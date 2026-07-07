Samsung devrait enregistrer une multiplication par 18 de ses bénéfices grâce à l'explosion de la demande en mémoire liée à l'IA, soit un résultat supérieur à l'ensemble des bénéfices réalisés en 40 ans

Samsung Electronics s'apprête à lever le voile sur ce qui pourrait être l'un des trimestres les plus époustouflants de l'histoire des semi-conducteurs. Les prévisions préliminaires de résultats de la société pour le deuxième trimestre 2026 donneront aux investisseurs un premier aperçu concret de la manière dont le boom des puces dIA est en train de transformer le plus grand fabricant mondial de mémoires. Les estimations des courtiers évaluent le résultat dexploitation de Samsung pour le deuxième trimestre à environ 86 000 milliards de wons sud-coréens, ce qui représenterait une hausse denviron 1 740 % par rapport à lannée précédente.
La demande mondiale pour les applications d'IA a explosé, entraînant une augmentation rapide des besoins en centres de données pour héberger les logiciels d'IA. Les experts financiers affirment que la frénésie des investissements dans l'IA a dépassé un seuil raisonnable. Cette bulle a désormais un impact inattendu sur marché des modules mémoire : les prix des kits de mémoire connaissent une forte hausse. La demande provenant de Google, OpenAI et d'autres fait exploser les prix et menace l'accessibilité financière des appareils électroniques grand public. Les prix de certains kits de mémoire ont plus que triplé en l'espace de trois mois.
Dans ce contexte, le sud-coréen Samsung Electronics a annoncé début janvier 2026 un bénéfice triplé au cours dernier trimestre 2025, atteignant un niveau record. Samsung Electronics est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. C'est une filiale à 100 % du Groupe Samsung, l'un des principaux chaebols coréens. Samsung a longtemps été un fabricant majeur de composants électroniques tels que des batteries lithium-ion, semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoire flash et disques durs pour des clients tels que Apple, Sony, HTC et Nokia.
Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire a estimé que son bénéfice d'exploitation avait atteint 20 000 milliards de wons (environ 12 milliards d'euros) et son chiffre d'affaires consolidé environ 93 000 milliards de wons (environ 55 milliards d'euros) au quatrième trimestre, selon les prévisions de résultats publiées ce début d'année. Ces prévisions de bénéfices marquent une amélioration significative par rapport à l'année précédente et dépasseraient le record historique de Samsung, établi à 17 600 milliards de wons (environ 10 milliards d'euros) au troisième trimestre 2018.
Prochainement, Samsung Electronics s'apprête à lever le voile sur ce qui pourrait être l'un des trimestres les plus époustouflants de l'histoire des semi-conducteurs. Les prévisions préliminaires de résultats de la société pour le deuxième trimestre 2026, attendues vers le 7 juillet, donneront aux investisseurs un premier aperçu concret de la manière dont le boom des puces dIA est en train de transformer le plus grand fabricant mondial de mémoires. Les estimations des courtiers évaluent le résultat dexploitation de Samsung pour le deuxième trimestre à environ 86 000 milliards de wons sud-coréens, ce qui représenterait une hausse denviron 1 740 % par rapport à lannée précédente. Ce nest pas une erreur de frappe.
Pour comprendre pourquoi les analystes sont aussi optimistes, il faut se pencher sur les résultats du premier trimestre 2026 de Samsung. La société a enregistré un bénéfice dexploitation consolidé de 57 200 milliards wons, soit environ 38 à 39 milliards de dollars, marquant une hausse de 756 % par rapport à la même période de lannée précédente. Le moteur de ces résultats est la division Device Solutions (DS) de Samsung, chargée des puces mémoire, des circuits intégrés LSI et des activités de fonderie. Le chiffre daffaires de DS a atteint 81 700 milliards de wons sud-coréens au premier trimestre, soit une hausse de 86 % par rapport au trimestre précédent. Cette division dédiée aux semi-conducteurs a contribué à plus de 93 % des bénéfices globaux de Samsung pour le trimestre.
Lactivité mémoire, en particulier les DRAM, les NAND et les mémoires à large bande passante (HBM), a enregistré des ventes record, portées par les dépenses des hyperscalers dans les infrastructures dIA. Pour le deuxième trimestre, le chiffre daffaires prévisionnel avoisine les 170 000 milliards de KRW, soutenu par des hausses de prix de vente moyens de 40 à 60 % dun trimestre à lautre pour les produits mémoire.
Les prévisions préliminaires du 7 juillet devraient confirmer si la dynamique engagée par Samsung au premier trimestre saccélère ou se stabilise. La HBM, mémoire spécialisée utilisée dans les accélérateurs dIA tels que les GPU de Nvidia, est le produit présentant la marge la plus élevée du portefeuille de Samsung. La part de la croissance du chiffre daffaires attribuable à la HBM par rapport à la DRAM et à la NAND conventionnelles indiquera aux investisseurs si Samsung capte sa juste part de la prime liée à lIA ou sil cède du terrain à des concurrents comme SK Hynix, largement considéré comme le leader du marché de la HBM.
Une hausse des prix de la mémoire de 40 à 60 % dun trimestre à lautre est extraordinaire. Si les prévisions de Samsung suggèrent que ces hausses de prix sont durables jusquau second semestre 2026, cela impliquerait que la pénurie dapprovisionnement est structurelle plutôt que cyclique. Selon un récent rapport, les prix de la mémoire vive (RAM) devraient fortement augmenter d'ici la fin de l'année 2026, alors que la demande en infrastructures IA continue de dépasser l'offre. Ethan Tan, consultant spécialisé dans la mémoire, prévoit des hausses pouvant atteindre 50 % au troisième trimestre et 40 % au quatrième trimestre 2026.
Samsung a averti que les déséquilibres entre loffre et la demande sur le marché des puces mémoire pourraient en réalité saggraver à lapproche de 2027, à mesure que ladoption de lIA saccélère à léchelle mondiale. Si le plus grand fabricant mondial de mémoires affirme ne pas pouvoir produire suffisamment de puces pour répondre à la demande, cela a des répercussions en cascade sur tous les secteurs qui dépendent de la puissance de calcul.
Lactivité de fonderie de Samsung, qui fabrique des puces pour dautres entreprises, peine à suivre le rythme de TSMC. Tout signe damélioration des taux de réussite des contrats de fonderie ou des rendements de production pourrait modifier de manière significative la situation de loffre en semi-conducteurs. Étant donné que les estimations consensuelles tablent déjà sur une hausse des bénéfices de près de 18 fois par rapport à lannée précédente, la barre est véritablement haute pour une surprise positive. Un résultat inférieur aux attentes, même modeste, pourrait déclencher une remise en question de la viabilité réelle du boom des puces dIA.
L'ironie de la situation de Samsung Electronics, des milliers d'employés de Samsung Electronics ont organisé un rassemblement en avril 2026 pour réclamer une part plus importante des bénéfices générés par l'essor des technologies d'IA. En conséquence, Samsung a annoncé en mai 2026 qu'elle distribuera cette année environ 26,6 milliards $ de primes aux employés de sa division puces après avoir conclu un accord provisoire avec son syndicat. En se basant sur les conditions proposées et les projections des analystes concernant le bénéfice d'exploitation de 2026, le montant moyen de la prime s'élèverait à environ 340 000 $. Cet accord a mis fin à une impasse qui avait nécessité l'intervention du président, du Premier ministre et du ministre du Travail sud-coréens. Une grève qui aurait paralysé la production de puces aurait pu coûter à l'économie jusqu'à 660 millions $ par jour.
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