secteur technologique
La plupart des marques de smartphones ont déjà augmenté leurs prix, réduit leurs promotions ou revu à la baisse les caractéristiques techniques de leurs appareils afin de préserver leurs marges bénéficiaires face à la hausse des coûts, a déclaré Chiew Le Xuan.
« C'est la nouvelle réalité en matière de prix, et non un pic temporaire », a-t-il ajouté.
D'autres géants de la technologie ont également souligné les difficultés rencontrées par le secteur de la fabrication de puces.
Dans une interview exclusive, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui fabrique les puces les plus avancées pour des entreprises telles qu'Apple, Nvidia et AMD, n'a pas exclu la possibilité d'une hausse des prix, en raison de l'inflation qui a entraîné une augmentation de ses coûts.
Au début de l'année, Samsung a déclaré s'attendre à ce que les pénuries de puces mémoire entraînent une hausse des prix des appareils électroniques.
En avril 2026, Sony a augmenté le prix de ses consoles PlayStation 5 de 90 £ au Royaume-Uni et de 100 dollars aux États-Unis en raison des « pressions persistantes dans le contexte économique mondial ».
Nintendo a ensuite annoncé qu'elle augmenterait le prix de sa Switch 2 à partir de septembre en raison de « l'évolution des conditions du marché ».
L'iPhone 17 connaît un grand succès depuis le lancement de la gamme en septembre 2025. Les ventes d'appareils Apple ont progressé de 17 % au cours des trois premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, grâce notamment à une forte demande en Chine.
Apple a supprimé le modèle d'entrée de gamme de sa gamme d'ordinateurs compacts Mac Mini, augmentant ainsi son prix de départ d'environ 200 dollars en début d'année.
Alors que les fabricants commencent à répercuter les coûts liés à l'IA sur les consommateurs, certains observateurs du secteur alertent depuis plusieurs mois sur le fait que la bulle IA alimente une pénurie de RAM qui fait grimper le prix de tout ce qui nous tient à cur.
Portée par l'essor de cette technologie, le prix de certaines puces mémoire a déjà été multiplié par trois, quatre, voire six selon les catégories de produits. Les analystes estiment que cette situation pourrait s'étendre sur une décennie et provoquer la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières. Cette hausse des prix aura des répercussions durables sur tout ce qui contient de la mémoire, comme les ordinateurs, les consoles de jeu, les tracteurs agricoles, les équipements médicaux, etc. Et la situation n'est pas près de s'améliorer.
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